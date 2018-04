Vigésima oitava rodada da Serie A 2017/18

ROMA-TORINO A Roma perdeu somente uma das 15 últimas partidas contra o Torino. Venceu 10 delas (inclusive a do primeiro turno, por 1-0) e marcou nas 14 mais recentes.

Já são sete vitórias seguidas da Roma contra o Torino no Olímpico. Os romanistas nunca venceram os grenás oito vezes consecutivas em casa em toda a história.

Boa fase: a Roma venceu quatro os últimos cinco jogos da Serie A. É o mesmo número de triunfos que conquistou nas 12 rodadas anteriores. No entanto, vale salientar que a equipe de Di Francesco perdeu três das quatro partidas mais recentes como mandante.

A Roma sofreu gols nos cinco últimos jogos que fez como mandante. Desde novembro de 2009 não amarga uma série de seis jogos sendo vazada no Olímpico.

O Torino chega a esta rodada após duas derrotas seguidas – a última delas por 2-1 para o Verona. Desde dezembro de 2016 a equipe não perde três jogos em sequência.

O Torino venceu apenas uma de suas 10 últimas partidas como visitante. Este triunfo aconteceu exatamente no Olímpico, diante da Lazio.

Di Francesco terá os desfalques de Fazio e Dzeko, suspensos. Enquanto Juan Jesus é o substituto natural do argentino na defesa, o treinador volta a apostar em Schick no comando do ataque giallorosso.

On fire: Falque contribuiu com uma assistência em cinco das sete partidas de Mazzarri no comando do Torino. O último clube do espanhol antes de vestir a camisa grená foi exatamente a Roma.

Belotti está a um gol de chegar aos 50 anotados na Serie A. O atacante marcou três gols nas cinco últimas partidas contra a Roma – dois deles no Olímpico.

Cotação média nas casas de aposta: Roma 1,70 / Empate 3,98 / Torino 4,93 Roma Time provável (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Juan Jesus, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Strootman; Ünder, Schick, El Shaarawy. T: Eusebio Di Francesco

Desfalques: Rick Karsdorp (l, lesão, volta em 40 dias), Federico Fazio (z, suspensão, volta na próxima rodada), Edin Dzeko (a, suspensão, volta na próxima rodada), Grégoire Defrel (a, lesão, volta em 1 semana)

Pendurados: Daniele De Rossi (meia)

Brasileiros do elenco: Alisson (goleiro), Bruno Peres (lateral-direito), Juan Jesus (zagueiro) e Gerson (meia) Torino Time provável (4-3-3): Sirigu; De Silvestri, N'Koulou, Moretti, Ansaldi; Acquah, Rincón, Baselli; Falque, Belotti, Berenguer. T: Walter Mazzarri

Desfalques: Nicolás Burdisso (z, suspensão, volta na próxima rodada), Lyanco (z, lesão, volta em 2 semanas), Kevin Bonifazi (z, lesão, vlta em 3 dias), Cristian Molinaro (l, lesão, volta em 5 semanas), Joel Obi (m, lesão, volta incerta), Adem Ljajic (a, lesão, volta incerta)

Pendurados: Tomás Rincón (meia), M'Baye Niang (atacante)

Brasileiros do elenco: Lyanco (zagueiro)

VERONA-CHIEVO Será o décimo dérbi veronês na Serie A. O Chievo venceu por 3-2 no primeiro turno e estabeleceu vantagem sobre o adversário citadino: são quatro vitórias contra três empates e três triunfos do Hellas.

Chievo e Verona talvez façam o dérbi local de menor rivalidade da Serie A. A rivalidade entre as duas equipes só começou no início dos anos 2000, quando o Chievo subiu para a elite e começou a fazer campanhas melhores que o Hellas.

Equilíbrio no duelo quando o Verona é mandante: são duas vitórias para cada lado.

O Verona venceu seu último jogo pela Serie A, contra o Torino. O Hellas não conquista dois triunfos seguidos no campeonato desde abril de 2015.

Verona e Chievo são as equipes com as maiores sequências de rodadas com gols sofridos no campeonato. A defesa do Hellas foi vazada nos últimos nove jogos, e a do Chievo nos últimos 10.

Nenhum time somou menos pontos e fez menos gols na Serie A do que o Chievo. São apenas cinco pontinhos e seis bolas na rede.

