Vigésima quinta a rodada da Serie A 2017/18

UDINESE-ROMA Sábado, às 12h Dacia Arena, em Údine » A série de nove vitórias seguidas da Roma contra a Udinese é o recorde da equipe da capital contra qualquer adversário da Serie A. No primeiro turno, os giallorossi fizeram 3-1 no Olímpico.



» A Roma venceu os quatro últimos jogos contra a Udinese no Friuli, três deles por 1-0.



» A fase da Udinese não é das melhores: depois de ter vencido cinco jogos seguidos, a equipe de Oddo conseguiu apenas um triunfo nas seis rodadas mais recentes. Apesar disso, está invicta há quatro partidas em casa.



» Por sua vez, a Roma parece ter entrado de novo nos trilhos após duas vitórias seguidas. Para efeito de comparação, havia conquistado o mesmo número de vitórias nas 10 partidas anteriores.



» A Roma perdeu apenas uma de suas últimas 18 partidas fora de casa: caiu para a Juventus, perto do Natal.



» Maxi López já fez quatro gols contra a Roma na carreira – marcou mais apenas contra o Cesena. No entanto, La Barbie enfrenta um jejum de 14 partidas sem balançar as redes. Ele será o substituto do prolífico Lasagna, que se machucou nesta semana.



» El Shaarawy tem na Udinese a sua vítima preferida: marcou cinco gols sobre os bianconeri na carreira, incluindo a sua última doppietta, no primeiro turno. O ítalo-egípcio disputa uma posição no time titular com Perotti.



» Dzeko participou de cinco gols nos últimos cinco jogos contra a Udinese. O bósnio contribuiu com três tentos e duas assistências.



» Na última rodada, a Udinese perdeu por 2-0 para o Torino, enquanto a Roma aplicou 5-2 sobre o Benevento.



» Cotação média nas casas de aposta: Udinese 4,42 / Empate 3,63 / Roma 1,86

Udinese

Time provável (3-5-1-1): Bizzarri; Larsen, Danilo, Samir; Widmer, Barák, Behrami, Fofana, Pezzella; De Paul; Maxi López. T: Massimo Oddo



Desfalques: Ali Adnan (z, lesão, volta em 2 semanas), Kevin Lasagna (a, lesão, volta em 5 semanas)



Pendurados: Antonin Barák (meia) e Stipe Perica (atacante)



Brasileiros do elenco: Danilo (zagueiro) e Samir (zagueiro)

Roma

Time provável (4-2-3-1): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Juan Jesus; De Rossi, Pellegrini; Ünder, Nainggolan, Perotti; Dzeko. T: Eusebio Di Francesco



Desfalques: Rick Karsdorp (l, lesão, volta em 2 meses), Jonathan Silva (l, lesão, volta em 1 semana), Maxime Gonalons (m, lesão, volta em 10 dias)



Pendurados: Federico Fazio (zagueiro) e Daniele De Rossi (meia)



Brasileiros do elenco: Alisson (goleiro), Bruno Peres (lateral-direito), Juan Jesus (zagueiro) e Gerson (meia)

CHIEVO-CAGLIARI Sábado, às 15h Marcantonio Bentegodi, em Verona » O Chievo venceu cinco dos seis últimos encontros com o Cagliari, inclusive o do primeiro turno (2-0).



» Muro ou cerca? O Chievo não sofreu gols em 11 das 13 últimas partidas contra os sardos, mas quando permitiu que o Cagliari marcasse, a porteira se abriu: foram quatro gols em cada um dos dois jogos restantes.



» O Chievo nunca perdeu em casa para o Cagliari pela Serie A. Seu retrospecto é de cinco vitórias e seis empates.



» Desde dezembro, nenhum time nos cinco maiores campeonatos europeus somou menos pontos do que o Chievo (apenas dois). Em 10 jogos, são dois empates e oito derrotas.



