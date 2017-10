Wanda Nara a processo, avrebbe pubblicato dai privati di Maxi Lopez

Per "recare un danno" all'ex marito Maxi Lopez, con cui il matrimonio finì nel 2013, Wanda Nara, moglie e manager dell'attaccante Mauro Icardi, avrebbe postato su Twitter e Facebook, condividendoli "pubblicamente", i dati personali, tra cui il numero del cellulare, dell'ex consorte.



Per questo la donna, difesa dal legale Marco Ventura, è finita a processo a Milano per trattamento illecito di dati privati a seguito della denuncia del giocatore, rappresentato dall'avv. Aldo Cribari.



Il dibattimento a carico di Wanda Nara, sposata con Icardi, compagno di squadra di Lopez ai tempi della Sampdoria, è iniziato alla II Sezione penale davanti al giudice Bulgarelli ed è stato rinviato al 22 novembre per l'esame in aula dell'attuale punta dell'Udinese, parte civile. Nell'imputazione formulata dal pm Proietto si accusa Wanda Nara di avere condiviso sui social i dati personali dell'ex marito, con cui lo scontro anche pubblico andò avanti a lungo, per "trarne profitto", procurando "nocumento".