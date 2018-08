Vrsaljko: "Inter una mia scelta. Non posso parlare per Modric"

Giornata di presentazione ufficiale per Sime Vrsaljko, che l'Inter ha riportato in serie A dopo gli anni all'Atletico Madrid: "Vestire il nerazzurro è stata una mia scelta, se n'era parlato già ai tempi del Genoa e del Sassuolo e sono voluto tornare in questo campionato. Abbiamo una buona squadra con esperienza e giovani per fare felici i tifosi, secondo me siamo pronti anche a lottare per i massimi livelli".



Vrsaljko racconta di aver parlato a lungo con Perisic e Brozovic di Inter ("tanto che mi sembra di essere qui da tre mesi, non da 10 giorni...") mentre fa catenaccio su Modric: "È un mio amico, lo rispetto e non è giusto che parli io per lui: risolverà lui la situazione e deciderà cosa fare". C'è comunque l'assist per parlare di Croazia: "Peccato aver perso la finale ma ai Mondiali è stata una bella esperienza che può darmi una spinta per fare bene anche qui".



Infine, sul ruolo: "La mia posizione naturale è il terzino destro, poi decide Spalletti. A Genova ho giocato comunque anche come quinto in difesa o esterno a centrocampo in caso di difesa a tre".