O Verona é o time que mais ficou atrás no placar como mandante nesta temporada (564 minutos). Por sua vez, o Chievo só ficou em vantagem como visitante por 114 minutos – marca superior apenas à do Benevento.

O dérbi marca o encontro entre as equipes que mais permitem finalizações aos adversários. Em média, o Verona sofre 19 chutes por jogo; o Chievo, 16.

Pellissier é o jogador mais velho a ter anotado um gol neste campeonato (tem quase 39 anos). O veterano anotou três gols nos últimos três clássicos, incluindo o que decidiu a partida a favor do Chievo no primeiro turno.

Cotação média nas casas de aposta: Verona 3,32 / Empate 3,32 / Chievo 2,26 Verona Time provável (4-4-2): Nícolas; Ferrari, Caracciolo, Vukovic, Fares; Ryder Matos, Calvano, Fossati, Verde; Petkovic, Kean. T: Fabio Pecchia

Desfalques: Mattia Valoti (m, lesão, volta incerta), Rômulo (m, suspensão, volta na próxima rodada), Alessio Cerci (a, lesão, volta incerta)

Pendurados: Antonio Caracciolo (zagueiro), Mohamed Fares (meia) e Bruno Petkovic (atacante)

Brasileiros do elenco: Nícolas (goleiro), Rômulo (meia; naturalizado italiano) e Ryder Matos (atacante) Chievo Time provável (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Bani, Dainelli, Gobbi; Castro, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Meggiorini, Inglese. T: Rolando Maran

Desfalques: Alessandro Gamberini (z, lesão, volta em 1 semana)

Pendurados: Nenad Tomovic (lateral)

Brasileiros do elenco: nenhum

FIORENTINA-BENEVENTO Fiorentina e Benevento se enfrentarão apenas pela segunda vez em toda a história. A viola venceu por 3-0 no primeiro turno.

Será a primeira partida da Fiorentina após a morte do zagueiro Astori, velado nesta quinta. O volante Badelj assumiu a faixa de capitão e será o grande responsável por guiar o time neste momento tão delicado.

Desde outubro a Fiorentina não consegue vencer duas partidas consecutivas como mandante. Se conseguir bater o Benevento, quebrará o jejum.

O Benevento é o único time dos cinco maiores campeonatos europeus que ainda não somou um ponto sequer como visitante.

Na era dos três pontos por vitória da Serie A, apenas o Ancona da temporada 2003-04 somou menos que os 10 pontos atuais do Benevento após 26 rodadas. Naquela ocasião o time marquesão tinha apenas 7 pontos e acabou rebaixado..

Desde 1955-56 uma equipe não sofria pelo menos 60 gols após 26 rodadas da Serie A. O Benevento alcançou o inglório feito da Pro Patria, saco de pancadas daquela ocasião.

Bolas cruzadas na área são um terror para as duas equipes. A Fiorentina sofreu 11 gols dessa forma, menos apenas que Benevento e Verona (12).

Théréau é o líder em assistências da Fiorentina, mas faz um turno inteiro que não marca um gol. A última vez que o atacante francês foi às redes foi exatamente contra o Benevento.

Benassi é o jogador da Fiorentina que mais acerta chutes na direção do gol (58%). O primeiro dos três gols do meia pelo clube foi anotado contra o Benevento.

Cotação média nas casas de aposta: Fiorentina 1,35 / Empate 5,11 / Benevento 8,82 Fiorentina Time provável (4-3-3): Sportiello; Laurini, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Badelj, Veretout; Chiesa, Simeone, Théréau. T: Stefano Pioli

Desfalques: ninguém

Pendurados: Cristiano Biraghi (lateral esquerdo), Marco Benassi (meia), Federico Chiesa (atacante)

Brasileiros do elenco: Vitor Hugo (zagueiro) Benevento Time provável (4-2-3-1): Puggioni; Sagna, Djimsiti, Tosca, Letizia; Memushaj, Cataldi; Guilherme, Brignola, Djuricic; Coda. T: Roberto De Zerbi

Desfalques: Fabio Lucioni (z, suspenso por doping, 8 meses), Luca Antei (z, lesão, volta em 6 meses), Nicolas Viola (m, suspensão, volta na próxima rodada), Sandro (m, lesão, volta incerta), Marco D'Alessandro (a, lesão, volta em 1 semana)

Pendurados: Andrea Costa (zagueiro), Lorenzo Del Pinto (meia)

Brasileiros do elenco: Guilherme (meia) e Sandro (meia)

BOLOGNA-ATALANTA O Bologna perdeu seis das últimas partidas contra a Atalanta, inclusive as quatro mais recentes. No primeiro turno, ficou 1-0 para os nerazzurri.

