Wimbledon, Murray va fuori ai quarti, Djokovic si ritira

Wimbledon fa vittime illustri ai quarti di finale dopo aver già lasciato per strada Nadal: a cadere sono l'idolo di casa e numero 1 al mondo, lo scozzese Andy Murray, sconfitto in cinque set dall'americano Sam Querrey, e Novak Djokovic, che si è ritirato per problemi a un avambraccio. Murray è stato battuto da Querrey con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-7, 6-1, 6-1: un traguardo storico per lo statunitense n. 24 al mondo che mai era andato così avanti in un torneo del grande slam.



Murray aveva battuto Querrey in questa stagione all'Australian Open in tre set: qui è andato subito avanti, poi il tie-break del terzo set lo ha portato sul 2-1, ma ha ceduto di schianto negli ultimi due 6-1 6-1 dando evidenti segnali di sofferenza per l'infortunio all'anca che ne aveva messo in forse la partecipazione al torneo. In semifinale Querrey troverà il talentuoso croato Marin Cilic, che ha superato il lussemburghese Muller, giustiziere di Nadal, in 5 set dopo aver perso il primo.



I problemi fisici hanno costretto Djokovic ad abbandonare il match a inizio secondo set, quando comunque era sotto 2-0 contro Berdych che aveva vinto anche il primo set al tie-break.