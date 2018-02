Vigésima quarta rodada da Serie A 2017/18

FIORENTINA-JUVENTUS (Sexta, às 20h45 Artemio Franchi, em Florença) » Às vésperas do duelo contra o Tottenham pelas oitavas da Liga dos Campeões, mas à caça do Napoli na Serie A, o técnico da Juve, Massiliano Allegri, disse que vai levar a campo os melhores. "Não tenho razão para poupar", disse.



» Allegri, aliás, completa nessa rodada 200 jogos como treinador da Velha Senhora. Com mais duas partidas, além dessa, ele iguala Carlo Parola (202) e se torna o quarto técnico que mais vezes comandou a Juve, atrás apenas de Giovanni Trapattoni (596), Marcello Lippi (405) e Heriberto Herrera (215).



» A Juve venceu nove das últimas 10 partidas do campeonato e sofreu apenas um gol nos últimos 15 jogos. A fase da Fiorentina, por sua vez, não é tão boa: na última rodada, voltou a vencer após série de quatro jogos sem triunfos e tenta reencontrar os trilhos para disputar vaga na Liga Europa.



» A lei do ex pode punir a Fiorentina: entre os possíveis titulares, somente Bernardeschi já jogou no rival e ele vem em boa fase com a camisa bianconera. Menos mal para a Viola que o outro ex, Cuadrado, está fora do duelo.



» O atacante Higuaín tem bom desempenho em Florença. Nos últimos três jogos que fez lá, foi às redes todas as vezes.



» Pela Seria A, a Fiorentina venceu só três das últimas 32 partidas contra a Juve. Apesar disso, continua sendo uma das rivais mais duras para a Juve nos últimos anos em jogos fora de casa. Com duas vitórias contra a Velha Senhora no Artemio Franchi, está no seleto grupo que incomodou os bianconeri mais de uma vez de 2011-12 para cá. A Roma venceu três no Olímpico. Todos os outros venceram a Juve só uma vez em casa nesse período ou nem sequer isso.



» Os jogos às sextas-feiras têm dado sorte à Juve: imbatível nas últimas 12 vezes que jogou antes do fim de semana, acumula oito vitórias e quatro empates no período. A viola venceu só uma das últimas sete partidas jogadas na sexta.



» Com três empates e uma derrota nos últimos jogos em casa, a Fiorentina está perto de igualar recorde negativo de 2012, quando ficou sem vencer em Florença por cinco jogos consecutivos.



» No duelo do primeiro turno entre as rivais, Mandzukic decidiu o jogo com o único gol da partida, em 20 de setembro, em Turim.



» Cotação média nas casas de aposta: Fiorentina 1,23 / Empate 6,88 / Juventus 12,42

SPAL-MILAN (Sábado, às 15h Paolo Mazza, em Ferrara) » Em 33 jogos entre as equipes na história da Serie A, a Spal venceu apenas um, em junho de 1957. O Milan acumula 20 vitórias e 12 empates completam a estatística.



» A Spal é a melhor anfitriã para o Milan na história: em 16 jogos, nunca venceu como mandante. São 8 vitórias e 8 empates para os rossoneri.



» Em sprint para beliscar uma vaga nas competições europeias, o Milan pode alcançar nessa rodada seu sexto jogo consecutivo sem perder, o que não acontece desde 2016.



» A adversária é a ideal para o Milan alcançar a marca: a Spal sofreu gols nas últimas 12 rodadas do campeonato.



» Aliás, o ponto fraco da defesa do time ferraresi é a bola parada. São 14 gols sofridos em jogadas desse tipo, melhor apenas que o Crotone, que sofreu 16.



» E a tendência é que o Milan resolva o jogo logo cedo: desde 6 de janeiro que a equipe de Gattuso só faz gols no primeiro tempo.



» O Milan é o time que mais recebeu cartões vermelhos no campeonato (6). Na temporada passada, a equipe também liderou essa estatística, com 12 avermelhados.



» A Spal também lidera uma estatística ruim: é a equipe que mais sofreu gols de pênalti nessa Serie A, sendo vazada dessa maneira seis vezes.



» Aliás, o jogo do primeiro turno foi decidido exatamente dessa maneira. De pênalti, Rodríguez e Kessié decretaram o 2 a 0 para o Milan no San Siro.



» Cotação média nas casas de aposta: Spal 1,23 / Empate 6,88 / Milan 12,42

CROTONE-ATALANTA (Sábado, às 18h Ezio Scida, em Crotone) » Os números recentes estão a favor da Atalanta: nos últimos três encontros contra o Crotone, venceu os três e com média de três gols por jogo.