O Bologna não conseguiu nem mesmo marcar gols em quatro dos seis últimos encontros com a Atalanta.

Perder ou vencer: o Bologna não empata uma partida do Italiano há 12 rodadas. São oito derrotas e quatro triunfos nesta série.

O Bologna venceu seus dois últimos compromissos como mandante. Não consegue três vitórias seguidas no Dall'Ara desde setembro de 2016.

Por sua vez, a Atalanta não perde como visitante há seis rodadas. A Dea não alcança sete jogos invicta longe de Bérgamo desde 1992.

Visitante incômoda: a Atalanta marcou gols em 21 dos últimos 22 jogos fora de casa pela Serie A.

A Atalanta é a equipe que mais tem toques na bola na área adversária a cada jogo: são 27, em média. Jogando com Ilicic, Gómez e Cristante mais avançados, isto tende a continuar.

Embora tenha perdido gol incrível na última rodada, Destro marcou dois gols e deu uma assistência nos quatro jogos mais recentes do Bologna como mandante. O camisa 10 já tem três gols contra a Atalanta em sua carreira.

O Bologna é a vítima preferida de Ilicic: já anotou cinco gols contra os rossoblù. O último, porém, foi marcado em abril de 2014.

Cotação média nas casas de aposta: Bologna 4,27 / Empate 3,36 / Atalanta 1,93 Bologna Time provável (4-3-3): Mirante; Mbaye, De Maio, Helander, Masina; Donsah, Pulgar, Dzemaili; Verdi; Destro, Di Francesco. T: Roberto Donadoni

Desfalques: Angelo da Costa (g, lesão, volta incerta), Andrea Poli (m, lesão, volta em 2 semanas), Riccardo Orsolini (a, lesão, volta em 1 mês), Rodrigo Palacio (a, lesão, volta em 10 dias)

Pendurados: Antonio Mirante (goleiro), Filip Helander (zagueiro)

Brasileiros do elenco: Angelo da Costa (goleiro) Atalanta Time provável (3-4-1-2): Berisha; Rafael Tolói, Caldara, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Spinazzola; Cristante; Ilicic, Gómez. T: Gian Piero Gasperini

Desfalques: ninguém

Pendurados: Rafael Tolói (zagueiro)

Brasileiros do elenco: Rafael Tolói (lateral) e João Schmidt (meia)

CAGLIARI-LAZIO O Cagliari perdeu nove das últimas 11 partidas contra a Lazio pelo campeonato e em seis delas nem mesmo marcou gol. Foi o que aconteceu no primeiro turno: um categórico 3-0 para os romanos.

A Lazio marcou pelo menos dois gols em seis dos últimos sete jogos contra o Cagliari. A média é de 2,6 tentos por partida.

Nas duas últimas partidas, o Cagliari sofreu oito gols – e, claro, perdeu. É o mesmo número de tentos que havia sofrido nas oito rodadas anteriores.

A Lazio já marcou 64 gols na Serie A. Desde 1959-60, com a Juventus, uma equipe não fazia tantos gols no campeonato em 27 rodadas.

Por outro lado, a Lazio não consegue ficar dois jogos fora de casa sem sofrer gols desde março de 2017. Se passar em branco contra o Cagliari, quebra o tabu.

Semana amarga para os laziali: perderam no último minuto para a Juve, na Serie A, e empataram contra o Dynamo Kyiv pela Liga Europa. Ambos os jogos foram disputados no Olímpico.

Arma para o segundo tempo: nove dos últimos 10 gols de Sau foram anotados em jogos como mandante. O atacante já fez dois contra a Lazio.

Artilheiro do campeonato, com 23 gols, Immobile tem no Cagliari a sua vítima preferida: são seis gols em cinco partidas.

Sete a sete: o Cagliari é o time que mais sofreu gols de pênalti no campeonato. A Lazio é a equipe que mais conseguiu marcar dessa forma.

