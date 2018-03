Vigésima sétima rodada da Serie A 2017/18

Poucas rodadas tem direito a tantos jogaços quanto a 27ª, oitava do returno. Neste final de semana, teremos "só" Lazio x Juventus, Napoli x Roma e o dérbi entre Milan e Inter. Ah, ainda podemos incluir Atalanta x Sampdoria e Udinese x Torino como aperitivos.



SPAL-BOLOGNA

Sábado, às 15h

Paolo Mazza, em Ferrara

» Spal e Bologna já se enfrentaram 33 vezes na Serie A, com 8 vitórias para os spallini, 6 empates e 19 sucessos dos rossoblù. No primeiro turno, o Bologna venceu por 2-1.

» A Spal venceu quatro dos 16 confrontos com o Bologna disputados em Ferrara. Quatro empates e oito triunfos bolonheses completam o quadro.

» Com a vitória por 3-2 sobre o Crotone no último final de semana, a Spal interrompeu uma série de oito jogos sem triunfos na Serie A.

» A Spal não vence em casa desde outubro, quando venceu o Genoa. De lá para cá, quatro empates e duas derrotas no Paolo Mazza, com média de 2,5 gols sofridos por jogo.

» O Bologna, que vem de duas vitórias (a última delas sobre o Genoa, por 2-0), marcou gols nas últimas seis partidas, o que não lhe acontecia desde setembro de 2016. A equipe rossoblù não balança as redes em sete jogos seguidos desde março de 2012.

» O Bologna perdeu suas três últimas partidas fora de casa, sofrendo oito gols. A equipe emiliana não sofre quatro derrotas seguidas longe do Renato Dall'Ara desde outubro de 2015.

» Nenhum time do campeonato sofreu mais gols na primeira meia hora de jogo do que a Spal (18). Já o Bologna é a equipe que mais foi vazada nos 15 minutos anteriores ao intervalo (12).

» Antenucci participou diretamente de seis dos últimos oito gols da Spal na Serie A: quatro bolas na rede e duas assistências.

» Após um mês afastado por lesão, Verdi volta ao time titular do Bologna. Será um grande reforço, já que é o artilheiro da equipe, com seis gols, e o líder de assistências, com oito.

» Cotação média nas casas de aposta: Spal 2,40 / Empate 3,15 / Bologna 3,25

Spal

Time provável (3-5-2): Meret; Thiago Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Grassi, Viviani, Kurtic, Mattiello; Paloschi, Antenucci. T: Leonardo Semplici

Desfalques: Eros Schiavon (m, lesão, volta incerta), Pasquale Schiattarella (m, suspensão, volta na próxima rodada), Marco Borriello (a, lesão, volta incerta)

Pendurados: Bartosz Salamon (zagueiro), Jasmin Kurtic (meia)

Brasileiros do elenco: Felipe (zagueiro), Thiago Cionek (zagueiro; naturalizado polonês), Everton Luiz (meia), Gabriel Barbosa (atacante)

Bologna

Time provável (3-5-1-1): Mirante; De Maio, González, Helander; Di Francesco, Poli, Pulgar, Dzemaili, Masina; Verdi; Destro. T: Roberto Donadoni

Desfalques: Angelo da Costa (g, lesão, volta incerta), Rodrigo Palacio (a, lesão, volta em 3 semanas)

Pendurados: Antonio Mirante (goleiro), Filip Helander (zagueiro), Sebastian De Maio (zagueiro)

Brasileiros do elenco: Angelo da Costa (goleiro)



LAZIO-JUVENTUS

Sábado, às 18h

Olímpico, em Roma

» No primeiro turno, a vitória de virada da Lazio por 2-1 interrompeu um série de freguesia para a Juventus. Eram 25 jogos de invencibilidade bianconera na Serie A, com 19 vitórias e 6 empates para a Velha Senhora desde 2003, incluindo 6 triunfos e nenhum gol sofrido nas 6 partidas anteriores. Na atual temporada, a Lazio também faturou a Supercopa diante dos juventinos.

» A Lazio não vence a Juventus no Olímpico pela Serie A desde dezembro de 2003. Desde então, nove triunfos da Juve e três empates.

