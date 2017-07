Wimbledon, Murray va fuori: Querrey fa l'impresa ai quarti

Wimbledon fa vittime illustri: dopo Rafa Nadal a cadere è l'idolo di casa e numero 1 al mondo, lo scozzese Andy Murray, sconfitto in cinque set dall'americano Sam Querrey. Con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-7, 6-1, 6-1, il numero 24 del mondo elimina Murray ed accede alle semifinali: un traguardo storico per lui, che mai era andato così avanti in un torneo del grande slam.



Murray aveva battuto Querrey in questa stagione all'Australian Open in tre set: qui è andato subito avanti, poi il tie-break del terzo set lo ha portato sul 2-1, ma ha ceduto di schianto negli ultimi due 6-1 6-1 dando evidenti segnali di sofferenza per l'infortunio all'anca che ne aveva messo in forse la partecipazione al torneo.



In semifinale Querrey troverà il talentuoso croato Marin Cilic, che ha superato il lussemburghese Muller, giustiziere di Nadal, in 5 set dopo aver perso il primo.