Cotação média nas casas de aposta: Cagliari 5,10 / Empate 3,89 / Lazio 1,68 Cagliari Time provável (3-5-2): Cragno; Romagna, Ceppitelli, Leandro Castán; Faragò, Ionita, Barella, João Pedro, Lykogiannis; Han, Pavoletti. T: Diego López

Desfalques: Luca Cigarini (m, lesão, volta em 2 semanas), Diego Farias (a, lesão, volta em 3 dias)

Pendurados: Luca Ceppitelli (zagueiro), Marco Andreolli (zagueiro), Luca Cigarini (meia), Nicolò Barella (meia)

Brasileiros do elenco: Rafael (goleiro), Leandro Castán (zagueiro), João Pedro (meia) e Diego Farias (atacante) Lazio Time provável (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, De Vrij, Radu; Basta, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile. T: Simone Inzaghi

Desfalques: Martín Cáceres (z, lesão, volta em 2 dias), Adam Marusic (l, suspensão, volta na próxima rodada)

Pendurados: Wallace (zagueiro), Luis Alberto (meia)

Brasileiros do elenco: Luiz Felipe (zagueiro), Maurício (zagueiro), Wallace (zagueiro), Lucas Leiva (meia), Felipe Anderson (atacante)

CROTONE-SAMPDORIA O retrospecto entre Sampdoria e Crotone até parece equilibrado: cada equipe venceu uma vez e também houve um empate. No primeiro turno, porém, os dorianos atropelaram: 5-0, sem dó nem piedade.

A derrota por 5-0 em Gênova, aliás, é a pior do Crotone em sua curta história na Serie A.

O Crotone é o segundo pior mandante do campeonato: venceu apenas três vezes na Calábria. Desde 1996-97 a Sampdoria não marcava tantos gols a esta altura da temporada: já são 46. Na campanha citada, a equipe ficou na 6ª posição da Serie A.

A Sampdoria não gosta de mesmice: não repetiu nenhum resultado nas 10 últimas rodadas. Da última vez que entrou em campo, a Samp venceu: 2-0 na Udinese.

Nenhum time perdeu mais pontos após estar em vantagem no placar do que a Samp: 17. 10 deles foram deixados em viagens pela Itália.

Por outro lado, o Crotone não conseguiu um ponto sequer após sair atrás no marcador em jogos disputados no Ezio Scida.

Os sete gols mais recentes do artilheiro Quagliarella foram marcados em partidas em casa. A última vez que ele anotou como visitante foi contra o Napoli, em dezembro. Como ele é napolitano, não chegou a ser exatamente fora de casa, não é?

O zagueiro Ferrari disputou 110 partidas com a camisa do Crotone antes de assinar com a Sampdoria. Ele fez valer a lei do ex ao marcar um dos gols na goleada do primeiro turno.

Cotação média nas casas de aposta: Crotone 3,20 / Empate 3,25 / Sampdoria 2,34 Crotone Time provável (4-3-3): Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella; Barberis, Mandragora, Benali; Ricci, Trotta, Nalini. T: Walter Zenga

Desfalques: Marco Festa (g, lesão, volta em 10 dias), Stefan Simic (z, lesão, volta em 10 dias), Marcus Rohdén (m, lesão, volta incerta), Mariano Izco (m, lesão, volta incerta), Marco Tumminello (a, lesão, volta em 2 semanas)

Pendurados: Federico Ceccherini (zagueiro), Marco Capuano (zagueiro), Rolando Mandragora (meia), Adrian Stoian (meia)

Brasileiros do elenco: nenhum Sampdoria Time provável (4-3-1-2): Viviano; Sala, Silvestre, Ferrari, Murru; Barreto, Torreira, Praet; Ramírez; Quagliarella, Zapata. T: Marco Giampaolo

Desfalques: Bartosz Bereszynski (l, lesão, volta em 10 dias)

Pendurados: Bartosz Bereszynski (lateral direito), Gian Marco Ferrari (zagueiro), Karol Linetty (meia), Lucas Torreira (meia) e Edgar Barreto (meia)

Brasileiros do elenco: ninguém

JUVENTUS-UDINESE A Juventus venceu nove das 12 últimas partidas contra a Udinese e, em seis delas, nem mesmo sofreu gols. No primeiro turno, a Velha Senhora goleou, mas fraquejou defensivamente: o placar marcou um insólito 6-2.

