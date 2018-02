Wanda Nara: "Due grandi squadre su Icardi. La sua procura resta in famiglia"

In una lunga intervista al Corriere dello Sport Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, fa il punto sulla situazione contrattuale e sulle propsettive future dell'attaccante argentino dell'Inter, al centro di numerose voci di mercato. Ecco le sue principali dichiarazioni.



"Non ho incontrato Piero (Ausilio, ds nerazzurro ndr), ma ci sentiamo spesso al telefono. Lui sa quello che penso e io so cosa pensano lui e la società. In quest’ultimo periodo si sono avvicinate un paio di squadre importanti che hanno mostrato di apprezzare Mauro. E io che mi occupo del suo futuro devo almeno ascoltarle, valutare le condizioni e la situazione. Quali squadre? Niente nomi".



"In passato Mauro ha avuto delle occasioni e ha sempre voluto continuare con l’Inter. Altri al suo posto avrebbero riflettuto molto bene sulla possibilità di andarsene e magari a certe opportunità non avrebbero rinunciato, mentre lui lo ha fatto e non ha mai avuto dubbi sulla maglia che voleva indossare. Come dico sempre, però, non si sa mai cosa può riservarti il futuro. Io continuo a lavorare e il mio compito è quello di trovare le migliori condizioni per Mauro, esattamente come Ausilio lavora per il bene dell’Inter. Alla fine decideranno la società e Mauro cosa sarà meglio".



"Raiola ci ha portato l'offerta di un grande club? Sono oltre tre anni che mi sto occupando dei contratti di Mauro e abbiamo già firmato due rinnovi con l’Inter. Lui è contento di come lavoro e non ha mai pensato di cambiare procuratore. Non so perché ci sono certe voci. Mauro è un top player che continua a crescere stagione dopo stagione e molti agenti vedono in lui un possibile affare, per questo provano a prendere la sua procura o ad avvicinarsi. Icardi però è tranquillo e continuerà con me: la sua procura rimane in famiglia. Io sono l'unica che si occupa dei suoi contratti e del suo futuro. Tutto passa da me. Ci sono state squadre in passato che lo volevano e hanno cercato me".



"La clausola non credo sia un problema, ma una cosa positiva perché con quella tutto è più chiaro e ognuno sa com’è la situazione. Ne discuteremo e vedremo... Mi fa però piacere che la “moda” della clausola rescissoria in Italia si sia diffusa dopo che noi l’abbiamo messa per Mauro".



"Le parole di Spalletti ( "A Mauro sta bene la maglia a righe, non quella a tinta unite. Non è di quelli che amano cambiare senza aver lasciato il segno a livello di squadra" ndr) mi fanno piacere perché lui parla sempre bene di Mauro, come hanno fatto anche gli altri allenatori e i compagni che lui ha avuto qui. A tal proposito mi permetta di aprire una parentesi: a volte sento dire che non ha buoni rapporti con alcuni compagni, ma non è vero. Lui è stato scelto come capitano nonostante avesse solo 22 anni e si è sempre comportato bene con tutti".



"Come sta adesso Mauro? Sta bene. Oggi (ieri, ndr) ha provato a calciare e ha avuto sensazioni positive. Nelle scorse settimane hanno preferito non rischiarlo anche se lui ci teneva a tornare (Spalletti lo ha detto più volte in conferenza, ndr). Domani (oggi, ndr) spero sia già in gruppo".