» E tem mais: Alejandro Gomez tem boa média contra o Crotone. Ele enfrentou o time três vezes na carreira e marcou três gols, incluindo os dois no jogo do primeiro turno. Para a sorte do Crotone, ele deve começar no banco.



» Sem sofrer gols nas últimas duas partidas, a equipe de Gasperini enfrenta o ameaçado Crotone para ampliar essa marca e igualar o bom momento de novembro de 2016, quando acumulou três jogos em série sem ser vazada.



» O Crotone também busca quebrar um jejum importante: vem de três jogos sem perder e nenhuma vez no campeonato conseguiu chegar a quatro jogos de invencibilidade. É a regularidade que Walter Zenga procura.



» Para isso, o técnico tem que melhorar o posicionamento do time em bolas paradas. O Crotone foi quem mais levou gols dessa maneira na competição (16). A Atalanta já marcou dessa forma oito vezes nessa Serie A.



» O que Zenga pode comemorar é que seu camisa 10, Barberis, parece ter reencontrado o caminho dos gols. Foram dois nos últimos três jogos, após 46 partidas de jejum.



» A Atalanta de Gasperini se notabiliza por não perder o foco durante o jogo. Não à toa, é a equipe que conseguiu se recuperar mais vezes depois de sair atrás no placar: 6. Nessas ocasiões, virou duas vezes e empatou outras quatro.



» Na corrida contra o rebaixamento, o Crotone está melhor do que no ano passado. Com 23 rodadas disputadas no último campeonato, ele tinha 13 pontos. Agora, tem 20.



» No primeiro turno, a Atalanta venceu em casa por 5 a 1, com gols de Gomez (2), Ilicic, Petagna e Caldara.



» Cotação média nas casas de aposta: Crotone 1,23 / Empate 6,88 / Atalanta 12,42

NAPOLI-LAZIO (Sábado, às 20h45 San Paolo, em Nápoles) » No retrospecto recente, o Napoli atropela a Lazio: são oito vitórias e apenas uma derrota dos napolitanos nos últimos 11 confrontos. O Napoli também marcou em todos esses jogos, num total de 31 gols (média de 2,8 por jogo).



» A equipe de Maurizio Sarri, líder, chega a esse confronto com sete vitórias seguidas e sem sofrer gols há quatro jogos, enquanto a Lazio vem de duas derrotas em fila.



» A favor da Lazio nos números só o fato de essa única derrota napolitana ter acontecido exatamente no San Paolo, palco do duelo desse sábado. Foi em 2015 e acabou 4 a 2 para os laziali.



» O jogo promete ser agitado desde o início. Napoli e Lazio são os times que mais vezes fizeram gols nos primeiros 15 minutos de jogo (7 vezes cada) e também os que mais marcaram no primeiro tempo (26 gols cada) nesse campeonato.



» O atacante José Callejón balançou as redes em três dos últimos quatro jogos que fez contra a Lazio. Nenhum das vezes, porém, foi no San Paolo.



» Do outro lado, Immobile tem na Lazio uma de suas adversárias mais difíceis. Entre todos os times da Serie A que ele enfrentou pelo menos sete vezes, a Lazio é que lhe trouxe mais dificuldades, cedendo apenas um gol, datado de novembro de 2012.



» Maurizio Sarri completa nessa rodada 100 jogos à frente do Napoli. A Lazio é sua segunda maior freguesa da carreira, com cinco vitórias sobre o time de Roma em 7 encontros. Só contra o Torino tem mais sucesso, com seis vitórias.



» Os gols em cobranças de escanteio são ponto forte das duas equipes. O Napoli já marcou 8 gols em jogadas assim e a Lazio 5. Só a Juventus é melhor que as duas, com 9 gols iniciados em escanteios.



» No primeiro turno, o Napoli fez 4 a 1 na Lazio, em pleno estádio Olímpico de Roma, com grande atuação de Mertens.



» Cotação média nas casas de aposta: Napoli 1,23 / Empate 6,88 / Lazio 12,42

SASSUOLO-CAGLIARI (Domingo, às 12h30 Mapei Stadium, em Reggio Emilia) » O Sassuolo nunca perdeu para o Cagliari em seus domínios na Serie A. Mas são apenas três duelos até agora, com uma vitória e dois empates.



» A vitória, inclusive, é a maior da história do Sassuolo na elite do futebol italiano: 6 a 2, em maio do ano passado.