» Somente uma vez na história a Lazio conseguiu vencer as duas partidas contra a Juventus numa mesma edição da Serie A. Foi durante a II Guerra Mundial, em 1942-43.

» A Lazio não sofreu gols nas duas últimas rodadas. O time romano não fica três partidas consecutivas da Serie A sem ser vazado desde março de 2015.

» Com uma média de três gols por jogo, a Lazio venceu quatro de suas cinco últimas partidas como mandante. Por sua vez, a Juventus está invicta há 12rodadas e, neste período, sofreu apenas um gol. Ademais, a Juve venceu as sete partidas mais recentes como visitante e está a um triunfo de igualar seu recorde, atingido em fevereiro de 2016.

» Além de terem os dois melhores ataques do campeonato, Lazio e Juventus são os dois times que mais marcaram gols no segundo tempo: 35 cada um.

» Com 23 gols em 23 partidas, Immobile já igualou a sua melhor marca em uma temporada – obtida no campeonato passado. Ciro, revelado pela Juventus, foi o autor dos dois gols da vitória laziale na ida.

» Allegri não relacionou Higuaín, que está se recuperando de uma lesão. Um desfalque importante, sobretudo considerando que Pipita já marcou 12 gols em nove partidas contra os celestes. Dybala, por sua vez, já marcou nove gols em 10 encontros com os celestes.

» A Lazio bateu o Sassuolo por 3-0 na última rodada, ocasião em que a Juventus não entrou em campo contra a Atalanta por causa da neve. No meio da semana, a Velha Senhora se classificou à final da Coppa Italia ao passar pela Dea, enquanto os romanos caíram nos pênaltis para o Milan.

» Cotação média nas casas de aposta: Lazio 3,43 / Empate 3,31 / Juventus 2,23

Lazio

Time provável (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, De Vrij, Radu; Basta, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile. T: Simone Inzaghi

Desfalques: Adam Marusic (l, suspensão, volta em 2 rodadas)

Pendurados: Wallace (zagueiro)

Brasileiros do elenco: Luiz Felipe (zagueiro), Maurício (zagueiro), Wallace (zagueiro), Lucas Leiva (meia), Felipe Anderson (atacante)

Juventus

Time provável (4-3-2-1): Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Barzagli, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Dybala, Douglas Costa; Mandzukic. T: Massimiliano Allegri

Desfalques: Mattia De Sciglio (l, lesão, volta em 5 dias), Juan Cuadrado (m, lesão, volta em 1 mês), Federico Bernardeschi (a, lesão, volta incerta), Gonzalo Higuaín (a, lesão, volta em 5 dias)

Pendurados: Mehdi Benatia (zagueiro), Stephan Lichtsteiner (lateral direito), Alex Sandro (lateral esquerdo), Federico Bernardeschi (atacante) e Gonzalo Higuaín (atacante)

Brasileiros do elenco: Alex Sandro (lateral) e Douglas Costa (meia)



NAPOLI-ROMA

Sábado, às 20h45

San Paolo, em Nápoles

» O Napoli venceu seus dois últimos jogos contra a Roma pela Serie A (no primeiro turno, por 1-0). Os azzurri não chegam a três triunfos consecutivos contra a adversária desde 1976.

» Após três vitórias consecutivas contra a Roma no San Paolo, o Napoli não conseguiu sucesso em suas duas últimas partidas como mandante contra a Loba: um empate e uma derrota.

» O Napoli atingiu seu recorde de vitórias consecutivas na Serie A: são 10. A equipe de Sarri teve uma média de 2,5 gols marcados por jogo.

» A equipe napolitana venceu 10 das suas 13 primeiras partidas como mandante nesta temporada. O Napoli só teve aproveitamento melhor (12 vitórias em 13 jogos) na temporada de seu segundo scudetto, em 1989-90.

» A Roma perdeu somente uma de suas 19 últimas partidas como visitante. São 14 vitórias e quatro empates nesta série.

» Nenhum time marcou mais gols em jogadas de bola parada do que o Napoli (18). Já a Roma é a segunda equipe que menos sofreu gols dessa forma (6).

