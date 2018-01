Vigésima segunda rodada da Serie A 2017/18

SASSUOLO-ATALANTA (Sábado, às 18h Mapei Stadium, em Reggio Emilia) » O Sassuolo venceu as duas primeiras partidas contra a Atalanta na Serie A, mas parou por aí. Desde então, foram quatro empates e três triunfos atalantinos – contando com o do primeiro turno, por 2 a 1.



» Considerando as partidas disputadas pelas equipes em Reggio Emilia, temos um retrospecto equilibrado: uma vitória para cada lado e dois empates.



» Nas últimas três rodadas, o Sassuolo somou apenas dois pontos. A situação do time não é tão ruim como parece, visto que venceu os três jogos anteriores a isto e sofreu apenas quatro gols nestas seis partidas.



» A Atalanta venceu suas três últimas partidas fora de casa. Se conquistar um novo triunfo, vai igualar uma marca única em sua história: somente em 1991-92 a equipe conseguiu quatro vitórias seguidas longe de Bérgamo.



» Iachini leva vantagem nos confrontos com Gasperini. Os técnicos já se enfrentaram 10 vezes, com cinco vitórias para o atual treinador do Sassuolo, quatro para o nerazzurro e apenas um empate.



» O Sassuolo repetirá o mesmo onze inicial que deu trabalho para o Torino no último domingo. Entre os titulares, dois jogadores com ótima passagem pela Atalanta: o goleiro Consigli (201j) e o lateral esquerdo Peluso (115j, 4g).



» Como a Atalanta tem compromisso no meio de semana contra a Juventus, pela ida das semifinais da Coppa Italia, Gasperini escalará um time misto. Cornelius deve ser o centroavante titular e tem boas lembranças contra o Sassuolo, já que foi contra os neroverdi que anotou seu primeiro gol na Itália.



» Não se espante, porém, se o gambiano Barrow receber uma chance, pelo menos no segundo tempo: o garoto é o artilheiro do Campeonato Primavera, com 20 gols (nove a mais que o segundo colocado), e já recebeu destaque nos nossos boletins sobre os torneios juvenis.



» Na última rodada, o Sassuolo empatou por 1-1 com o Torino, mas poderia ter vencido os grenás. Já a Atalanta perdeu por 1-0 para o Napoli.



» Cotação média nas casas de aposta: Sassuolo 3,43 / Empate 3,34 / Atalanta 2,23

CHIEVO-JUVENTUS (Sábado, às 20h45 Marcantonio Bentegodi, em Verona) » A relação entre Chievo e Juventus é de freguesia. Os times se enfrentaram 29 vezes pela Serie A e os veroneses só triunfaram uma vez contra a Velha Senhora, em janeiro de 2010. De lá para cá, foram cinco empates e 10 vitórias juventinas – incluindo a do primeiro turno, por 3-0.



» A inferioridade do Chievo contra a Juventus também é nítida nos jogos mais recentes. Nos últimos sete, os clivensi somaram apenas um ponto e marcaram só dois gols.



» A Juventus retornou com vitórias nas cinco últimas vezes que viajou até Verona para enfrentar o Chievo. Em quatro dessas partidas, a equipe de Turim marcou pelo menos dois gols.



» O Chievo marcou apenas quatro gols e somou somente dois pontos nas sete últimas partidas da Serie A. Por sua vez, a Juve sofreu apenas um gol em suas 12 partidas mais recentes e conquistou 10 vitórias neste período, incluindo sete em sequência.



» Nenhum time sofreu mais gols a partir de jogadas de escanteio do que o Chievo (6). A Juventus é a segunda que mais marcou gols a partir de corners (6, também).



» Confronto dos técnicos: Maran nunca venceu Allegri em toda sua carreira. Em 10 jogos, são oito vitórias para o juventino e apenas dois empates.



» Mais uma vez, o Chievo não contará com o centroavante Inglese, seu principal jogador. Nas três partidas em que o camisa 45 não jogou, o Ceo somou apenas um ponto e marcou três gols.



