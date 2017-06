Wanda chiude il caso Icardi: "Resta all'Inter al 100%"

“Toglietevelo dalla testa, non andrà via dall’Inter: resta al 100%. Le occasioni ci sono state la scorsa estate, lui ha scelto di restare proprio per il rapporto che ha con i tifosi, perché è attaccato all’Inter. Non vuole dover ricominciare tutto da capo”. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, mette la parola fine sul caso che ha scosso il mondo Inter negli ultimi giorni, con lo scontro tra la Curva Nord e il capitano nerazzurro innescato dalle parole scritte dall'argentino nella sua biografia: “Mauro non voleva offendere nessuno, ma certe cose scritte fanno un effetto diverso, si travisa il tono. Non c’era intento polemico con i tifosi della Curva. Mauro lo conoscete: è una persona perbene, rispettosa. Per questo motivo ha deciso di togliere quel paragrafo nella ristampa. Domenica, appena ha saputo che qualcuno si era offeso, ha scritto lui le scuse, prima di salire in macchina per andare a San Siro. Ci vuole rispetto anche per lui. Solo a una persona finta, a chi indossa la maschera, non capita mai nulla di sbagliato. Ma Mauro è un professionista esemplare, e se trequarti dello stadio lo applaudiva è perché è un idolo per la gente” ha dichiarato Wanda.

La moglie dell'argentino è tornata anche sulla partita di domenica col Cagliari e su quel rigore sbagliato: "Mi è venuto da piangere e non per l’errore, ma per la reazione dello stadio - ha detto Wanda - È stata una cosa commovente. Non ho mai visto tutto San Siro applaudire un giocatore che tira fuori un rigore. Quell’applauso dice più di tante parole e discorsi: dice che la gente vuole bene a Icardi, che Mauro è rispettato e che i tifosi sono tutti quelli che vogliono bene all’Inter. Su Facebook è arrivato un milione di messaggi di solidarietà. La gente ha scritto subito per fargli sentire il suo affetto. È un idolo di tanti bambini, un esempio come calciatore, uomo e padre". Infine una battuta sulla fascia da capitano, che Icardi ha rischiato di perdere: "Non è vero, la fascia non è mai stata in discussione: è e resta il capitano dell’Inter, ci tiene troppo".

MILITO: "ICARDI? PATOLE INUTILI CHE NON GLI GIOVERANNO"

"Era del tutto inutile quel commento, un commento inopportuno che lo mette contro i tifosi. Non gli gioverà affatto". E' il pensiero dell'ex campione dell'Inter Diego Milito su quanto scritto da Icardi nella sua autobiografia. Il libro, come da accordi con il club, sarà cambiato ed epurato dalle pagine contestate. "E' stato un commento molto forte - ha aggiunto Milito a Radio Guemes - che non gli porta alcun beneficio. E questo tipo di comportamenti non gli è d'aiuto"