» Após meses de ausência, Milik voltou a ser relacionado e deve ser opção de banco para Sarri. Por sua vez, o Napoli não terá o capitão Hamsík, que desfalca a equipe por causa de uma forte gripe.

» Diante da crise de resultados, Di Francesco opta por uma formação mais cautelosa, recuando Nainggolan e escalando Florenzi, De Rossi e Perotti como titulares, nos lugares de Bruno Peres, Pellegrini e El Shaarawy. Alisson, no entanto, deve trabalhar bastante.

» No último final de semana, o Napoli estraçalhou o Cagliari com uma goleada por 5-0 na Sardenha. A Roma perdeu em casa para o Milan por 2-0.

» Cotação média nas casas de aposta: Napoli 1,23 / Empate 6,88 / Roma 12,42

Napoli

Time provável (4-3-3): Reina; Hysaj, Koulibaly, Albiol, Mário Rui; Allan, Jorginho, Zielinski; Callejón, Mertens, Insigne. T: Maurizio Sarri

Desfalques: Faouzi Ghoulam (l, lesão, volta em 2 meses), Vlad Chiriches (z, lesão, volta em 1 semana), Marek Hamsík (m, gripe, volta na próxima rodada)

Pendurados: Kalidou Koulibaly (zagueiro), Mário Rui (lateral esquerdo), Jorginho (meia)

Brasileiros do elenco: Rafael (goleiro), Allan (meia), Jorginho (meia; naturalizado italiano) e Leandrinho (atacante)

Roma

Time provável (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Strootman; Ünder, Dzeko, Perotti. T: Eusebio Di Francesco

Desfalques: Rick Karsdorp (l, lesão, volta em 40 dias)

Pendurados: Federico Fazio (zagueiro), Daniele De Rossi (meia), Edin Dzeko (atacante)

Brasileiros do elenco: Alisson (goleiro), Bruno Peres (lateral-direito), Juan Jesus (zagueiro) e Gerson (meia)



GENOA-CAGLIARI

Domingo, às 12h30

Luigi Ferraris, em Gênova

» O Genoa venceu três dos quatro últimos jogos contra o Cagliari – o mesmo número de triunfos que nos nove confrontos anteriores. No primeiro turno, os genoveses fizeram 3-2 na Sardenha.

» Genoa e Cagliari não empatam em partidas disputadas na Ligúria desde 1995. De lá para cá, sete triunfos do time da casa e dois dos visitantes.

» O Genoa é a equipe que tem a menor proporção de pontos conquistados em casa no campeonato. Apenas 11 dos 30 pontos da equipe foram somados no Luigi Ferraris.

» O Cagliari venceu apenas dois jogos nas 13 últimas rodadas da Serie A. Nas 13 rodadas iniciais do campeonato, a equipe sarda conquistou cinco triunfos.

» O Cagliari tem arrancado empates fora de casa: foram três nos últimos seis jogos. É o mesmo número de igualdades que o time havia conquistado em suas 33 partidas anteriores como visitante.

» Cagliari e Genoa são as equipes mais faltosas deste Campeonato Italiano. Os sardos cometeram 447 e os genoveses fizeram 408.

» Entre os adversários do Genoa na Serie A, o Cagliari é a vítima preferida de Pandev. O atacante macedônio já anotou cinco vezes contra os casteddu e, como voltou a viver uma boa fase, será preocupação para a defesa montada por López.

» O grande ex da partida é o atacante Pavoletti, que teve seu auge com a camisa do Genoa: marcou 25 gols em 46 jogos com a camisa dos grifoni. O centroavante terá o norte-coreano Han como companheiro de ataque neste domingo.

» Na 26ª rodada, o Genoa perdeu por 2-0 para o Bologna. Já o Cagliari foi goleado em casa pelo Napoli (5-0).

