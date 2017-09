Wanda Nara: "L'Italia voleva Icardi. Inter, giusti gli aumenti"

Wanda Nara tra Argentina, Italia, Inter e Maxi Lopez: la moglie e agente di Icardi ha toccato tanti argomenti a Telefe. Si parte dalla scelta di diventare procuratore: "Non era in programma, fu Mauro a chiedermelo anche se io all'inizio non ero sicura di volerlo fare. Me la sono cavata bene e allora abbiamo continuato ma il merito è suo perché lavora dura per ottenere tutto questo".



L'argentina passa poi ai rapporti tra capitano e Inter: "Il contratto di Mauro è stato rinnovato già tre volte perché è giusto che un club provveda ad un aumento dello stipendio per preservare i suoi migliori giocatori dall'attacco di altre società. Quando sono nate le bambine, i dirigenti ci hanno fatto un sacco di regali. Mio marito è felicissimo a Milano e non vogliamo cambiare. Se poi un giorno decidesse di andare via, ovvio che lo seguiremo".



Icardi ora è un punto fermo dell'Albiceleste di Sampaoli ma Wanda Nara svela un retroscena: "L'Italia ha provato a convocare Mauro due-tre volte ma il suo sogno è sempre stato l'Argentina: si è commosso alla prima chiamata della sua nazionale". Infine, un ritorno sul suo ex: "Maxi Lopez era un infedele, era in buoni rapporti con Icardi ma non erano certo migliori amici. Si è fatto rumore soprattutto all'esterno".