Wanda Nara: "Maxi Lopez? Non rinnego la relazione. Icardi è un grande uomo"

Wanda Nara a cuore aperto in una lunga 'confessione' alla rivista argentina Caras. A partire dal matrimonio con Maxi Lopez: "Non mi dispiace niente di quello che ho fatto nella vita. E tanto meno quella relazione. Grazie a quella nella mia vita ho tre figli che riempiono il cuore con orgoglio".



Nel presente c'è invece Icardi: "All’inizio era tutto molto ‘adolescenziale’ tra di noi. Ma poi, col tempo, è diventato più amore. Anche se Mauro mi dice che è sempre stato amore, ho il dubbio che l’amore viene con molte altre cose. E oggi mi innamoro un po’ di più ogni giorno nel vederlo così padre. Il rapporto che ha con le sue figlie è meraviglioso. E anche loro muoiono d’amore per lui. È un grande uomo!".



Smentite dunque le voci di una presunta crisi: "È una bugia. Penso che siamo nel nostro meglio, ma se domani arrivasse una crisi, credo, come in tutte le coppie, che la affronteremo, non avrei problemi a dirlo".



"Come ci divertiamo nei momenti intimi? È quasi impossibile!” (Risate) Ci sono cinque figli, tre cani e di notte non ci sono domestiche che corrono quando chiamano. È un problema! Con Mauro cerchiamo di fare andare a letto presto tutti. Ma c’è sempre un 'mamma portami un bicchiere d’acqua!' o 'papà devo andare in bagno'. Mauro è solo geloso della mia attenzione verso di lui. Ci fidiamo l’uno dell’altro. Questa è la chiave per essere felici. Oggi non potrei stare con qualcuno di cui non mi fidi. D’altro canto, se Mauro non si fidava di me, non mi avrebbe dato tanta responsabilità per il suo lavoro" aggiunge poi la showgirl argentina.



A chi l'accusa di essere arrogante risponde infine così: "Non lo sono e neanche irraggiungibile. Io sono una persona normale con bambini, con problemi, giorni in cui mi sento scoraggiata…Non vivo la mia vita in posa perché non mi mostrerebbe reale. Non mi sento molto sexy o con un atteggiamento provocatorio. Non mi sono mai presa cura di questo".