» Cotação média nas casas de aposta: Genoa 1,85 / Empate 3,39 / Cagliari 4,83

Genoa

Time provável (3-5-2): Perin; Rossettini, Spolli, Zukanovic; Rosi, Daniel Bessa, Bertolacci, Hiljemark, Laxalt; Pandev, Galabinov. T: Davide Ballardini

Desfalques: Armando Izzo (z, lesão, volta em 10 dias), Adel Taarabt (a, lesão, volta em 5 dias)

Pendurados: Aleandro Rosi (lateral direito), Miguel Veloso (meia) e Adel Taarabt (atacante)

Brasileiros do elenco: Daniel Bessa (meia; naturalizado italiano)

Cagliari

Time provável (3-5-2): Cragno; Romagna, Ceppitelli, Leandro Castán; Faragò, Ionita, Barella, João Pedro, Lykogiannis; Han, Pavoletti. T: Diego López

Desfalques: Fabio Pisacane (z, lesão, volta em 2 dias), Luca Cigarini (m, lesão, volta em 2 semanas), Diego Farias (a, lesão, volta em 5 dias)

Pendurados: Luca Ceppitelli (zagueiro), Marco Andreolli (zagueiro), Luca Cigarini (meia), Nicolò Barella (meia)

Brasileiros do elenco: Rafael (goleiro), Leandro Castán (zagueiro), João Pedro (meia) e Diego Farias (atacante)



ATALANTA-SAMPDORIA

Domingo, às 15h

Atleti Azzurri d'Italia, em Bérgamo

» Nenhum resultado se repetiu nos últimos seis jogos entre Atalanta e Sampdoria. No primeiro turno, os dorianos venceram por 3-1.

» Jogando em Bérgamo, a Atalanta venceu seis dos nove últimos encontros com a Samp. Duas vitórias dos visitantes e um empate completam a série.

» A Atalanta está invicta há quatro jogos: duas vitórias e depois dois empates, sendo o mais recente contra a Fiorentina (1-1). A Samp venceu a Udinese por 2-1 na última rodada.

» O Atleti Azzurri d'Italia tem sido uma fortaleza para a Atalanta. A equipe perdeu somente duas das 12 partidas que fez como mandante nesta Serie A. Venceu seis e empatou quatro.

» Neste campeonato, a Sampdoria é a equipe com maior diferença de pontos conquistados dentro e fora de casa: 20. 32 dos 44 ponto foram somados em Gênova, enquanto apenas 12 chegaram a partir de atuações como visitante.

» A Atalanta é a equipe que menos utilizou peças nesta temporada: apenas 19. Em compensação, todos são muito participativos: os 10 últimos gols da equipe foram marcados por jogadores diferentes.

» Em grande fase, Quagliarella tem 17 gols marcados nesta Serie A. O atacante campano tem 10 tentos anotados contra a Atalanta na carreira (é sua vítima preferida), mas passou em branco no duelo do primeiro turno.

» Após as eliminações na Liga Europa e na Coppa Italia, a Atalanta tem apenas jogos da Serie A como compromisso. Com foco exclusivo no campeonato, o time de Gasperini tende a crescer, sobretudo com a dupla Gómez-Ilicic comandando o ataque.

» Duelo dos técnicos: Gasperini enfrentou Giampaolo em nove partidas e leva vantagem: cinco vitórias, um empate e três derrotas.

» Cotação média nas casas de aposta: Atalanta 1,75 / Empate 3,80 / Sampdoria 4,81

Atalanta

Time provável (3-4-1-2): Berisha; Masiello, Caldara, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Spinazzola; Cristante; Ilicic, Gómez. T: Gian Piero Gasperini

Desfalques: Andrea Petagna (a, lesão, volta incerta)

Pendurados: Rafael Tolói (zagueiro)

Brasileiros do elenco: Rafael Tolói (lateral) e João Schmidt (meia)

Sampdoria

Time provável (4-3-1-2): Viviano; Sala, Silvestre, Ferrari, Murru; Barreto, Torreira, Linetty; Álvarez; Quagliarella, Zapata. T: Marco Giampaolo

Desfalques: Bartosz Bereszynski (l, lesão, volta em 1 semana), Gastón Ramírez (m, lesão, volta em 10 dias)

Pendurados: Bartosz Bereszynski (lateral direito), Gian Marco Ferrari (zagueiro), Karol Linetty (meia), Lucas Torreira (meia) e Edgar Barreto (meia)

Brasileiros do elenco: ninguém



BENEVENTO-VERONA

Domingo, às 15h

Ciro Vigorito, em Benevento

» Benevento e Verona se enfrentaram apenas uma vez na Serie A: no primeiro turno, vitória do Hellas por 1-0. Na última edição da segundona, o Benevento venceu uma partida e a outra acabou empatada.