» Higuaín vive o seu segundo maior jejum de gols desde que chegou ao futebol italiano: são 618 minutos sem marcar. O Chievo, no entanto, é o adversário perfeito para quebrar esta marca. Pipita anotou seu primeiro gol na Serie A contra os clivensi, em 2013, e já tem seis gols contra os veroneses – cinco deles nos cinco últimos jogos.



» Na 21ª rodada, o Chievo foi goleado pela Lazio por 5-1. A Juve, por sua vez, venceu o Genoa por um placar magrinho: apenas 1-0.



» Cotação média nas casas de aposta: Chievo 10,01 / Empate 4,94 / Juventus 1,35

SPAL-INTER (Domingo, às 12h30 Paolo Mazza, em Ferrara) » A equipe contra a qual a Spal perdeu mais partidas na Serie A é a Inter: 23 derrotas em 33 jogos, incluindo o 2-0 no primeiro turno.



» Os spallini só conquistaram quatro vitórias contra os nerazzurri: todos os triunfos aconteceram em casa. Oito triunfos da Inter e quatro empates completam o retrospecto entre as equipes em Ferrara.



» Os últimos jogos disputados no estádio Paolo Mazza tem sido animados: foram 15 gols nos últimos três jogos. O ataque spallino até tem funcionado, mas o interista está decepcionando: marcou somente uma vez nas três partidas mais recentes longe de San Siro.



» A Inter chega ao confronto com a Spal depois de empatar os três últimos jogos: a Beneamata não empata quatro partidas seguidas desde 2004, quando chegou a sete igualdades consecutivas. Considerando todas as competições, são oito jogos sem triunfos para os nerazzurri, que não chegam a nove partidas sem vencer desde 2012.



» A Inter é a equipe que sofreu menos gols nos primeiros 30 minutos das partidas (2), enquanto a Spal é a que mais foi vazada neste período (16). O time nerazzurro também é o que mais marcou nos cinco minutos finais do tempo regulamentar (7).



» Duelo de estilos: a Inter marcou oito gols de cabeça na Serie A, mais do que qualquer outro time. A Spal é uma das únicas equipes que não balançou as redes dessa forma no campeonato.



» Antenucci é o artilheiro e o líder de assistências da Spal neste campeonato. Os quatro últimos gols da equipe tiveram sua participação: anotou um e deu três passes para os companheiros.



» A falta de gols da Inter nos últimos jogos passa pela dependência de Icardi e Perisic e pelo baixo aproveitamento dos seus meio-campistas. Candreva, por exemplo, é o jogador que mais efetuou finalizações sem conseguir marcar: foram 41 chutes e nenhuma rede balançada.



» No último final de semana, Spal e Inter conquistaram o mesmo resultado: 1-1. Os emilianos empataram com a Udinese e os milaneses igualaram o placar com a Roma.



» Cotação média nas casas de aposta: Spal 5,30 / Empate 4,00 / Inter 1,66

CROTONE-CAGLIARI (Domingo, às 15h Ezio Scida, em Crotone) » Crotone e Cagliari se enfrentaram três vezes na Serie A. As partidas foram equilibradas, mas os cagliaritanos venceram todas, sempre com apenas um gol de vantagem. No primeiro turno, 1-0 para os sardos.



» Empates não têm feito parte da agenda recente do Crotone: o último aconteceu em outubro, contra o Torino. De lá para cá, os calabreses somaram quatro vitórias e nove derrotas.



» Diego López parecia ter acertado a defesa do Cagliari assim que chegou, mas não passou de fogo de palha. Os sardos sofreram gols em 16 das últimas 17 partidas da Serie A, incluindo as últimas oito.



» Nenhum time passou mais jogos em branco do que o Crotone nesta Serie A: não marcou em 12 dos 21 jogos disputados. Na última rodada, os pitagóricos fizeram três gols, número superior ao das oito rodadas anteriores somadas.