» O time da casa, porém, passa por mau momento no campeonato. Além de ter pedido de 7 a 0 para a Juve na última rodada, acumula apenas dois pontos somados nos últimos cinco jogos. Em três dessas partidas, a equipe do técnico Giuseppe Iachini sequer marcou gols.



» O ataque, aliás, é o principal ponto fraco o time. Com 14 gols marcados, é o segundo pior da competição, melhor apenas do que o do lanterna Benevento (13).



» Já o Cagliari vem de duas partidas sem perder e tenta se assegurar longe da zona de rebaixamento. Fora de casa, acumula dois jogos de invencibilidade e busca o terceiro resultado útil em sequência, algo que não alcança desde janeiro 2014.



» O jogo marca o encontro entre as duas equipes mais italianas da Serie A: o Sassuolo só mandou jogadores do país a campo até agora e o Cagliari só utilizou italianos e brasileiros. Todas as outras equipes usaram jogadores de pelo menos três nacionalidades.



» Marca também o duelo entre as duas equipes menos efetivas em bolas paradas em todo o campeonato. O Sassuolo conseguiu marcar apenas quatro gols em jogadas de bola parada e o Cagliari cinco.



» O atacante Marco Sau, que deve começar no banco de reservas, tem o Sassuolo como uma de suas vítimas favoritas na Serie A: já marcou quatro gols contra os neroverdi, sendo dois deles nos últimos dois jogos que fez no Mapei Stadium.



» No jogo do primeiro turno, o Sassuolo venceu fora de casa por 1 a 0, com gol de pênalti de Alessandro Matri.



» Cotação média nas casas de aposta: Sassuolo 1,23 / Empate 6,88 / Cagliari 12,42

CHIEVO-GENOA (Domingo, às 15h Marcantonio Bentegodi, em Verona) » O equilíbrio é a tônica desse jogo. Além de próximos na tabela de classificação (o Genoa é 13º com 24 pontos e o Chievo 15º com 22), os times têm retrospecto recente muito parelho: nas últimas 10 partidas, são quatro vitórias para cada e dois empates.



» O momento atual no campeonato, no entanto, é mais favorável ao Genoa, que fez sete pontos nos últimos 15 disputados. O Chievo passa por sua pior fase no torneio e já acumula 9 partidas sem vencer. Foram só dois pontos marcados nesse período.



» Se não vencer novamente, o time da casa igualará sua marca de 2008, quando chegou a 10 jogos consecutivos sem um triunfo sequer.



» Para piorar para os donos da casa, o Genoa conquistou 67% (16 dos 24) dos seus pontos nesse campeonato jogando fora de casa.



» O problema é que em oito dos 12 jogos que fez fora de Gênova até agora, a equipe de Davide Ballardini não marcou gols. O ataque é o quarto pior da Serie A.



» A defesa, em compensação, é a segunda melhor da competição, se levar em conta só o período depois que Ballardini assumiu o time. Foram só seis gols sofridos, atrás apenas da Juve na parcial (4).



» A defesa rossoblú, inclusive tem o antídoto para um dos pontos mais fortes do Chievo, que é o gol de cabeça. Os donos da casa já marcaram dessa maneira sete vezes nesse campeonato, mas o Genoa é o time que menos concede gols em cruzamento: só três sofridos em 23 jogos.



» O recém contratado do Chievo, Emanuele Giaccherini, marcou três vezes nas últimas cinco partidas que fez contra o Genoa.



» No jogo do primeiro turno, em Gênova, as equipes empataram em 1 a 1, com gols de Laxalt e Hetemaj.



» Cotação média nas casas de aposta: Chievo 1,23 / Empate 6,88 / Genoa 12,42

INTER-BOLOGNA (Domingo, às 15h Giuseppe Meazza, em Milão) » A Inter vem de oito partidas sem vencer (6 empates e 2 derrotas) na Serie A e o Bologna talvez não seja o adversário ideal para o nerazzurro acabar com essa série. Nos últimos sete confrontos, foram quatro empates.



» No Giuseppe Meazza, a Inter só venceu uma vez o Bologna nos últimos cinco jogos (2 empates e 2 derrotas).



» Se continuar sem vencer por mais uma rodada, a equipe de Milão vai chegar ao seu pior jejum na história da Serie A, com nove jogos sem vitória.



» E o ataque não tem empolgado os torcedores que vão ao Meazza prestigiar o time: nos últimos quatro jogos em casa, a equipe não marcou mais de um gol nenhuma vez.



» A esperança interista é a efetividade de Mauro Icardi contra o Bologna. O atacante marcou quatro vezes nos últimos cinco encontros com a equipe emiliana.