» Crescimento: as três vitórias do Benevento nesta Serie A foram conquistadas nas oito últimas rodadas.

» Os 10 pontos somados pelos bruxos no campeonato foram somados em casa, nos seis últimos jogos como mandantes. Como visitante, o Benevento perdeu para a Inter (2-0) na semana passada.

» Desde 1955-56 uma equipe não sofria pelo menos 60 gols após 26 rodadas da Serie A. O Benevento alcançou o inglório feito da Pro Patria, saco de pancadas daquela ocasião.

» O Verona não empatou uma vez sequer nas 10 últimas rodadas: perdeu sete partidas e venceu três. No último final de semana, aplicou 2-1 no Torino.

» O Hellas perdeu quatro de seus últimos cinco compromissos como visitante. Nesta série, a vitória por 4-1 sobre a Fiorentina em Florença foi um ponto totalmente fora da curva.

» Percentualmente, nenhum time fez mais gols após jogadas de bola parada do que Benevento e Verona: 56% para os campanos e 42% para os vênetos.

» O Benevento é o time que mais utilizou jogadores no campeonato (37). Três dos últimos atletas utilizados por De Zerbi têm feito a diferença no crescimento de produção da equipe: Brignola, Guilherme e Sandro. O volante brasileiro, porém, está vetado pelo DM para o jogo de domingo.

» Uma das grandes revelações do futebol italiano, o garoto Kean completou 18 anos nesta semana. O garoto ítalo-marfinense tem quatro gols na Serie A e é o artilheiro do Verona na competição.

» Cotação média nas casas de aposta: Benevento 2,18 / Empate 3,41 / Verona 3,43

Benevento

Time provável (4-2-3-1): Puggioni; Sagna, Djimsiti, Tosca, Letizia; Memushaj, Cataldi; Guilherme, Brignola, Djuricic; Coda. T: Roberto De Zerbi

Desfalques: Fabio Lucioni (z, suspenso por doping, 8 meses), Luca Antei (z, lesão, volta em 6 meses), Nicolas Viola (m, suspensão, volta na próxima rodada), Sandro (m, lesão, volta incerta), Marco D'Alessandro (a, lesão, volta em 1 semana)

Pendurados: Andrea Costa (zagueiro), Lorenzo Del Pinto (meia)

Brasileiros do elenco: Guilherme (meia) e Sandro (meia)

Verona

Time provável (4-4-2): Nícolas; Ferrari, Caracciolo, Vukovic, Fares; Rômulo, Calvano, Valoti, Ryder Matos; Petkovic, Kean. T: Fabio Pecchia

Desfalques: Marcel Büchel (m, lesão, volta incerta), Mattia Zaccagni (m, lesão, volta incerta), Alessio Cerci (a, lesão, volta incerta)

Pendurados: Antonio Caracciolo (zagueiro), Rômulo (meia) e Mohamed Fares (meia)

Brasileiros do elenco: Nícolas (goleiro), Rômulo (meia; naturalizado italiano) e Ryder Matos (atacante)



CHIEVO-SASSUOLO

Domingo, às 15h

Marcantonio Bentegodi, em Verona

» O Chievo não venceu o Sassuolo nos quatro primeiros encontros com os emilianos na Serie A. No entanto, com duas vitórias e três empates, está invicto nos cinco mais recentes: no primeiro turno, os times protagonizaram um insosso 0-0.

» O Sassuolo não marcou mais de um gol contra o Chievo em nenhum dos nove jogos pela Serie A. Como tem o pior ataque deste campeonato, com 15 gols, e não contará com Berardi, quebrar este tabu parece improvável.