» O ar de Crotone faz bem a Ricci. O ponta brilhou na campanha do acesso dos calabreses à Serie A, mas decepcionou na elite com as camisas de Sassuolo e Genoa: nas 17 partidas mais recentes pelos dois clubes, não anotou gol ou contribuiu com assistências. Na última rodada, deixou essa marca de lado, já que teve papel fundamental na vitória contra o Verona, com um golaço e uma assistência na sua conta.



» A assistência de Ricci foi para Stoian, que teve uma de suas melhores atuações no futebol italiano no último final de semana. Além da boa fase, o romeno tem histórico contra o Cagliari: marcou os dois únicos gols feitos pelo Crotone sobre os sardos na Serie A.



» João Pedro e Pavoletti são desfalques de peso para o Cagliari: juntos, os dois participaram de 53% dos gols marcados pela equipe no campeonato (10 de 19). Além deles, os sardos também não contarão com Barella, jogador-chave para suas ações no meio-campo.



» Com tantos desfalques, o Cagliari vai apressar a estreia de um jogador contratado nesta semana. Revelado pelo Olympiacos, o lateral esquerdo Lykogiannis, de 24 anos, chegou à Sardenha após dois anos positivos pelo Sturm Graz, da Áustria, e sua estreia pela seleção da Grécia.



» O Crotone vem de uma ótima vitória no confronto direto com o Verona: 3-0. O Cagliari perdeu por 2-1 para o Milan.



» Cotação média nas casas de aposta: Crotone 2,41 / Empate 3,15 / Cagliari 3,20

FIORENTINA-VERONA (Domingo, às 15h Artemio Franchi, em Florença) » A Fiorentina venceu seis dos últimos oito jogos contra o Verona – incluindo o do primeiro turno, por um elástico 5-0. Um empate e um triunfo gialloblù completam o histórico recente.



» Apesar do bom retrospecto contra o Verona, a Fiorentina perdeu dois dos últimos quatro jogos em casa contra o Hellas – os outros encontros terminaram com uma vitória e um empate. Antes dessa sequência picotada, o time toscano havia vencido cinco jogos consecutivos contra o adversário no Franchi.



» A derrota para a Sampdoria no último domingo interrompeu uma sequência de oito partidas de invencibilidade da Fiorentina. A equipe havia conquistado duas vitórias e seis empates no período: três destes empates aconteceram nas três vezes mais recentes em que a viola foi mandante.



» O Verona vive um de seus piores momentos na temporada. O Hellas perdeu seus quatro últimos jogos e tem uma média de três gols sofridos por partida.



» Tarda, mas não falha: sete dos últimos nove gols da Fiorentina, incluindo os cinco mais recentes, foram marcados a partir do minuto 70. O Verona, por sua vez, sofreu 19 gols na última meia hora de jogo – mais do que qualquer outra equipe.



» A Fiorentina sofreu com os desfalques na última rodada, mas contará com as voltas de Astori e Veretout ao time titular. Com isso, Pioli escala seu 4-3-3 habitual, com um dos melhores trios de meias da temporada italiana.



» O momento negativo do Verona fez com que a diretoria punisse o elenco com a concentração para o jogo contra a Fiorentina. O técnico Pecchia acabou barrando dois jogadores para o período de treinos em Coverciano: o atacante Pazzini, que deve deixar o clube, e o grosseiro volante Bruno Zuculini.



» Vários jogadores do Verona tiveram passagens pela Fiorentina, mas só dois devem jogar. Pazzini (136j, 33g) e Cerci (53j, 16g) são os mais destacados e ficam de fora, mas os brasileiros Rômulo (35j, 2g) e Ryder Matos (36j, 3g) marcam presença.



» Na última rodada, a Fiorentina perdeu por 3-1 para a Sampdoria. O Verona também perdeu: foi completamente dominado em casa e levou 3-0 do Crotone.



» Cotação média nas casas de aposta: Fiorentina 1,29 / Empate 5,75 / Verona 10,85

GENOA-UDINESE (Domingo, às 12h Luigi Ferraris, em Gênova) » O Genoa tinha uma série de seis partidas de invencibilidade contra a Udinese, mas perdeu as duas mais recentes. No primeiro turno, a equipe de Údine fez 1-0.



