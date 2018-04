Vigésima nona rodada da Serie A 2017/18

UDINESE-SASSUOLO » Os nove confrontos entre Udinese e Sassuolo pela Serie A reservam equilíbrio total: três vitórias para cada lado e três empates. A Udinese venceu o último por 1-0.

» Duas das três vitórias do Sassuolo contra a Udinese foram conquistadas na Dacia Arena.

» A Udinese vem de cinco derrotas consecutivas, sofrendo dois gols a cada partida. Desde dezembro de 2008 a equipe friulana não perde seis jogos seguidos na mesma temporada.

» O Sassuolo não vence pela Serie A desde dezembro: desde então, quatro empates e cinco derrotas. É a maior sequência de partidas sem vitórias da equipe neroverde desde que chegou à elite, em 2013.

» Em 2018, o Sassuolo marcou apenas três gols – menos do que qualquer outra equipe. Os neroverdi têm o pior ataque do campeonato, com apenas 16 tentos anotados.

» Dois dos três gols do Sassuolo neste ano foram marcados por Babacar. O senegalês anotou estes tentos em duas das três últimas rodadas e será titular neste sábado.

» O Sassuolo é o time que teve mais pênaltis a favor no campeonato (9), mas também é o que mais desperdiçou cobranças (6). A Udinese, por sua vez, teve quatro pênaltis contrários, mas não sofreu nenhum gol assim.

» Revelação da Udinese na temporada, o meia-atacante Barák anotou seu primeiro gol pelo clube contra o Sassuolo, no primeiro turno. O checo, porém, teve queda de rendimento e deve começar no banco.

» Na última rodada, a Udinese perdeu por 2-0 para a Juventus. O Sassuolo empatou por 1-1 com a Spal.

» Cotação média nas casas de aposta: Udinese 2,19 / Empate 3,23 / Sassuolo 3,67 Udinese Time provável (3-5-1-1): Bizzarri; Stryger Larsen, Danilo, Samir; Widmer, Fofana, Behrami, Jankto, Adnan; De Paul; Maxi López. T: Massimo Oddo

Desfalques: Gabriele Angella (z, lesão, volta incerta), Kevin Lasagna (a, lesão, volta em 3 semanas),

Pendurados: Jakub Jankto (meia), Antonín Barák (meia)

Brasileiros do elenco: Danilo (zagueiro) e Samir (zagueiro) Sassuolo Time provável (3-5-2): Consigli; Acerbi, Goldaniga, Dell'Orco; Lirola, Missiroli, Magnanelli, Duncan, Adjapong; Politano, Babacar. T: Giuseppe Iachini

Desfalques: Timo Letschert (l, lesão, volta em 3 meses), Federico Peluso (l, suspensão, volta na próxima rodada), Domenico Berardi (a, suspensão, volta na próxima rodada), Antonino Ragusa (a, suspensão, volta na próxima rodada)

Pendurados: Simone Missiroli (meia)

Brasileiros do elenco: Rogério (lateral esquerda)

SPAL-JUVENTUS » Juventus e Spal se enfrentaram 33 vezes pela Serie A: são 21 vitórias da Juve, 11 empates e apenas um triunfo spallino. No primeiro turno, Velha Senhora ganhou por 4-1.

» A única vitória da Spal contra a Juventus aconteceu em casa, em 1957. De lá para cá, as partidas em Ferrara registraram três empates e sete triunfos juventinos.

» A Spal está invicta há três partidas – venceu duas e empatou uma nas rodadas anteriores. A equipe biancazzurra ainda não teve uma sequência de quatro jogos de invencibilidade nesta Serie A.

» A Juve não foi vazada nas últimas nove rodadas do campeonato. O recorde italiano de mais jogos consecutivos sem sofrer gols é de 10 partidas, estabelecido pela mesma Juventus, em 2016.

» Apenas 60: é o número de finalizações que a Juventus permitiu que os adversários efetuassem em direção à sua meta em todo o campeonato. A equipe não sofreu gols em 19 rodadas, mais do que qualquer adversária em 2017-18. O desempenho também é superior ao dos bianconeri em toda a temporada anterior.