» Considerando as 12 últimas rodadas, o Chievo somou apenas cinco pontos – quatro a menos que a equipe que tem o segundo pior retrospecto nesta série. Os clivensi sofreram gols nos 10 últimos jogos.

» Por sua vez, o Sassuolo não vence pela Serie A desde dezembro: desde então, três empates e cinco derrotas. É a maior sequência de partidas sem vitórias da equipe neroverde desde que chegou à elite, em 2013.

» O Sassuolo sofreu 29 gols fora de casa, menos apenas que o Benevento (32).

» A partida marca o encontro das duas equipes que mais sofreram gols em finalizações de fora da área. 11 para o Sassuolo e 8 para o Chievo.

» Considerando apenas os cinco maiores campeonatos europeus, o Sassuolo é o time que menos marcou gols em 2018 (2). A lista segue com Málaga, Hamburgo e... Chievo (4).

» A primeira e única tripletta de Inglese na Serie A aconteceu contra o Sassuolo, em fevereiro de 2017. Do lado neroverde, a esperança de gols é outro atacante da nova geração: Politano.

» Na última rodada o Chievo perdeu por 1-0 para a Fiorentina. O Sassuolo levou 3-0 da Lazio.

» Cotação média nas casas de aposta: Chievo 2,37 / Empate 3,20 / Sassuolo 3,25

Chievo

Time provável (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Bani, Dainelli, Gobbi; Castro, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Meggiorini, Inglese. T: Rolando Maran

Desfalques: Alessandro Gamberini (z, lesão, volta incerta), Emanuele Giaccherini (m, lesão, volta incerta)

Pendurados: Nened Tomovic

Brasileiros do elenco: nenhum

Sassuolo

Time provável (4-3-3): Consigli; Lirola, Acerbi, Goldaniga, Peluso; Missiroli, Magnanelli, Duncan; Politano, Babacar, Ragusa. T: Giuseppe Iachini

Desfalques: Timo Letschert (l, lesão, volta em 3 meses), Domenico Berari (a, suspensão, volta em 2 rodadas)

Pendurados: Federico Peluso (lateral esquerdo), Simone Missiroli (meia), Antonino Ragusa (atacante), Domenico Berardi (atacante)

Brasileiros do elenco: Rogério (lateral esquerda)



TORINO-CROTONE

Domingo, às 15h

Olímpico Grande Torino, em Turim

» O Torino está invicto nos três confrontos com o Crotone na Serie A: venceu o primeiro e empatou os dois seguintes. No primeiro turno, 2-2 na Calábria.

» Considerando encontros por Serie A, Serie B e Coppa Italia, Torino e Crotone já realizaram 16 partidas entre si. Cinco sucessos grenás, quatro dos rossoblù e sete empates.

» O Torino chega a esta rodada após duas derrotas seguidas – a última delas por 2-1 para o Verona. Desde dezembro de 2016 a equipe não perde três jogos em sequência.

» Após a derrota por 3-2 para a Spal o Crotone chegou a cinco partidas consecutivas sem vitórias. A equipe não passa seis rodadas sem triunfos desde março do ano passado.

» O Crotone sofreu 20 gols a partir de jogadas de bola parada, mais do que qualquer outro time no campeonato.

» Nenhum time conseguiu ficar menos vezes em vantagem no placar sobre o adversário como visitante do que o Crotone. Saiu na frente em apenas três ocasiões, conquistando duas vitórias.

» On fire: Falque contribuiu com uma assistência em cinco das sete partidas de Mazzarri no comando do Torino. Por outro lado, Ljajic perdeu sua vaga no time titular para Niang.

» Belotti está a um gol de chegar aos 50 anotados na Serie A. O atacante já marcou três gols contra o Crotone na carreira.

» No Crotone, alarme ligado no gol: o capitão Cordaz e o arqueiro reserva Festa estão machucados. Teremos, então, a estreia do terceiro goleiro Viscovo, de apenas 18 anos.

