Vigésima sexta a rodada da Serie A 2017/18

BOLOGNA-GENOA Sábado, às 18h Renato Dall'Ara, em Bolonha » O Bologna levou apenas dois gols nos últimos oito jogos contra o Genoa, acumulando apenas uma derrota nesta série. No primeiro turno, os bolonheses venceram na Ligúria por 1-0.



» O Genoa venceu o Bologna em apenas quatro das 42 vezes em que foi visitante no duelo – uma delas foi exatamente a mais recente, em outubro de 2016. Vale lembrar que os genoveses têm atuado melhor fora de casa, conquistando a maior parte de seus pontos assim: 19 dos 30.



» O Bologna não empata pela Serie A desde o início de dezembro. De lá para cá, três vitórias e sete derrotas para os emilianos.



» Desde a chegada de Ballardini, o Genoa somou 24 pontos em 13 partidas. Somente Napoli e Juventus têm um retrospecto melhor no período.



» Nenhum time sofreu menos gols de cabeça do que o Genoa (3). O Bologna foi vazado 8 vezes assim, menos apenas do que Benevento e Crotone.



» A partida inaugural da rodada promete ser dura, com muitas faltas. Bologna e Genoa são as duas únicas equipes que têm pelo menos 10 jogadores com três ou mais cartões amarelos no campeonato.



» Destaque do Bologna, o meia-atacante Verdi está de volta após um mês no estaleiro, mas deve começar no banco. Ele é importante nas bolas paradas, mas foi bem substituído por Pulgar no período: o chileno anotou dois gols dessa maneira.



» Em boa fase, Pandev fez dois gols nos últimos três jogos – o mesmo número que havia anotado nas 21 partidas anteriores. O experiente macedônio comandará o ataque genovês novamente.



» Na última rodada, Bologna e Genoa venceram seus compromissos em casa. Os emilianos fizeram 2-1 sobre o Sassuolo e os genoveses aplicaram 2-0 na Inter.



» Cotação média nas casas de aposta: Bologna 2,88 / Empate 3,00 / Genoa 2,77

INTER-BENEVENTO Sábado, às 20h45 Giuseppe Meazza, em Milão » Inter e Benevento se enfrentaram apenas uma vez em toda a história. No primeiro turno desta Serie A, os nerazzurri arrancaram um 2-1 suado na Campânia.



» A Inter não marcou gols em apenas uma das 35 últimas partidas contra caçulas do campeonato. No total, balançou as redes 77 vezes nesta sequência.



» A Inter venceu apenas uma vez nas 10 últimas rodadas da Serie A, justamente em seu último compromisso em casa. A Beneamata somou nove pontos neste período – retrospecto superior apenas aos de Verona, Spal e Chievo.



» O Benevento vive o seu melhor momento no campeonato: nos últimos seis jogos, conquistou duas de suas três vitórias na competição. Ainda assim, a defesa preocupa: foi vazada pelo menos duas vezes em cada um destes jogos.



» O Benevento não conquistou um ponto sequer fora de casa – perdeu suas 12 partidas. Desde 1984-85, quando a Cremonese teve este mesmo rendimento, uma equipe não ia tão mal longe de seus domínios.



» Nesta Serie A, nenhuma equipe utilizou menos jogadores do que a Inter (22). Nenhuma mandou mais a campo do que o Benevento (incríveis 37).



» O jogo marca o duelo entre o time que fez mais gols de cabeça (Inter, com 10) contra o que mais sofreu com este fundamento (Benevento, 9).



» A Inter contará com a volta de três jogadores lesionados: Miranda e Icardi devem começar no banco, mas Perisic será titular contra o Benevento. Por sua vez, os visitantes contam com time quase completo e apostarão no contra-ataque – como sugere o leve provável trio de ataque.



» Na 25ª rodada, a Inter foi derrotada por 2-0 pelo Genoa. O Benevento venceu o Crotone por 3-2.



» Cotação média nas casas de aposta: Inter 1,25 / Empate 6,39 / Benevento 12,47

CROTONE-SPAL Domingo, às 12h30 Ezio Scida, em Crotone » Confronto direto contra o rebaixamento: com 21 pontos, o Crotone é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com quatro a mais que a Spal, 18ª colocada.



» No primeiro turno, os times empataram em 1-1. Na ocasião, a Spal efetuou 18 chutes a gol: número relativamente baixo, mas que representa o segundo maior dos spallini em todo o campeonato.