» A Spal é a equipe que mais sofreu gols na primeira meia hora de jogo: 18. A Juve, por sua vez, é a que mais anotou no mesmo período: 23. Dois deles foram marcados contra a Spal, em Turim.

» Antenucci participou diretamente de sete dos últimos dez gols da Spal na Serie A: cinco bolas na rede e duas assistências.

» Dybala marcou três gols de falta no campeonato: é o líder no quesito. La Joya anotou um deles contra a Spal, no primeiro turno.

» Letal: Higuaín anotou seis gols nas sete últimas finalizações em que acertou a meta adversária.

» Cotação média nas casas de aposta: Spal 12,10 / Empate 4,90 / Juventus 1,33 Spal Time provável (3-5-2): Meret; Thiago Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Grassi, Schiattarella, Kurtic, Costa; Paloschi, Antenucci. T: Leonardo Semplici

Desfalques: Federico Mattiello (l, lesão, volta em 10 dias), Marco Borriello (a, lesão, volta incerta)

Pendurados: Bartosz Salamon (zagueiro), Jasmin Kurtic (meia)

Brasileiros do elenco: Felipe (zagueiro), Thiago Cionek (zagueiro; naturalizado polonês), Everton Luiz (meia), Gabriel Barbosa (atacante) Juventus Time provável (4-2-3-1): Buffon; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Mandzukic; Higuaín. T: Massimiliano Allegri

Desfalques: Mehdi Benatia (z, suspensão, volta na próxima rodada), Sami Khedira (m, gripe, volta na próxima rodada), Juan Cuadrado (m, lesão, volta em 3 semanas), Federico Bernardeschi (a, lesão, volta incerta)

Pendurados: Federico Bernardeschi (atacante) e Gonzalo Higuaín (atacante)

Brasileiros do elenco: Alex Sandro (lateral) e Douglas Costa (meia)

SAMPDORIA-INTER » A Sampdoria marcou gols nas seis últimas partidas contra a Inter, que terminaram com três vitórias dorianas, um empate e dois triunfos interistas. No primeiro turno, a Inter venceu por 3-2.

» Considerando apenas jogos em Gênova, a Samp está invicta contra a Inter há três partidas. Desde 1963 a equipe blucerchiata não emplaca uma sequência de quatro jogos sem perder contra os nerazzurri no Luigi Ferraris.

» A Samp não perde em casa pela Serie A desde dezembro, quando caiu para o Sassuolo. Neste período, conquistou quatro vitórias e dois empates.

» Nenhum time empatou mais jogos por 0-0 neste campeonato do que a Inter: foram quatro, dois deles fora de casa. Considerando empates em geral, a Beneamata só não empatou mais do que o Torino: 10 contra 12.

» Marcar gols longe do Meazza tem sido difícil para a Inter. De 25 de novembro para cá, foram apenas dois – um após uma cobrança de falta e outro contra.

» O atacante Zapata marcou gols nas duas últimas vezes em que entrou em campo pela Serie A. O colombiano está a apenas um tento de igualar sua melhor marca no campeonato (10 gols).

» Quagliarella marcou cinco gols em 22 jogos contra a Inter. Quatro deles vieram nas quatro partidas mais recentes.

» Com a camisa da Sampdoria, Icardi disputou 31 partidas e anotou 10 gols pela Serie A. O 9 interista anotou duas vezes em seu primeiro e em seu último jogo contra sua antiga equipe.

» Técnico da Sampdoria, Giampaolo é declarado torcedor da Inter; já Spalletti treinou a Samp em 1998-99. No duelo entre os treinadores, são cinco vitórias do careca, três do doriano e nenhum empate.