» Cotação média nas casas de aposta: Torino 1,45 / Empate 4,52 / Crotone 7,75

Torino

Time provável (4-3-3): Sirigu; De Silvestri, N'Koulou, Moretti, Ansaldi; Acquah, Baselli, Obi; Falque, Belotti, Niang. T: Walter Mazzarri

Desfalques: Nicolás Burdisso (z, suspensão, volta na próxima rodada), Lyanco (z, lesão, volta em 2 semanas), Cristian Molinaro (l, lesão, volta em 5 semanas), Tomás Rincón (m, lesão, volta em 1 semana)

Pendurados: Tomás Rincón (meia), M'Baye Niang (atacante)

Brasileiros do elenco: Lyanco (zagueiro)

Crotone

Time provável (4-3-3): Viscovo; Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella; Zanellato, Ajeti, Mandragora; Ricci, Budimir, Nalini. T: Walter Zenga

Desfalques: Alex Cordaz (g, lesão, volta incerta), Marco Festa (g, lesão, volta em 10 dias), Stefan Simic (z, lesão, volta em 10 dias), Ahmad Benali (m, lesão, volta em 10 dias), Adrian Stoian (m, lesão, volta em 10 dias), Marco Tumminello (a, lesão, volta em 3 semanas)

Pendurados: Federico Ceccherini (zagueiro), Marco Capuano (zagueiro), Rolando Mandragora (meia), Adrian Stoian (meia)

Brasileiros do elenco: nenhum



UDINESE-FIORENTINA

Domingo, às 15h

Dacia Arena, em Údine

» A Fiorentina venceu cinco dos últimos oito jogos contra a Udinese, além de ter marcado gols em todos estes compromissos. No primeiro turno, 2-1 para a viola na Toscana.

» No Friuli, porém, a história é outra: nos sete últimos jogos com mando da Udinese, são cinco vitórias dos bianconeri e dois empates. A Udinese também marcou gols em todas estas partidas.

» A Udinese venceu apenas uma vez nas últimas oito rodadas e perdeu suas três partidas mais recentes – a última foi um 2-1 para a Sampdoria. A equipe de Údine não perde quatro jogos consecutivos no campeonato desde setembro de 2015.

» A Fiorentina, que fez 1-0 sobre o Chievo no domingo passado, não consegue duas vitórias consecutivas desde outubro.

» Para superar a fase negativa e voltar a ser uma das sensações do campeonato, Oddo modificou de novo a escalação da Udinese. O problema é tentar voltar aos bons momentos com Angella de beque central (embora esta seja uma escolha forçada, devido aos desfalques), Behrami de ala esquerda e Perica no comando do ataque.

» O argentino De Paul começou bem a temporada, superando as três primeiras e negativas campanhas no futebol europeu, com as camisas de Valencia e Udinese. No entanto, foi inócuo nas seis últimas rodadas e perdeu a titularidade da equipe.

» Pensando também em recuperar terreno na briga por Liga Europa, Pioli opta pelo retorno do 3-5-2. Com isso, Chiesa passa a atuar mais longe do gol, como ala pela direita.

» O meia Benassi marcou em dois dos últimos três jogos que fez na Dacia Arena. Ambos os tentos foram anotados com a camisa do Torino.

» Grande ex do encontro, Théréau anotou sua única doppietta nesta Serie A na partida de ida contra a Udinese. O atual camisa 77 da Fiorentina fez 114 jogos e 41 gols com a camisa friulana.

» Cotação média nas casas de aposta: Udinese 3,35 / Empate 3,26 / Fiorentina 2,29

Udinese

Time provável (3-5-1-1): Bizzarri; Nuytinck, Angella, Samir; Widmer, Barák, Balic, Fofana, Behrami; Jankto; Perica. T: Massimo Oddo

Desfalques: Danilo (z, lesão, volta em 3 semanas), Jens Stryger Larsen (l, suspensão, volta na próxima rodada), Kevin Lasagna (a, lesão, volta em 1 mês),

Pendurados: Jakub Jankto (meia), Antonín Barák (meia)

Brasileiros do elenco: Danilo (zagueiro) e Samir (zagueiro)

Fiorentina

Time provável (3-5-2): Sportiello; Milenkovic, Pezzella, Astori; Chiesa, Benassi, Badelj, Veretout, Biraghi; Théréau, Simeone. T: Stefano Pioli