» O Crotone vinha em momento positivo, com quatro jogos de invencibilidade (1 vitória e 3 empates), mas foi derrotado pelo Benevento na última rodada. A Spal, que perdeu por 1-0 para o Napoli, não vence desde a 17ª rodada.



» A Spal é a equipe que conta com a maior sequência vigente de rodadas consecutivas sofrendo gols: há 14partidas o time de Ferrara não consegue manter a sua defesa inviolada.



» O Crotone empatou seus dois últimos jogos em casa. Por sua vez, a Spal marcou apenas um gol em suas últimas quatro partidas como visitante, nas quais somou apenas um pontinho.



» Somente o Benevento saiu atrás no placar em mais partidas do que Spal e Crotone. Aconteceu 20, 18 e 16 vezes para cada um, respectivamente.



» O Crotone marcou apenas um gol nos 15 minutos finais das partidas nesta Serie A. Por outro lado, a Spal é a equipe que mais foi vazada nos primeiros 30 minutos: 18 vezes.



» Ceccherini (Crotone) e Vicari (Spal) são os dois jogadores que mais efetuaram cortes nesta temporada na Itália. 183 para o primeiro e 144 para o segundo.



» Antenucci participou dos cinco últimos gols da Spal, com três bolas na rede e duas assistências para os companheiros. No Crotone, com a ausência de Stoian, a responsabilidade de criação fica quase que inteiramente nos pés de Ricci.



» Cotação média nas casas de aposta: Crotone 2,31 / Empate 3,19 / Spal 3,42

FIORENTINA-CHIEVO Domingo, às 15h Artemio Franchi, em Florença » No primeiro turno, o Chievo venceu a Fiorentina por 2-1. Com o resultado, a equipe de Verona interrompeu uma sequência de cinco jogos sem gols contra os viola e voltou a triunfar sobre o adversário pela primeira vez desde abril de 2012.



» Fiorentina e Chievo nunca empataram jogando no Artemio Franchi pela Serie A. Em 13 precedentes, 3 vitórias dos visitantes e 10 dos mandantes – incluindo as cinco dos encontros mais recentes.



» A Fiorentina venceu apenas uma das sete últimas partidas no campeonato – 3 empates e 3 derrotas completam o quadro. Por sua vez, o Chievo venceu somente um dos seus 11 jogos mais recentes; exatamente o último.



» A equipe violeta perdeu seus dois últimos jogos como mandante: desde fevereiro de 2005 a Fiorentina não soma três derrotas consecutivas no Franchi. O Chievo, no entanto, venceu apenas uma vez como visitante no campeonato, em setembro de 2017.



» Apesar da vitória na última rodada, o Chievo ainda tem o pior aproveitamento de todo o campeonato nas últimas 11 rodadas. Somou apenas cinco pontos nesta sequência.



» Muitos jogadores de Fiorentina e Chievo já tiveram passagens pela outra equipe: Biraghi e Théréau, no lado viola, e Gamberini, Dainelli, Tomovic, Gobbi e Seculin pelos gialloblù. Enquanto Théréau ficou quatro anos em Verona, os quatro primeiros citados do Chievo defenderam a viola por sete, seis, cinco e quatro temporadas, respectivamente.



» A Fiorentina não contará com o regista Badelj e tentará uma solução alternativa no ataque para tentar voltar a vencer. O centroavante Falcinelli atuará aberto pela direita, com Simeone no comando do setor.



» Em fevereiro, o Chievo teve a volta do argentino Castro, que passou três meses afastado por lesão. O meia anotou os dois gols da vitória veronesa sobre a Fiorentina, em outubro, e já marcou três vezes contra os toscanos – sua vítima preferida na Itália.



» No final de semana passado, a Fiorentina empatou por 1-1 com a Atalanta. O Chievo bateu o Cagliari por 2-1.



» Cotação média nas casas de aposta: Fiorentina 1,48 / Empate 4,29 / Chievo 7,64

SAMPDORIA-UDINESE Domingo, às 15h Luigi Ferraris, em Gênova » Entre os adversários tradicionais da Serie A, a Udinese é aquele contra o qual a Sampdoria tem uma melhor média de gols marcados: 1,7 por partida. No primeiro turno, porém, os genoveses levaram 4-0 da equipe friulana.



» A Udinese venceu apenas uma das suas 12 últimas partidas como visitante contra a Samp. Cinco triunfos dorianos e seis empates fecham a série.



» Nenhum time da Serie A tem um percentual maior de pontos conquistados em casa do que a Sampdoria. 29 dos 41 pontos (70,7%) da equipe foram obtidos no Marassi. A Udinese, por sua vez, se sagrou vitoriosa em cinco das oito últimas partidas como visitante no campeonato.



