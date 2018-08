Volantino contro le donne, Fabbricini: "Una battutaccia estiva"

Roberto Fabbricini ha commentato il caso dei volantini comparsi nella curva della Lazio in occasione del match contro il Napoli, in cui si invitavano le donne a non stare nelle prime dieci file: "Credo che sia una battutaccia estiva. Quando tutti parliamo di uno stadio che deve tornare ad essere accogliente, ad ospitare le famiglie, si propone di ghettizzare delle persone. Mi sembra davvero una sciocchezza" le parole del commissario straordinario Figc a Rai Radio 1.



Questa la risposta di un gruppo femminile che vuole rimanere anonimo: "Siamo un gruppo di Donne cresciute in curva che vedono la curva come un ruolo sacro e che rispettano quel codice non scritto, ma siamo rimaste indignate nel leggere quelle undici righe nero su bianco e fatte girare di mano in mano prima della partita. Anche noi prendiamo le distanze da quei laziali che non danno il giusto valore alla Nord con comportamenti poco adeguati, come prendiamo le distanze da quei laziali che con gesti e parole non si ricordano che sono stati messi al mondo da una Donna".



Intanto, secondo l'Ansa, ci sarebbero già i primi identificati. Gli investigatori della Digos stanno vagliando i filmati delle telecamere e in mattinata trasmetteranno un'informativa in Procura. Secondo quanto si è appreso, l'ipotesi di reato che si configurerebbe è quella di discriminazione. Nelle prossime ore potrebbero scattare le prime denunce.