» O time de Verona perdeu seus dois últimos jogos em casa e não marcou nenhum gol nestes jogos. Desde maio de 2014 o Chievo não soma três derrotas em sequência no Bentegodi. Por sua vez, o Cagliari está invicto há três jogos e não soma quatro partidas consecutivas sem derrotas desde janeiro de 2014.



» Desde que estreou na primeira divisão, o Chievo não tinha sofrido tantos gols após 24 rodadas (41). Maran não consegue acertar a habitualmente sólida defesa clivense e corre riscos de ser demitido.



» O Chievo tem a volta de Castro, jogador importante para o seu meio-campo. No mesmo setor, o Cagliari perdeu Cigarini, que só retorna no próximo mês.



» A única doppietta do brasileiro João Pedro na Serie A aconteceu na última temporada, justamente contra o Chievo. O ex-jogador de Santos e Atlético-MG ainda deu uma assistência naquela ocasião.



» Na última rodada, o Chievo perdeu por 1-0 para o Genoa. O Cagliari empatou sem gols com o Sassuolo.



» Cotação média nas casas de aposta: Chievo 2,48 / Empate 3,18 / Cagliari 3,09

Chievo

Time provável (4-3-1-2): Sorrentino; Caciatore, Bani, Gamberini, Gobbi; Castro, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Meggiorini, Inglese. T: Rolando Maran



Desfalques: ninguém



Pendurados: Nened Tomovic



Brasileiros do elenco: nenhum

Cagliari

Time provável (3-5-2): Cragno; Andreolli, Ceppitelli, Leandro Castán; Dessena, Ionita, Barella, Padoin, João Pedro; Sau, Pavoletti. T: Diego López



Desfalques: Filippo Romagna (z, lesão, volta em 10 dias), Luca Cigarini (m, lesão, volta em 1 mês)



Pendurados: Luca Ceppitelli (zagueiro) e Luca Cigarini (meia)



Brasileiros do elenco: Rafael (goleiro), Leandro Castán (zagueiro), João Pedro (meia) e Diego Farias (atacante)

GENOA-INTER Sábado, às 17h45 Luigi Ferraris, em Gênova » A Inter chegou a ficar 14 partidas invicta contra o Genoa (9v e 5e), mas tem encontrado um páreo duro recentemente. São quatro triunfos para cada lado nos últimos oito jogos.



» Nos últimos nove jogos, as equipes não empataram e têm alternado vitórias. No primeiro turno, a Inter venceu por 1-0.



» O Genoa venceu seus últimos quatro jogos contra a Inter no Ferraris (três deles por 1-0). É a melhor sequência dos genoveses contra a adversária em toda a sua história.



» Embora tenha vencido duas das três partidas mais recentes em casa, neste Italiano o Genoa só somou menos pontos em seus domínios do que Verona e Benevento (8).



» A Inter empatou três e perdeu uma das quatro últimas partidas como visitante. Desde dezembro de 2016 a equipe nerazzurra não chega a cinco jogos seguidos sem vitórias longe de San Siro.



» Desde a chegada de Ballardini, o Genoa tem o terceiro melhor aproveitamento do campeonato: somou 21 pontos, menos apenas do que Napoli e Juventus (31).



» Os ex: Pandev já anotou três gols contra a Inter, sua antiga equipe, enquanto Laxalt decidiu as duas últimas partidas a favor do Genoa na reta final dos confrontos. O uruguaio, porém, nunca entrou em campo pelos nerazzurri.



» A Inter viaja a Gênova cheia de desfalques importantes. A ausência de Perisic e Icardi significa que os autores de 25 dos 40 gols do time não estarão disponíveis para o duelo.



» Na última rodada, o Genoa fez 1-0 sobre o Chievo, enquanto a Inter reencontrou as vitórias ao aplicar 2-1 sobre o Bologna.