» A Udinese não marcou gols nas duas últimas rodadas. Para que a equipe não chegue a três jogos consecutivos sem balançar as redes (o que não acontece desde 2006), Oddo mudou o esquema tático: sai o 3-5-2 e entra o 4-3-2-1.



» Udinese e Sampdoria são as duas equipes que mais marcaram gols de pênalti no campeonato. Sete para os friulanos e seis para os genoveses.



» A Sampdoria é a equipe que perdeu a maior quantidade de pontos após ter saído na frente do placar. Se tivesse conseguido segurar as vitórias, teria 17 pontos a mais na tabela.



» Quagliarella participou de 50% dos 44 gols da Sampdoria nesta temporada: 17 bolas na rede e cinco passes para companheiros. O veterano é o grande ex da partida, já que anotou 33 gols em 87 partidas pela Udinese.



» Outro ex do confronto é Maxi López, que teve duas passagens pela Sampdoria (29j, 6g). O argentino não balança as redes há 15 partidas e, para tentar quebrar o jejum, terá maior apoio: Jankto foi adiantado e atuará próximo a De Paul na segunda linha de meias.



» Sampdoria e Udinese foram derrotadas na 25ª rodada do Italiano. A Samp perdeu por 1-0 para o Milan e a equipe de Údine caiu para a Roma (2-0).



» Cotação média nas casas de aposta: Sampdoria 1,92 / Empate 3,56 / Udinese 4,12

SASSUOLO-LAZIO Domingo, às 15h Mapei Stadium, em Reggio Emilia » A Lazio venceu as três últimas partidas contra o Sassuolo pela Serie A, com uma média de 3,3 gols marcados por jogo. No primeiro turno, 6-1 para os romanos, que têm o segundo melhor ataque do campeonato.



» A Lazio marcou gols nas quatro partidas em que visitou o Sassuolo no campeonato. No total, duas vitórias, um empate e uma derrota marcam o desempenho dos celestes.



» Chuva de pênaltis. Nas nove partidas já realizadas entre as duas equipes pela Serie A, foram marcadas seis penalidades máximas – cinco para os neroverdi e uma para os laziali.



» O Sassuolo não vence pela Serie A desde dezembro: desde então, três empates e quatro derrotas. A Lazio somou três derrotas consecutivas no último mês, mas voltou a triunfar na 25ª rodada.



» A Lazio perdeu seus dois últimos jogos como visitante. Não soma três derrotas consecutivas longe de seus domínios desde novembro de 2015.



» Artilheiro da Serie A, com 22 gols, Immobile balançou as redes sete vezes a mais que o Sassuolo. Com apenas 15 tentos anotados, a equipe emiliana tem o pior ataque da competição.



» Berardi já marcou seis gols contra a Lazio na carreira (cinco deles de pênalti). O calabrês marcou mais vezes somente contra o Milan (oito gols).



» Parolo é um meia que costuma ter boa participação ofensiva – chegou a fazer 10 gols em sua primeira Serie A pela Lazio. No entanto, o camisa 16 celeste não balança as redes desde a partida contra o Sassuolo, no primeiro turno.



» No fim de semana anterior, o Sassuolo perdeu por 2-1 para o Bologna. A Lazio reencontrou as vitórias ao bater o Verona por 2-0.



» Cotação média nas casas de aposta: Sassuolo 4,37 / Empate 3,76 / Lazio 1,84

VERONA-TORINO Domingo, às 15h Marcantonio Bentegodi, em Verona » As três últimas partidas entre Verona e Torino acabaram empatadas – no primeiro turno, 2-2 em Turim. Nunca houve quatro empates seguidos no confronto.



» O Verona não vence o Torino em casa desde 1987. De lá para cá, são seis vitórias grenás e dois empates.



» O Hellas está fazendo a sua segunda pior campanha de sua história nos pontos corridos: após 25 rodadas, somou apenas 16 pontos, contra 15 da temporada anterior.



» Desde setembro o Verona não empata em casa: de lá para cá, venceu apenas duas vezes e perdeu sete jogos. Já o Torino é a equipe que mais empatou no campeonato (12 partidas).



» O Torino está invicto há seis partidas como visitante (cinco empates e apenas uma vitória). A equipe grená não consegue passar sete jogos consecutivos sem perder fora de Turim desde 1992.



» O Verona é a equipe que mais permite arremates ao adversário neste campeonato: até agora, foram 486 finalizações.



