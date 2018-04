Volata scudetto: il calendario dice Napoli, la differenza reti Juve

La zuccata di Koulibaly ha riaperto tutto: la volata scudetto si decide in un mese, in quattro partite, il 20 maggio sapremo chi sarà arrivato davanti, sempre che qualcuno arrivi effettivamente davanti. Juventus o Napoli, chi è la favorita? Gli azzurri hanno un calendario migliore, ma i bianconeri hanno un preziosissimo punto in più.

Calendario - La prossima secondo Massimiliano Allegri sarà la giornata decisiva: sabato sera la Juve gioca a San Siro il derby d'Italia contro l'Inter a caccia di punti Champions, il Napoli risponderà domenica alle 18 a Firenze (dove storicamente la Juve non è esattamente amata). Turno 36 sulla carta leggermente più favorevole ai bianconeri, che ospitano il Bologna sabato alle 20.45, domenica alle 15 gli azzurri ospitano invece il Torino (che non ha più obiettivi e una forte rivalità coi bianconeri). Poi altre due trasferte decisive: la Juve va a Roma il 13 maggio alle 15, Napoli in contemporanea di scena a Marassi contro la Sampdoria. Nell'ultimo turno Juve-Verona e Napoli-Crotone, senza dimenticare che i bianconeri il 9 maggio giocheranno a Roma la finale di Coppa Italia contro il Milan.

Arrivo a pari punti - Visto l'identico punteggio dei due scontri diretti, in caso di arrivo a pari punti tra Juve e Napoli conterebbe la differenza reti generale, che per ora premia i bianconeri: +58 contro +48.

Questi infatti i criteri in caso di arrivo in parità:

1) punti negli scontri diretti

2) differenza reti negli scontri diretti (i gol in trasferta non valgono doppio in caso di ulteriore parità)

3) differenza reti generale

4) maggior numero di reti segnate in generale

5) sorteggio