» Cotação média nas casas de aposta: Genoa 3,38 / Empate 3,11 / Inter 2,37

Genoa

Time provável (3-5-2): Perin; Rossettini, Spolli, Zukanovic; Rosi, Rigoni, Bertolacci, Hiljemark, Laxalt; Pandev, Galabinov. T: Davide Ballardini



Desfalques: Armando Izzo (z, lesão, volta em 4 semanas), Miguel Veloso (m, lesão, volta em 4 semanas), Giuseppe Rossi (a, lesão, volta em 10 dias), Adel Taarabt (a, lesão, volta incerta)



Pendurados: Aleandro Rosi (lateral direito), Miguel Veloso (meia) e Adel Taarabt (atacante)



Brasileiros do elenco: Daniel Bessa (meia; naturalizado italiano)

Inter

Time provável (4-2-3-1): Handanovic; João Cancelo, Skriniar, Ranocchia, D'Ambrosio; Gagliardini, Vecino; Candreva, Borja Valero, Karamoh; Éder. T: Luciano Spalletti



Desfalques: Tommaso Berni (g, lesão, volta incerta), Miranda (z, lesão, volta incerta), Ivan Perisic (a, lesão, volta incerta), Mauro Icardi (a, lesão, volta incerta)



Pendurados: Danilo D'Ambrosio (lateral), Marcelo Brozovic (meia) e Éder (atacante)



Brasileiros do elenco: Dalbert (lateral esquerdo), Miranda (zagueiro), Rafinha (meia) e Éder (atacante; naturalizado italiano)

TORINO-JUVENTUS Domingo, às 8h30 Olímpico Grande Torino, em Turim » O Torino venceu apenas um dos últimos 23 clássicos contra a Juventus pelo campeonato, em abril de 2015. São cinco empates e 17 vitórias da Juve no período, incluindo a por 4-0 no primeiro turno.



» Desde a chegada de Mazzarri, o Torino conseguiu três vitórias em cinco jogos. É o mesmo número de triunfos das 16 partidas anteriores, sob o comando de Mihajlovic.



» Se não sofrer gols, o Torino iguala seu recorde de partidas consecutivas sem ser vazado no campeonato (cinco, registrado pela última vez em 1995).



» A Juventus marca gols fora de casa há 26 rodadas, sequência mais longa entre as participantes desta Serie A.



» Somente 2,3 chutes por partida: é a média de arremates que a Juve costuma conceder aos adversários. Nenhum time é mais eficiente nas cinco grandes ligas da Europa.



» Belotti voltou a marcar na última rodada, depois de quase dois meses sem ir às redes. O Galo já anotou duas vezes contra a Juve, ambas no Olímpico Grande Torino.



» Higuaín participou de pelo menos um gol nas quatro últimas vezes que encarou o Torino pela Serie A. São quatro gols e uma assistência para o argentino neste período.



» Ainda melhor é o retrospecto de Pjanic contra o Torino. Em 11 jogos, o bósnio participou de 10 gols contra os grenás – quatro tentos e seis assistências.



» Torino e Juventus venceram por 2-0 na última rodada. Os grenás passaram pela Udinese e os bianconeri superaram a Fiorentina.



» Cotação média nas casas de aposta: Torino 5,01 / Empate 3,66 / Juventus 1,76

Torino

Time provável (4-1-4-1): Sirigu; De Silvestri, N'Koulou, Burdisso, Molinaro; Rincón; Falque, Baselli, Obi, Ansaldi; Belotti. T: Walter Mazzarri



Desfalques: ninguém



Pendurados: Nicolás Burdisso (zagueiro), Tomás Rincón (meia), M'Baye Niang (atacante)



Brasileiros do elenco: Lyanco (zagueiro)

Juventus

Time provável (4-3-3): Buffon; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Marchisio; Douglas Costa, Higuaín, Mandzukic. T: Massimiliano Allegri