» O Bologna, por sua vez, sofreu ao menos dois gols nos últimos cinco jogos que fez fora de casa nessa Serie A.



» Rodrigo Palacio é quem pode fazer valer a lei do ex nessa partida. O argentino fez 140 jogos e 39 gols com a camisa da Inter e agora defende o Genoa. Já marcou duas vezes contra o ex-time.



» Antonio Candreva chegou a sua 29ª partida sem fazer gols na Serie A, seu recorde negativo na competição. Foi exatamente contra o Bologna, em 2010, que ele fez seu primeiro gol na elite.



» No Renato Dall'Ara, no primeiro turno, o jogo acabou em 1 a 1. Gols de Simone Verdi e Mauro Icardi.



» Cotação média nas casas de aposta: Inter 1,23 / Empate 6,88 / Bologna 12,42

SAMPDORIA-VERONA (Domingo, às 15h Luigi Ferraris, em Gênova) » Torino e Benevento se enfrentaram apenas uma vez pela Serie A. No primeiro turno, o Toro venceu por 1-0, graças a um gol de Falque no finalzinho da partida.



» Antes do encontro no primeiro turno, havia apenas um precedente entre Torino e Benevento. Os grenás venceram os sulistas por 2-1, na Coppa Italia de 1982-83.



» O gol de Falque na partida de ida aconteceu aos 92 minutos e 15 segundos. O espanhol, que é o artilheiro da equipe, anotou o gol mais tardio do Torino nos últimos dois anos.



» O Torino perdeu apenas uma vez nas últimas 11 rodadas, mas empatou sete destes jogos. O time de Turim, aliás, é a que mais tem empates nesta Serie A (11). O Benevento, com um, é o que tem menos.



» O Benevento é a única equipe dos cinco maiores campeonatos europeus que ainda não conquistou um ponto sequer longe de seus domínios.



» Desde que Mazzarri chegou ao Torino, Berenguer cresceu de produção e se tornou o jogador mais driblador do segundo turno (13 dribles efetuados). Outro que melhorou foi o meia Obi, que já tem três gols no campeonato.



» Após um mês parado, Belotti volta a ser relacionado pelo Torino. O centroavante grená deve ser opção de banco para Mazzarri.



» A estreia positiva do brasileiro Guilherme diante do Bologna lhe garantiu a titularidade do time do Benevento novamente. No último domingo, o ponta passou perto de deixar seu gol em duas ocasiões: será que dessa vez vai?



» Na última rodada, o Toro ficou no 1-1 com o Sassuolo, enquanto o Benevento sofreu 3-0 diante do Bologna.



» Cotação média nas casas de aposta: Torino 1,44 / Empate 4,67 / Benevento 7,41

TORINO-UDINESE (Domingo, às 15h Olímpico Grande Torino, em Turim) » Empatados em pontos (33) e com o mesmo sonho (Liga Europa), Torino e Udinese prometem jogo equilibrado nesse domingo. Tão equilibrado quanto o retrospecto recente: seis vitórias para cada lado e três empates nos últimos 15 jogos.



» As partidas recentes também fazem crer que será um jogo aberto. Somados os últimos quatro confrontos, a média de gols bate 4,8 por jogo.



» A fase da Udinese já foi melhor. Os friuli venceram só uma das últimas cinco partidas no campeonato e a equipe se mantém na briga por uma vaga na Liga Europa porque nos cinco jogos anteriores tinha acumulado 100% de aproveitamento.



» Desde que Oddo assumiu o comando do time, a Udinese fez 21 pontos, menos apenas que Juve (28) e Napoli (25) nesse período.



» O atacante Lasagna é um dos responsáveis por esse bom desempenho (marcou gols em cinco jogos consecutivos), mas já está há quatro partidas sem balançar as redes.



» O Torino joga em casa para chegar a uma marca que não consegue desde 2015: três vitórias seguidas no Olímpico de Turim.



» Andrea Belotti foi um dos melhores jogadores do Torino nos últimos confrontos contra a Udinese. Nos últimos quatro jogos, participou ativamente de quatro gols, marcando três e dando uma assistência.



» O Torino é o time que mais faz gols no primeiro tempo (58% dos seus saíram na primeira etapa) e a Udinese é o segundo time que mais sofre gols nessa parte do jogo (59%).



» No primeiro turno, a Udinese perdeu em casa por 3 a 2. Rodrigo e Lasagna marcaram para os donos da casa e Belotti, Hallfreosson e Ljajic decidiram para o Torino.



» Cotação média nas casas de aposta: Torino 1,23 / Empate 6,88 / Udinese 12,42