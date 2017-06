Wanda Nara non vuole essere da meno del marito Mauro Icardi e si allena duramente in palestra. La moglie del capitano dell'Inter ha postato sul proprio profilo Instagram il video di un esercizio per i glutei in palestra in compagnia della signora Medel, Cristina Morales, scatenando una pioggia di commenti per la sua posa provocante...

Entrenamiento con @morawis87 y @waynenytrainer súper entrenamiento !!! serious training Burn!! #teamWayneCrush!! Un video pubblicato da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 26 Gen 2017 alle ore 03:35 PST