Desfalques: Andrea Barzagli (z, lesão, volta incerta), Benedikt Höwedes (z, lesão, volta em 10 dias), Juan Cuadrado (m, lesão, volta em 3 semanas), Blaise Matuidi (m, lesão, volta em 2 semanas)



Pendurados: Mehdi Benatia (zagueiro), Stephan Lichtsteiner (lateral direito), Alex Sandro (lateral esquerdo), Federico Bernardeschi (atacante) e Gonzalo Higuaín (atacante)



Brasileiros do elenco: Alex Sandro (lateral) e Douglas Costa (meia)

BENEVENTO-CROTONE Domingo, às 11h Ciro Vigorito, em Benevento » Benevento e Crotone se enfrentaram apenas uma vez pela elite. No primeiro turno, vitória dos calabreses, mandantes na ocasião, por 2-0.



» Com apenas 7 pontos em 24 rodadas, o Benevento é a segunda pior equipe na era dos três pontos por vitória. Somente o Ancona de 2003-04 somou menos.



» Com 56 gols sofridos, o Benevento é a equipe que mais foi vazada após 24 rodadas desde a temporada 1955-56. Na ocasião, o Pro Patria sofreu 70.



» O Benevento não somou um ponto sequer nas quatro últimas rodadas. Por sua vez, o Crotone está invicto neste mesmo período de tempo.



» O Crotone somou quatro pontos nas duas últimas vezes em que foi visitante. É a mesma pontuação que conseguiu nas 11 partidas anteriores longe do Ezio Scida.



» Esta partida marca o encontro da equipe que sofreu mais gols com bola rolando (Benevento, 42) com a que sofreu mais em bolas paradas (Crotone, 17).



» Com apenas 18 anos, o garoto Brignola, do Benevento, é o jogador mais jovem a ter contribuído com gols e assistências na Serie A. O atacante participou dos três últimos gols da equipe, marcando dois e dando passe para outro.



» Regista do meio-campo do Crotone, Mandragora marcou seu primeiro gol como profissional sobre o Benevento, no primeiro turno.



» Na última rodada, o Benevento perdeu por 5-2 para a Roma, enquanto o Crotone ficou no 1-1 com a Atalanta.



» Cotação média nas casas de aposta: Benevento 2,63 / Empate 3,16 / Crotone 2,92

Benevento

Time provável (4-3-3): Puggioni; Sagna, Djimsiti, Costa, Letizia; Memushaj, Sandro, Djuricic; Guilherme, Coda, Brignola. T: Roberto De Zerbi



Desfalques: Fabio Lucioni (z, suspenso por doping, 8 meses), Luca Antei (z, lesão, volta em 6 meses), Danilo Cataldi (m, lesão, volta incerta)



Pendurados: Andrea Costa (zagueiro)



Brasileiros do elenco: Guilherme (meia) e Sandro (meia)

Crotone

Time provável (4-3-3): Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella; Barberis, Mandragora, Benali; Ricci, Trotta, Nalini. T: Walter Zenga



Desfalques: Mario Sampirisi (z, lesão, volta em 10 dias), Adrian Stoian (m, lesão, volta incerta), Marco Tumminello (a, lesão, volta em 3 semanas)



Pendurados: Federico Ceccherini (zagueiro), Marco Capuano (zagueiro), Rolando Mandragora (meia), Adrian Stoian (meia)



Brasileiros do elenco: nenhum

BOLOGNA-SASSUOLO Domingo, às 11h Renato Dall'Ara, em Bolonha » O Bologna está invicto há quatro partidas no duelo de emilianos com o Sassuolo. Neste período, um empate e três vitórias – incluindo a de 1-0 do primeiro turno. Os rossoblù não sofreram gols em três destes jogos.



» Apesar da aparente vantagem do Bologna, o Sassuolo nunca foi derrotado no estádio do rival pela Serie A. Em três compromissos, dois empates e uma vitória.



» O Bologna perdeu sete dos últimos nove jogos do campeonato. Nenhum outro time tem mais tropeços neste período.



