Wanda Nara: "De Laurentiis mi offrì una parte in un film"

Wanda Nara intervistata da Fuorigioco (inserto della Gazzetta dello Sport), si parte da Mauro Icardi: "Mio marito è nerazzurro dentro. Non ha pianto quando sono nate le bambine, ma lo ha fatto per l'Inter. E quando Lautaro Martinez è sbarcato a Milano lui è andato a prenderlo, ci tiene a far sentire tutti subito a casa".



I due si sono conosciuti in un modo atipico: "Con una pasta in bianco! Dopo il divorzio da Maxi Lopez ero tornata a Milano per questioni burocratiche, Mauro si è offerto di prestarmi l'auto e poi di pranzare a casa sua. Ma il suo frigo era vuoto, tipico di single ventenne: mi sono arrangiata con una pasta al burro... il resto è venuto spontaneo, in seguito ho capito che era un uomo maturo e serio e voleva bene anche ai miei figli". A proposito di figli: "Il cantiere è chiuso, Mauro è felice con la figlia femmina: temeva che il figlio maschio di un calciatore famoso avrebbe sofferto per le pressioni".



Se Icardi è capitano dell'Inter, Wanda è 'capitana' delle mogli nerazzurre: "Ho creato una chat apposta, mi preoccupo soprattutto dell'inserimento delle nuove: possono ricevere consigli su scuola, pediatra o altro. Partecipano anche le croate (in risposta alle voci dello scorso marzo, ndr), certo: al Mondiale, una volta usciti Argentina e Brasile, tifavamo tutte per la Croazia".



In passato si era parlato di un'offerta di Aurelio De Laurentiis: "Vero, mi propose una parte in un film. Ma, a differenza di quanto detto, quell'offerta non era legata ad un passaggio di Icardi al Napoli".



L'argentina sarà opinionista sportiva a Tiki Taka (che partirà lunedì 3 settembre su Italia 1): "Sarò onesta, non mi farò certo problemi a criticare Mauro". Infine, sulle voci di una relazione passata con Maradona: "A tante falsità sul mio conto non do peso, a meno che non rechino danni a terzi. In questo caso passo alle vie legali".