» Nenhum time tem um percentual maior de gols marcados no primeiro tempo do que o Torino. 57% dos tentos da equipe (20 de 35) foram anotados antes do intervalo.



» Emprestado pela Juventus, o jovem Kean marcou seu primeiro gol nesta Serie A justamente na partida de ida contra o Toro. Por sua vez, Niang já fez três gols contra o Verona, sua vítima preferida.



» Na última rodada, o Verona perdeu por 2-0 para a Lazio. O Torino até complicou a vida da Juventus no clássico, mas foi derrotado por 1-0.



» Cotação média nas casas de aposta: Verona 5,09 / Empate 3,86 / Torino 1,71

JUVENTUS-ATALANTA Domingo, às 18h Allianz Stadium, em Turim » A Juventus está invicta há 26 partidas contra a Atalanta na Serie A. Os dois últimos encontros acabaram empatados em 2-2.



» A última vitória conquistada pela Atalanta sobre a Juventus em Turim aconteceu em 1989. De lá para cá são 17 triunfos juventinos e três empates.



» A Juve venceu seus seis jogos pela Serie A em 2018. A Velha Senhora marcou 14 gols e não sofreu nenhum nesta sequência.



» A Atalanta está invicta como visitante há seis rodadas. A Dea conquistou quatro vitórias e dois empates na série.



» A Velha Senhora marcou 35 gols no segundo tempo – mais do que qualquer outra equipe. A Juve também é o time que menos sofreu gols antes do intervalo (apenas 6).



» Os últimos 10 gols da Atalanta na Serie A foram marcados por 10 jogadores diferentes: Ilicic, Gómez, Cornelius, De Roon, Masiello, Cristante, Freuler, Mancini, Palomino e Petagna.



» Mandzukic vive jejum de sete partidas sem gols – somente uma vez ficou tanto tempo sem marcar, entre maio e outubro de 2016. Na ausência de Higuaín, lesionado, o croata jogará como centroavante e terá maior chance de se livrar deste incômodo.



» Ilicic tem feito bons jogos, mas já vive jejum de sete rodadas sem gols na Serie A. O esloveno, que marcou seis vezes nos oito jogos anteriores a esta sequência, já fez três gols em seis visitas ao estádio juventino.



» A Juventus chega à 26ª rodada após uma vitória no clássico de Turim contra o Torino (1-0). Nesta semana, a Atalanta empatou duas vezes por 1-1: na Serie A contra a Fiorentina e na Liga Europa contra o Dortmund.



» Cotação média nas casas de aposta: Juventus 1,40 / Empate 4,53 / Atalanta 9,31



ROMA-MILAN Domingo, às 20h45 Olímpico, em Roma » A Roma vive a sua melhor sequência na história contra o Milan, já que venceu os quatro últimos jogos – no primeiro turno, fez 2-0. A última vez que os rossoneri conseguiram vencer foi em maio de 2015.



» O Milan venceu a Roma no Olímpico apenas uma vez nos últimos 12 encontros. Esta série inclui cinco vitórias romanas e seis empates.



» A Roma venceu apenas uma de suas últimas quatro partidas como mandante – exatamente a mais recente, contra o Benevento.



» O Milan está invicto no Italiano desde a 19ª rodada (sete partidas): a equipe não chega a oito jogos de invencibilidade no campeonato desde fevereiro de 2016. Vale lembrar que, em 2018, o time de Gattuso somou menos pontos apenas que Juve e Napoli – 18 para os rivais e 16 para os milanistas.



» Roma e Milan são duas das três equipes que mais finalizam a gol no campeonato. Os romanos têm média de 18,4 chutes por jogo e os milaneses têm 17,3 – o Napoli aparece entre eles, com 17,4.



» Os dois times também são os que menos sofreram gols de fora da área nesta Serie A: o Milan sofreu três e a Roma ainda não levou gols de chutes de longa distância. Suso e Çalhanoglu prometem testar Alisson.



» Dzeko participou de quatro gols nas duas últimas partidas contra o Milan: fez três e deu uma assistência. O bósnio fez apenas quatro gols nos 15 jogos mais recentes na temporada.



» Impressiona o crescimento de produção de Bonaventura sob o comando de Gattuso: o ex-meia da Atalanta é o artilheiro da gestão, com cinco gols. Jack não havia anotado uma vez sequer neste campeonato antes da chegada do treinador.



» Roma e Milan venceram no último final de semana. Os romanos fizeram 2-0 na Udinese e os milaneses bateram a Sampdoria por 1-0.



» Cotação média nas casas de aposta: Roma 1,90 / Empate 3,54 / Milan 4,25