» O Sassuolo não vence há seis partidas do Italiano. A equipe neroverde não chega a sete encontros sem vitórias desde fevereiro de 2016.



» O Sassuolo não marcou gols em quatro dos últimos cinco jogos da competição, incluindo todos os últimos três. Os emilianos não marcaram nenhuma vez em quatro partidas seguidas na Serie A apenas em outras duas ocasiões: em janeiro de 2014 e setembro daquele mesmo ano.



» Bologna e Sassuolo são os times que mais sofreram gols nos 15 minutos anteriores aos intervalos das partidas: 11 cada uma.



» Entre os times da Serie A que Roberto Donadoni enfrentou pelo menos cinco vezes como treinador, o Sassuolo é o que, percentualmente, venceu mais vezes: triunfos em 63% das ocasiões (cinco em oito).



» Dzemaili já marcou três gols na carreira contra o Sassuolo. Matri, por sua vez, já fez dois contra o Bologna – ambos no Dall'Ara.



» Na última rodada, o Bologna perdeu por 2-1 para a Inter. O Sassuolo ficou num empate sem gols com o Cagliari.



» Cotação média nas casas de aposta: Bologna 2,59 / Empate 3,16 / Sassuolo 2,95

Bologna

Time provável (4-3-3): Mirante; Krafth, González, De Maio, Torosidis; Poli, Pulgar, Dzemaili; Orsolini, Destro, Di Francesco. T: Roberto Donadoni



Desfalques: Angelo da Costa (g, lesão, volta em 1 semana), Ibrahima Mbaye (l, suspensão, volta na próxima rodada), Adam Masina (l, suspensão, volta na próxima rodada), Rodrigo Palacio (a, suspensão, volta na próxima rodada), Simone Verdi (a, lesão, volta em 10 dias)



Pendurados: Antonio Mirante (goleiro), Sebastian de Maio (zagueiro), Filip Helander (zagueiro)



Brasileiros do elenco: Angelo da Costa (goleiro)

Sassuolo

Time provável (4-3-3): Consigli; Lirola, Goldaniga, Acerbi, Peluso; Missiroli, Magnanelli, Duncan; Berardi, Babacar, Politano. T: Giuseppe Iachini



Desfalques: Timo Letschert (l, lesão, volta em 3 meses)



Pendurados: Domenico Berardi (atacante)



Brasileiros do elenco: Rogério (lateral esquerda)

NAPOLI-SPAL Domingo, às 11h San Paolo, em Nápoles » O Napoli venceu seus últimos oito jogos contra a Spal – sete deles entre 1963 e 1968. Na partida mais recente, 3-2 para os azzurri em Ferrara.



» Os napolitanos venceram nove jogos contra a Spal no San Paolo. Dois empates e três triunfos dos spallini completam o balanço.



» Se alcançar mais três pontos, o Napoli chega a nove vitórias seguidas e consegue o seu recorde de triunfos consecutivos na história da Serie A. Vale lembrar que apenas a Inter de 2006-07 conquistou um número maior de pontos do que o Napoli de Sarri após 24 rodadas.



» Desde dezembro, a Spal é a segunda equipe que menos somou pontos na Serie A (7). Só o Chievo fez menos (2).



» O Napoli é o time que conquistou mais pontos após sair atrás no placar (21) e o único que nunca perdeu uma partida após ficar em vantagem.



» Mertens nunca perdeu um jogo do campeonato em que marcou gol: são 39 vitórias e 6 empates. Neste século, ele é o jogador que mais vezes se manteve invicto em partidas em que foi às redes (45). Vale lembrar que ele volta ao time após ter ficado de fora do jogo contra o RB Leipzig, pela Liga Europa.



» Insigne não marca há seis partidas da Serie A. Desde novembro de 2016 ele não vive um jejum de sete jogos.