» Cotação média nas casas de aposta: Sampdoria 3,72 / Empate 3,42 / Inter 2,08 Sampdoria Time provável (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, Ferrari, Murru; Barreto, Torreira, Praet; Ramírez; Quagliarella, Zapata. T: Marco Giampaolo

Desfalques: Karol Linetty (m, suspensão, volta na próxima rodada)

Pendurados: Bartosz Bereszynski (lateral direito), Nicola Murru (lateral esquerdo), Gian Marco Ferrari (zagueiro), Lucas Torreira (meia) e Edgar Barreto (meia)

Brasileiros do elenco: ninguém Inter Time provável (4-2-3-1): Handanovic; João Cancelo, Skriniar, Miranda, D'Ambrosio; Gagliardini, Vecino; Candreva, Borja Valero, Perisic; Icardi. T: Luciano Spalletti

Desfalques: Andrea Ranocchia (z, lesão, volta incerta), Andrea Pinamonti (a, lesão, volta incerta)

Pendurados: Andrea Ranocchia (zagueiro), Danilo D'Ambrosio (lateral), Marcelo Brozovic (meia) e Éder (atacante)

Brasileiros do elenco: Dalbert (lateral esquerdo), Miranda (zagueiro), Rafinha (meia) e Éder (atacante; naturalizado italiano)

BENEVENTO-CAGLIARI » O único precedente entre Benevento e Cagliari pela Serie A foi o jogo do primeiro turno, vencido por 2-1 pelos cagliaritanos.

» Na ocasião, o Cagliari venceu com um gol de Pavoletti nos acréscimos. Foi o único anotado pelos sardos após os 40 do segundo tempo em todo o campeonato.

» O Benevento venceu três das quatro últimas partidas disputadas em casa. A única derrota foi contra o vice-líder Napoli.

» O Cagliari sofreu 10 gols nas três últimas rodadas. Número superior ao que havia sofrido nas nove partidas anteriores.

» Em 2018, Benevento e Cagliari conquistaram a mesma quantidade de pontos: seis cada um.

» O Benevento sofreu 13 gols de cabeça neste campeonato – incluindo os quatro últimos que levou. O Cagliari, por sua vez, é o time que menos marcou gols aproveitando jogadas de bola parada (6). » Embora tenha anotado poucos gols a partir de jogadas de bola parada, o Cagliari tem em seu elenco o jogador que tem mais tentos de cabeça: seis, incluindo o do primeiro turno.

» A experiência de Sagna tem se verificado. Ele é o capitão na ausência de Sandro e também é o jogador do elenco do Benevento que, em méia, toca mais vezes na bola a cada partida (84).

» O atacante Iemmello estava lesionado mas volta a ser opção de banco para De Zerbi. O único gol do atacante na temporada foi anotado sobre o Cagliari, único time contra o qual ele conseguiu marcar em mais de uma partida em sua carreira.

» Cotação média nas casas de aposta: Benevento 2,48 / Empate 3,33 / Cagliari 2,95 Benevento Time provável (4-3-3): Puggioni; Sagna, Djimsiti, Tosca, Letizia; Viola, Sandro, Djuricic; Guilherme, Coda, Brignola. T: Roberto De Zerbi

Desfalques: Fabio Lucioni (z, suspensão por doping, 6 meses), Luca Antei (z, lesão, volta em 6 meses), Lorenzo Del Pinto (m, suspensão, volta na próxima rodada), Marco D'Alessandro (a, lesão, volta incerta), Pietro Iemmelo (a, lesão, volta incerta)

Pendurados: Andrea Costa (zagueiro)

Brasileiros do elenco: Guilherme (meia) e Sandro (meia) Cagliari Time provável (3-5-2): Cragno; Romagna, Ceppitelli, Leandro Castán; Faragò, Ionita, Barella, Padoin, Miangue; Han, Pavoletti. T: Diego López

Desfalques: Charalambos Lykogiannis (l, lesão, volta em 1 semana), Luca Cigarini (m, lesão, volta em 2 semanas), João Pedro (m, suspensão preventiva por doping, volta incerta)

Pendurados: Luca Ceppitelli (zagueiro), Marco Andreolli (zagueiro), Luca Cigarini (meia), Nicolò Barella (meia)

Brasileiros do elenco: Rafael (goleiro), Leandro Castán (zagueiro), João Pedro (meia) e Diego Farias (atacante)

CROTONE-ROMA » A Roma venceu os três jogos que fez contra o Crotone, com sete gols marcados e nenhum sofrido. No primeiro turno, fez apenas 1-0.

» O Crotone vem em fase ascendente: perdeu apenas duas das sete últimas partidas pela Serie A. Na 28ª rodada, aplicou 4-1 sobre a Sampdoria.