Desfalques: ninguém

Pendurados: Cristiano Biraghi (lateral esquerdo), Marco Benassi (meia), Federico Chiesa (atacante)

Brasileiros do elenco: Vitor Hugo (zagueiro)



MILAN-INTER

Domingo, às 20h45

San Siro, em Milão

» Retrospecto equilibradíssimo no dérbi: em partidas oficiais, são 78 vitórias da Inter, 66 empates e 75 triunfos do Milan. 299 gols para os nerazzurri, 296 para os rossoneri. O clássico do primeiro turno foi um jogaço: 3-2, decidido com tripletta de Icardi.

» O Milan perdeu apenas um dos cinco últimos dérbis contra a Inter, considerando todas as competições (além do triunfo interista no primeiro turno, são duas vitórias dos rossoneri e dois empates). O Diavolo marcou gols em todos estes jogos.

» Nos últimos três clássicos, cada equipe marcou pelo menos dois gols: foram dois empates por 2-2 e um 3-2.

» O Milan está invicto há 13 jogos (melhor série desde 2009) e não perde na Serie A há oito partidas. Os rossoneri conseguiram três vitórias seguidas sem sofrer gols – a mais recente contra a Roma, por 2-0. A equipe não chega a quatro sucessos sem ser vazada desde março de 2013.

» O Milan passou de uma média de 1,43 ponto por partida com Montella para uma média de 2 por jogo nas 12 vezes em que foi dirigido por Gattuso. No mesmo período de 12 rodadas, a Inter mostra clara queda: tem média de apenas 1,25 ponto.

» A Inter perdeu somente uma vez nas últimas oito rodadas, mas empatou cinco vezes no período. Na última rodada, bateu o Benevento por 2-0.

» O crescimento de produção de Bonaventura sob o comando de Gattuso é notório: o ex-meia da Atalanta é o artilheiro da gestão, com cinco gols, e nem havia balançado as redes antes na temporada. Jack já marcou quatro vezes contra a Inter, sua vítima favorita.

» Neste domingo, Handanovic fará sua 234ª partida oficial pela Inter, superando Pagliuca como quarto goleiro com mais aparições pelo clube. Com três anos e meio de contrato pela frente, o esloveno deve ultrapassar Júlio César (300j) e Bordon (382j), ficando atrás apenas de Zenga (482j). Handanovic já disputou 11 dérbis e tem 4 vitórias, 5 empates e 2 derrotas no duelo, com 4 clean sheets.

» Seis dos últimos 10 gols da Inter (16 em todo o campeonato) saíram de jogadas de bola parada. 11 dos tentos da equipe no campeonato foram anotados de cabeça. Com 18 gols, Icardi é vice-artilheiro do campeonato – inclusive, o argentino já tem quatro contra o Milan na carreira. Some todos os fatores e saiba porque a volta do camisa 9, após uma lesão muscular, é tão importante para Spalletti e companhia.

» Cotação média nas casas de aposta: Milan 2,45 / Empate 3,17 / Inter 3,13

Milan

Time provável (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodríguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Çalhanoglu. T: Gennaro Gattuso

Desfalques: Marco Storari (g, lesão, volta incerta), Andrea Conti (l, lesão, volta em 2 semanas), Luca Antonelli (l, lesão, volta incerta)

Pendurados: Leonardo Bonucci (zagueiro)

Brasileiros do elenco: ninguém

Inter

Time provável (4-2-3-1): Handanovic; João Cancelo, Skriniar, Miranda, D'Ambrosio; Vecino, Gagliardini; Karamoh, Candreva, Perisic; Icardi. T: Luciano Spalletti

Desfalques: Tommaso Berni (g, lesão, volta incerta)

Pendurados: Andrea Ranocchia (zagueiro), Danilo D'Ambrosio (lateral), Marcelo Brozovic (meia) e Éder (atacante)

Brasileiros do elenco: Dalbert (lateral esquerdo), Miranda (zagueiro), Rafinha (meia) e Éder (atacante; naturalizado italiano)