» Apesar disso, o Genoa tem um retrospecto muito positivo em casa contra a Udinese: perdeu apenas uma das 13 partidas mais recentes contra a adversária no Luigi Ferraris. Oito sucessos e quatro empates completam a série.



» O Genoa chegou a ficar quatro partidas (414 minutos) sem sofrer gols. Na última rodada, o juventino Douglas Costa furou o muro rossoblù.



» Se o Genoa não leva gols, também tem dificuldade de marcá-los: equipe genovesa não consegue fazer mais de um gol em uma partida há 11 rodadas. Neste período, inclusive, só anotou seis.



» Nesta Serie A... nenhum time marcou menos gols no segundo tempo do que o Genoa (8); nenhuma equipe fez mais gols de pênalti do que a Udinese (7).



» O jogo virou? Depois de cinco vitórias consecutivas, a Udinese de Oddo não vence há três partidas: empatou duas por 1-1 e levou 3-0 no compromisso mais recente.



» O meia Rigoni perdeu a vaga no time titular para Omeonga, mas tem um bom retrospecto contra a Udinese: já fez três gols contra os friulanos. O experiente atacante Pandev, por exemplo, só fez dois sobre o adversário de domingo.



» Provável dupla de ataque titular da Udinese no domingo, De Paul e Maxi López têm bom histórico contra o Genoa: o primeiro anotou sua única doppietta em solo italiano contra os rossoblù, enquanto o ex-atacante da Sampdoria já fez quatro gols diante da antiga rival.



» Na última rodada, o Genoa vendeu caro a derrota para a Juventus (1-0). A Udinese deu sopa para o azar e ficou no 1-1 com a Spal no domingo e ainda perdeu para a Lazio por 3-0 no jogo recuperado da 12ª rodada.



» Cotação média nas casas de aposta: Genoa 2,22 / Empate 3,16 / Udinese 3,63

NAPOLI-BOLOGNA (Domingo, às 15h San Paolo, em Nápoles) » O Napoli venceu suas últimas quatro partidas contra o Bologna, com 19 gols marcados (média de 4,8/jogo). No primeiro turno, venceu "apenas" por 3-0.



» O melhor Napoli da história? Com 17 vitórias em 21 rodadas, os azzurri têm o melhor aproveitamento no campeonato desde a sua fundação.



» O Bologna, aliás, é a equipe contra a qual o Napoli marcou mais gols em sua história na Serie A. São 170 em 117 encontros.



» O Bologna venceu apenas uma de suas últimas oito partidas contra o Napoli no San Paolo. Cinco triunfos dos partenopei e dois empates completam a série.



» O Napoli tem a melhor defesa do campeonato, com 13 gols sofridos, e não é vazado há três jogos. Desde novembro de 2015 a equipe de Sarri não fica quatro jogos com as redes invioladas.



» O Bologna é a vítima preferida de Hamsík: o eslovaco já fez nove gols contra os felsinei, incluindo a sua única tripletta na Serie A, em fevereiro de 2017.



» Mertens também lambe os beiços quando enfrenta o Bologna: a equipe emiliana também é aquela contra a qual o belaga marcou mais gols. São sete, contando com seus dois "hat-tricks".



» Uma das grandes histórias deste mercado de transferências foi a recusa de Verdi a uma proposta do Napoli. O pupilo de Sarri (que o treinou no Empoli) chega em grande fase para encarar os napolitanos no San Paolo: na última partida, deu duas assistências em bolas paradas. O camisa 9 do Bologna é o jogador que mais criou oportunidades de gol dessa forma (4).



» Napoli e Bologna venceram na última rodada. Os napolitanos fizeram 1-0 na Atalanta e os bolonheses aplicaram 3-0 sobre o Benevento.



» Cotação média nas casas de aposta: Napoli 1,18 / Empate 7,34 / Bologna 16,26

TORINO-BOLOGNA (Domingo, às 15h Olímpico Grande Torino, em Turim) » Torino e Benevento se enfrentaram apenas uma vez pela Serie A. No primeiro turno, o Toro venceu por 1-0, graças a um gol de Falque no finalzinho da partida.