» A Roma venceu cinco dos seis jogos mais recentes pela Serie A. Como visitante, foi derrotada apenas uma vez em seus 20 últimos compromissos.

» Proporções: 11 dos 13 últimos gols da Roma foram marcados no segundo tempo. Seis dos oito mais recentes sofridos pelo Crotone também.

» O Crotone não conseguiu sequer empatar partidas em que começou perdendo como mandante. São seis derrotas no total.

» Nenhum time finaliza mais do que a Roma: a equipe capitolina tem uma média de 17,7 chutes a gol por partida.

» Autor do gol da vitória sobre o Crotone no primeiro turno, Perotti marcou nas duas últimas partidas da Roma como visitante. Ele nunca conseguiu anotar em três jogos seguidos longe do Olímpico.

» Em alta, o atacante Trotta marcou sete dos oito gols que tem com a camisa do Crotone em partidas disputadas no Ezio Scida. Na última rodada, ele anotou uma doppietta contra a Sampdoria.

» Em sua carreira de técnico pelo mundo, Zenga já enfrentou times comandados pelos mais diversos nomes (Mourinho, Zico, Kranjcar, Del Bosque, Lazaroni e até Paulo Comelli). No entanto, este será seu primeiro embate com Di Francesco.

» Cotação média nas casas de aposta: Crotone 6,29 / Empate 4,22 / Roma 1,55 Crotone Time provável (4-3-3): Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella; Stoian, Mandragora, Benali; Ricci, Trotta, Nalini. T: Walter Zenga

Desfalques: Marco Festa (g, lesão, volta em 10 dias), Stefan Simic (z, lesão, volta em 10 dias), Marcus Rohdén (m, lesão, volta em 2 semanas), Mariano Izco (m, lesão, volta em 2 semanas), Ante Budimir (a, lesão, volta em 2 meses)

Pendurados: Federico Ceccherini (zagueiro), Marco Capuano (zagueiro), Rolando Mandragora (meia), Adrian Stoian (meia)

Brasileiros do elenco: nenhum Roma Time provável (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan, Gonalons, Strootman; El Shaarawy, Dzeko, Perotti. T: Eusebio Di Francesco

Desfalques: Rick Karsdorp (l, lesão, volta em 45 dias), Daniele De Rossi (m, suspensão, volta na próxima rodada), (a, lesão, volta em 1 semana)

Pendurados: ninguém

Brasileiros do elenco: Alisson (goleiro), Bruno Peres (lateral-direito), Juan Jesus (zagueiro) e Gerson (meia)

MILAN-CHIEVO » O histórico do Chievo contra o Milan define bem o significado de freguesia. Os rossoneri não perdem para a equipe de Verona desde dezembro de 2005: no período, somam 19 vitórias e três empates. No primeiro turno, o Milan venceu por 4-1.

» Jogando em casa, o Milan nunca perdeu para o Chievo na Serie A. São 13 vitórias e dois empates em 15 partidas.

» O Milan venceu seus quatro últimos jogos do campeonato sem sofrer um gol sequer. A equipe não passa cinco rodadas seguidas sem ser vazada desde 1994.

» O Chievo foi derrotado em nove das últimas 11 rodadas do campeonato. Em sete destas partidas nem mesmo marcou gol.

» Em 2018, o Chievo é o time que menos chutou a gol: foram apenas 55 até agora. Por outro lado, o Milan é o que, em média, acerta mais vezes a meta adversária (6,6 por partida).

» Com os três últimos gols sofridos após cobranças de escanteio, o Chievo chegou a nove tentos levados dessa forma – menos apenas que o Crotone (10).

» O atacante Inglese não marca um gol longe de Verona desde setembro de 2017. Por seu estilo de jogo, o centroavante precisa que a bola chegue. E ela não tem chegado.

» Giaccherini fará sua primeira partida como titular pelo Chievo. O baixinho guarda boas lembranças de jogos contra o Milan: seu primeiro gol na Serie A, quando atuava pelo Cesena, aconteceu em um confronto com o Milan, em 2010.