Antes da derrota contra a Lazio nesta temporada, a última vez que a Juve havia caído no Allianz Stadium pela Serie A havia sido em agosto de 2015, justamente contra a Udinese.

A Juve já soma 68 pontos. Na era dos três pontos, só fez melhor após 26 jogos em 2013-14 (69).

A Juventus é a única equipe dos cinco maiores campeonatos europeus que venceu todos os seus compromissos em 2018 pelo torneio nacional. Também é a única que não sofreu um gol sequer no período.

A Udinese perdeu suas três últimas partidas no campeonato. Desde setembro de 2015 não acumula quatro derrotas seguidas.

Udinese (14) e Juventus (13) são as duas equipes com a maior quantidade de jogadores diferentes a terem marcado gols na temporada italiana. A Juve é a equipe que mais marca gols na primeira hora e jogo: 21.

Do outro lado, a Udinese só foi vazada mais vezes no mesmo intervalo de tempo do que a Spal. Foram 16.

A equipe contra a qual Dybala mais participou de gols em sua carreira é a Udinese: 11, com cinco finalizações e seis assistências. Decisivo na última rodada, contra a Lazio, La Joya não marca em duas partidas seguidas do Italiano desde setembro.

A única tripletta da carreira de Khedira aconteceu no primeiro turno, exatamente diante da Udinese.

Cotação média nas casas de aposta: Juventus 1,25 / Empate 5,79 / Udinese 14,21 Juventus Time provável (4-3-2-1): Szczesny; De Sciglio, Rugani, Barzagli, Asamoah; Marchisio, Pjanic, Matuidi; Dybala, Douglas Costa; Higuaín. T: Massimiliano Allegri

Desfalques: Stephan Lichtsteiner (l, suspensão, volta na próxima rodada), Alex Sandro (l, suspensão, volta na próxima rodada), Juan Cuadrado (m, lesão, volta em 3 semanas), Federico Bernardeschi (a, lesão, volta incerta), Mario Mandzukic (a, lesão, volta em 3 dias)

Pendurados: Mehdi Benatia (zagueiro), Federico Bernardeschi (atacante) e Gonzalo Higuaín (atacante)

Brasileiros do elenco: Alex Sandro (lateral) e Douglas Costa (meia) Udinese Time provável (3-5-1-1): Bizzarri; Nuytinck, Angella, Samir; Widmer, Barák, Behrami, Fofana, Adnan; Jankto; Perica. T: Massimo Oddo

Desfalques: Danilo (z, lesão, volta em 3 semanas), Jens Stryger Larsen (l, suspensão, volta na próxima rodada), Kevin Lasagna (a, lesão, volta em 1 mês),

Pendurados: Jakub Jankto (meia), Antonín Barák (meia)

Brasileiros do elenco: Danilo (zagueiro) e Samir (zagueiro)

SASSUOLO-SPAL O único precedente entre Sassuolo e Spal aconteceu no primeiro turno. Na ocasião, a equipe neroverde venceu fora de casa por 1-0.

Nenhum time tem um jejum de vitórias tão longo na Serie A quanto o Sassuolo. São oito rodadas sem vencer, período em que o time anotou somente três gols.

O Sassuolo não vence pela Serie A desde dezembro: desde então, três empates e cinco derrotas. É a maior sequência de partidas sem vitórias da equipe neroverde desde que chegou à elite, em 2013.

Nenhum time venceu menos partidas como mandante do que o Sassuolo: apenas duas.

A Spal venceu seu último jogo fora de casa, mas não consegue dois triunfos consecutivos como visitante desde 1962-63.

A Spal vem de duas vitórias seguidas no campeonato e ainda não conquistou uma sequência positiva de pelo menos três jogos. A última vez que isto lhe aconteceu foi na última vez que disputou a primeira divisão, em 1967-68.

A Spal marcou quatro gols em seus dois últimos jogos. É a mesma quantidade que havia anotado nas sete rodadas anteriores.

A Spal só anotou um gol a partir de cruzamento no campeonato, mas pode ser uma boa apostar neste artifício. Afinal, seis dos últimos 10 gols que o Sassuolo levou aconteceram desta forma.

Nenhum time tem um aproveitamento pior em chutes a gol do que o Sassuolo. São apenas 37% de finalizações na direção do gol e só 6% delas acabam estufando as redes. Hora de Babacar, contratado há um mês, mostrar serviço.