» O Napoli é a vítima preferida de Floccari na Serie A. Opção de banco para Semplici no domingo, o veterano atacante já anotou seis vezes contra os azzurri.



» No último final de semana, o Napoli venceu a Lazio por 4-1; a Spal levou 4-0 do Milan.



» Cotação média nas casas de aposta: Napoli 1,14 / Empate 8,32 / Spal 21,63

Napoli

Time provável (4-3-3): Reina; Maggio, Koulibaly, Albiol, Mário Rui; Allan, Jorginho, Hamsík; Callejón, Mertens, Insigne. T: Maurizio Sarri



Desfalques: Faouzi Ghoulam (l, lesão, volta na próxima temporada), Vlad Chiriches (z, lesão, volta em 2 semanas), Arkadiusz Milik (a, lesão, volta em 2 semanas)



Pendurados: Mário Rui (lateral esquerdo), Jorginho (meia)



Brasileiros do elenco: Rafael (goleiro), Allan (meia), Jorginho (meia; naturalizado italiano) e Leandrinho (atacante)

Spal

Time provável (3-5-1-1): Meret; Salamon, Felipe, Vicari; Lazzari, Viviani, Everton Luiz, Grassi, Costa; Kurtic; Antenucci. T: Leonardo Semplici



Desfalques: Thiago Cionek (z, lesão, volta em 1 semana), Eros Schiavon (m, lesão, volta em 1 semana), Marco Borriello (a, lesão, volta em 1 semana)



Pendurados: Felipe (zagueiro), Pasquale Schiattarella (meia)



Brasileiros do elenco: Felipe (zagueiro), Thiago Cionek (zagueiro; naturalizado polonês), Everton Luiz (meia), Gabriel Barbosa (atacante)

ATALANTA-FIORENTINA Domingo, às 14h Atleti Azzurri d'Italia, em Bérgamo » Após oito vitórias seguidas, a Fiorentina empatou as três últimas partidas contra a Atalanta. No primeiro turno, 1-1 em Florença.



» Tabu: a Atalanta não marcou gols em quatro das cinco últimas partidas contra a Fiorentina. Neste período, perdeu quatro e empatou um jogo.



» Além da ótima exibição contra o Borussia Dortmund, na Liga Europa, a Atalanta vive uma fase positiva no Italiano. Está invicta há três jogos e não sofreu gols em dois deles.



» Por sua vez, a Fiorentina perdeu três dos últimos quatro jogos da Serie A. É o mesmo número de derrotas que havia sofrido nas 15 rodadas anteriores.



» A força dos meias: nenhuma equipe anotou mais gols com meio-campistas do que a Atalanta (24).



» Em fase excepcional, Ilicic é o grande ex da partida. O esloveno disputou 138 jogos e marcou 37 gols pela Fiorentina, clube que defendia antes de assinar pela Atalanta, em julho de 2017. Pelos nerazzurri de Bérgamo, já são 31 partidas e 11 tentos.



» Théréau participou de nove gols contra a Atalanta na Serie A: cinco tentos e quatro assistências, pelo menos três mais do que contra qualquer outra equipe. O francês, porém, perdeu a vaga no time titular para o português Gil Dias nas últimas rodadas.



» Os técnicos Pioli e Gasperini se enfrentaram 12 vezes na carreira. O atual treinador da Fiorentina leva vantagem, com 6 vitórias – 2 empates e 4 triunfos do atalantino completam o quadro.



» No final de semana passado, a Atalanta ficou no 1-1 com o Crotone, enquanto a Fiorentina perdeu em casa [ara a Juve por 2-0.