» Antes do encontro no primeiro turno, havia apenas um precedente entre Torino e Benevento. Os grenás venceram os sulistas por 2-1, na Coppa Italia de 1982-83.



» O gol de Falque na partida de ida aconteceu aos 92 minutos e 15 segundos. O espanhol, que é o artilheiro da equipe, anotou o gol mais tardio do Torino nos últimos dois anos.



» O Torino perdeu apenas uma vez nas últimas 11 rodadas, mas empatou sete destes jogos. O time de Turim, aliás, é a que mais tem empates nesta Serie A (11). O Benevento, com um, é o que tem menos.



» O Benevento é a única equipe dos cinco maiores campeonatos europeus que ainda não conquistou um ponto sequer longe de seus domínios.



» Desde que Mazzarri chegou ao Torino, Berenguer cresceu de produção e se tornou o jogador mais driblador do segundo turno (13 dribles efetuados). Outro que melhorou foi o meia Obi, que já tem três gols no campeonato.



» Após um mês parado, Belotti volta a ser relacionado pelo Torino. O centroavante grená deve ser opção de banco para Mazzarri.



» A estreia positiva do brasileiro Guilherme diante do Bologna lhe garantiu a titularidade do time do Benevento novamente. No último domingo, o ponta passou perto de deixar seu gol em duas ocasiões: será que dessa vez vai?



» Na última rodada, o Toro ficou no 1-1 com o Sassuolo, enquanto o Benevento sofreu 3-0 diante do Bologna.



» Cotação média nas casas de aposta: Torino 1,44 / Empate 4,67 / Benevento 7,41

MILAN-LAZIO (Domingo, às 18h San Siro, em Milão) » No primeiro turno, a Lazio fez 4-1 sobre o Milan: desde outubro de 1999 não marcava quatro gols sobre os rossoneri.



» Como era o mundo na última vez em que a Lazio conseguiu vencer o Milan no turno e no returno? Há 40 anos, em 1978, o último Fusca era fabricado e o sucessos no cinema eram Grease – Nos Tempos da Brilhantina e Embalos de Sábado à Noite.



» O Milan não perde em casa para a Lazio desde setembro de 1989. Desde então, foram 16 vitórias dos rossoneri e 11 empates.



» O Milan venceu suas duas últimas partidas no campeonato. Nesta temporada, ainda não conseguiu triunfar em três rodadas seguidas.



» Desconsiderando o clássico com a Roma, a Lazio ainda não perdeu jogos como visitante em 2017-18. Longe do Olímpico, os celestes somam oito vitórias e dois empates.



» Ataque fulminante: a Lazio marcou pelo menos três gols em cinco das últimas seis partidas. A única exceção foi o 0-0 contra a Inter: o empate em San Siro, inclusive, foi apenas a segunda partida em que os romanos não balançaram as redes no campeonato.



» A boa fase de Kessié, autor dos dois gols na vitória por 2-1 sobre o Cagliari, chegou em boa hora. O marfinense estreou na Serie A exatamente contra a Lazio e, com a camisa da Atalanta, anotou uma doppietta em agosto de 2016.



» Dificilmente Immobile terá condições físicas de começar jogando contra o Milan: por isso, Inzaghi escalará um entre Nani e Felipe Anderson como falso 9. A esperança de gols da Lazio também está nos pés dos meias Milinkovic-Savic, que vive grande momento, e Parolo – que já anotou cinco vezes contra o Milan, sua vítima preferida.



» No último final de semana, o Milan fez 2-1 sobre o Cagliari. A Lazio, por sua vez, conseguiu duas vitórias importantes pela Serie A nesta semana: fez 5-1 no Chievo no domingo e, na quarta, fez 3-0 sobre a Udinese em partida que havia sido adiada.



» Cotação média nas casas de aposta: Milan 2,47 / Empate 3,41 / Lazio 2,89