Antenucci participou diretamente de seis dos últimos nove gols da Spal na Serie A: quatro bolas na rede e duas assistências.

Cotação média nas casas de aposta: Sassuolo 2,00 / Empate 3,30 / Spal 4,07 Sassuolo Time provável (4-3-3): Consigli; Lirola, Acerbi, Goldaniga, Peluso; Missiroli, Magnanelli, Duncan; Politano, Babacar, Ragusa. T: Giuseppe Iachini

Desfalques: Timo Letschert (l, lesão, volta em 3 meses), Domenico Berari (a, suspensão, volta em 2 rodadas), Alessandro Matri (a, lesão, volta incerta)

Pendurados: Federico Peluso (lateral esquerdo), Simone Missiroli (meia), Antonino Ragusa (atacante), Domenico Berardi (atacante)

Brasileiros do elenco: Rogério (lateral esquerda) Spal Time provável (3-5-2): Meret; Thiago Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Grassi, Viviani, Schiattarella, Kurtic; Paloschi, Antenucci. T: Leonardo Semplici

Desfalques: Federico Mattiello (l, suspensão, volta na próxima rodada), Eros Schiavon (m, lesão, volta incerta), Marco Borriello (a, lesão, volta incerta)

Pendurados: Bartosz Salamon (zagueiro), Jasmin Kurtic (meia)

Brasileiros do elenco: Felipe (zagueiro), Thiago Cionek (zagueiro; naturalizado polonês), Everton Luiz (meia), Gabriel Barbosa (atacante)

GENOA-MILAN Este será o centésimo jogo entre Genoa e Milan na Serie A: o retrospecto é de 47 triunfos rossoneri, 19 vitórias rossoblù e 33 empates. Contra nenhum time o Genoa conseguiu tantos empates – no primeiro turno, aliás, partida sem gols no San Siro.

O Genoa venceu as três últimas partidas contra o Milan no Marassi. Em nenhuma delas sofreu gol.

O Milan teve quatro jogadores expulsos nos seis últimos encontros com o Genoa. Na partida de ida, a honra coube a Bonucci.

O Genoa venceu três das últimas quatro partidas no Luigi Ferraris. Havia somado apenas dois empates nas oito rodadas anteriores.

O Milan está invicto há oito partidas na Serie A e conseguiu três vitórias seguidas sem sofrer gols – a mais recente contra a Roma, por 2-0. A equipe não chega a quatro sucessos sem ser vazada desde março de 2013.

Água mole em pedra dura: os sete últimos gols do Genoa foram marcados no segundo tempo. Três deles aconteceram nos acréscimos.

Laxalt participou de três dos quatro últimos gols do Genoa. O uruguaio estreou na Serie A anotando uma doppietta sobre o Milan em pleno San Siro. Isto aconteceu quando vestia a camisa do Bologna, em 2013.

Biglia passou a ter atuações aceitáveis nas últimas rodadas e, agora, encontra um adversário contra o qual tem boas lembranças. O argentino anotou dois gols contra o Genoa, sua vítima favorita.

Suso é o grande ex da partida. O espanhol passou alguns meses emprestado ao Genoa e brilhou: foram seis gols em 19 partidas. Seu desempenho fez o Milan finalmente apostar em seu futebol, após duas temporadas em que ele ficou encostado em Milanello.

Cotação média nas casas de aposta: Genoa 3,10 / Empate 3,02 / Milan 2,53 Genoa Time provável (3-5-2): Perin; Biraschi, Spolli, Zukanovic; Rosi, Rigoni, Bertolacci, Hiljemark, Laxalt; Pandev, Galabinov. T: Davide Ballardini

Desfalques: Armando Izzo (z, lesão, volta em 1 semana), Miguel Veloso (m, lesão, volta em 3 dias)

Pendurados: Aleandro Rosi (lateral direito), Miguel Veloso (meia) e Adel Taarabt (atacante)

Brasileiros do elenco: Daniel Bessa (meia; naturalizado italiano) Milan Time provável (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodríguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Çalhanoglu. T: Gennaro Gattuso

Desfalques: Andrea Conti (l, lesão, volta em 2 semanas), Luca Antonelli (l, lesão, volta incerta), Ignazio Abate (l, lesão, volta incerta)

Pendurados: Leonardo Bonucci (zagueiro)

Brasileiros do elenco: ninguém