» Cotação média nas casas de aposta: Atalanta 2,39 / Empate 3,33 / Fiorentina 3,10

Atalanta

Time provável (3-4-1-2): Berisha; Rafael Tolói, Caldara, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Spinazzola; Cristante; Ilicic, Petagna. T: Gian Piero Gasperini



Desfalques: Luca Rizzo (m, lesão, volta em 1 mês)



Pendurados: Rafael Tolói (zagueiro)



Brasileiros do elenco: Rafael Tolói (lateral) e João Schmidt (meia)

Fiorentina

Time provável (4-3-3): Sportiello; Milenkovic, Pezzella, Astori, Biraghi; Benassi, Badelj, Veretout; Chiesa, Simeone, Gil Dias. T: Stefano Pioli



Desfalques: Vincent Laurini (l, lesão, volta incerta)



Pendurados: Cristiano Biraghi (lateral esquerdo), Milan Badelj (meia), Federico Chiesa (atacante)



Brasileiros do elenco: Vitor Hugo (zagueiro)

MILAN-SAMPDORIA Domingo, às 16h45 San Siro, em Milão » Após oito jogos de invencibilidade contra a Sampdoria, o Milan perdeu seus dois compromissos mais recentes contra os blucerchiati, sem nem mesmo balançar as redes. No primeiro turno, 2-0 para a equipe genovesa.



» Nos últimos seis jogos entre os times em San Siro pela Serie A, o mesmo resultado não se repetiu por duas vezes seguidas. No encontro mais recente, um triunfo doriano.



» Com 4 vitórias e 2 empates, o Milan está invicto há 6 rodadas na Serie A. Desde fevereiro de 2016 os rossoneri não chegam a 7 jogos consecutivos sem derrotas.



» O Milan não sofreu gols contra a Spal e, há 13meses, não fica dois jogos seguidos sem ser vazado pelo campeonato. A Samp, dos prolíficos atacantes Quagliarella e Zapata, já anotou 44 gols nesta temporada e marcou gols nos últimos oito jogos – mais longa sequência vigente no campeonato.



» Desde que a Serie A adotou três pontos por vitória, em 1994, a Sampdoria não tinha um desempenho tão bom após 24 rodadas. São 41 pontos para a equipe de Gênova até agora.



» Milan (47%) e Sampdoria (44%) são duas das três equipes que, percentualmente, sofrem mais gols nos últimos 30 minutos de jogo neste campeonato. Ficam atrás apenas da Roma (53%).



» Em grandíssima fase, Cutrone é o segundo jogador mais jovem a ter marcado pelo menos cinco gols nos cinco principais campeonatos europeus em 2017-18: são cinco gols para o milanista, contra nove de Mbappé, do Paris Saint-Germain.



» Na Sampdoria, vale o contrário: com 16 gols, Quagliarella, 35 anos, é o mais velho artilheiro das grandes ligas europeias. Apesar disso, o veterano só anotou um gol em 21 partidas contra o Milan em sua carreira.



» Na rodada anterior, o Milan goleou a Spal por 4-0. A Sampdoria poderia ter goleado também, mas só fez 2-0 sobre o Verona.



» Cotação média nas casas de aposta: Milan 1,73 / Empate 3,91 / Sampdoria 4,82

Milan

Time provável (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodríguez; Montolivo, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Çalhanoglu. T: Gennaro Gattuso



Desfalques: Marco Storari (g, lesão, volta em 1 semana), Andrea Conti (l, lesão, volta em 2 semanas), Franck Kessié (m, suspensão, volta na próxima rodada), Nikola Kalinic (a, lesão, volta incerta)



Pendurados: Leonardo Bonucci (zagueiro)



Brasileiros do elenco: ninguém

Sampdoria

Time provável (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, Ferrari, Murru; Barreto, Torreira, Linetty; Ramírez; Quagliarella, Zapata. T: Marco Giampaolo



Desfalques: Vid Belec (g, suspensão, volta na próxima rodada), Dennis Praet (m, lesão, volta em 2 semanas)



Pendurados: Bartosz Bereszynski (lateral direito), Lucas Torreira (meia) e Edgar Barreto (meia)



Brasileiros do elenco: Dodô (lateral-esquerdo)