» Na última rodada, André Silva foi o 14º jogador do Milan a marcar um gol na Serie A – é o time com maior número de diferentes goleadores no torneio. No entanto, o centroavante titular no domingo será Kalinic.

» Cotação média nas casas de aposta: Milan 1,41 / Empate 4,61 / Chievo 8,92 Milan Time provável (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodríguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Kalinic, Çalhanoglu. T: Gennaro Gattuso

Desfalques: Andrea Conti (l, lesão, volta em 10 dias), Ignazio Abate (l, lesão, volta incerta)

Pendurados: Leonardo Bonucci (zagueiro)

Brasileiros do elenco: ninguém Chievo Time provável (4-3-2-1): Sorrentino; Cacciatore, Bani, Tomovic, Jaroszynski; Castro, Radovanovic, Hetemaj; Birsa, Giaccherini; Inglese. T: Rolando Maran

Desfalques: Alessandro Gamberini (z, lesão, volta em 1 semana), Riccardo Meggiorini (a, lesão, volta incerta)

Pendurados: Nenad Tomovic (lateral)

Brasileiros do elenco: nenhum

TORINO-FIORENTINA » A Fiorentina perdeu apenas dois dos 17 últimos confrontos com o Torino. Neste período, empatou seis vezes e venceu nove – inclusive o jogo do primeiro turno, por 3-0.

» Apesar de a Fiorentina ter bons números contra o Toro, as duas vitórias mais recentes do clube grená aconteceram nas duas últimas partidas no Artemio Franchi.

» O Torino perdeu três partidas consecutivas pela Serie A. A equipe de Turim não chega a quatro derrotas seguidas no torneio desde março de 2014.

» A Fiorentina perdeu apenas uma das sete últimas partidas como visitante. Quatro empates e dois empates completam o quadro.

» Mazzarri começou bem à frente do Torino, mas seu trabalho estagnou nas últimas rodadas. A média de pontos por partida do técnico toscano é de 1,38 – apenas 0,06 superior à de Mihajlovic, seu antecessor.

» Seis dos últimos 10 gols sofridos pelo Torino surgiram de jogadas de bola parada. Três dos sete últimos gols da Fiorentina foram anotados a partir de cobranças de escanteio.

» Belotti e Simeone têm o pior aproveitamento de finalizações entre os centroavantes que marcaram mais de cinco gols no campeonato: 9,6% e 10,1%, respectivamente.

» Apesar disso, Belotti marcou dois gols quando enfrentou a Fiorentina na Serie A pela última vez. Simeone balançou as redes nas duas últimas vezes em que encontrou o Torino.

» Mazzarri e Pioli se enfrentaram 11 vezes na carreira. O treinador do Torino venceu quatro jogos e o da Fiorentina faturou cinco – dois empates completam o quadro.

» Cotação média nas casas de aposta: Torino 2,30 / Empate 3,37 / Fiorentina 3,23 Torino Time provável (4-3-3): Sirigu; De Silvestri, N'Koulou, Burdisso, Ansaldi; Acquah, Rincón, Baselli; Falque, Belotti, Berenguer. T: Walter Mazzarri

Desfalques: Lyanco (z, lesão, volta em 2 semanas), Kevin Bonifazi (z, lesão, volta em 3 dias), Cristian Molinaro (l, lesão, volta em 5 semanas)

Pendurados: Tomás Rincón (meia), M'Baye Niang (atacante)

Brasileiros do elenco: Lyanco (zagueiro) Fiorentina Time provável (4-3-1-2): Sportiello; Laurini, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Badelj, Veretout; Saponara; Chiesa, Simeone. T: Stefano Pioli

Desfalques: ninguém

Pendurados: Cristiano Biraghi (lateral esquerdo), Marco Benassi (meia), Federico Chiesa (atacante)

Brasileiros do elenco: Vitor Hugo (zagueiro)

VERONA-ATALANTA » A Atalanta tinha obtido apenas dois pontos em sete jogos contra o Verona, mas quebrou a escrita com uma vitória no último duelo: 3-0 no primeiro turno.

» O Verona venceu seus cinco últimos jogos como mandante contra a Atalanta.

» O Verona conseguiu duas vitórias nas duas rodadas anteriores da Serie A. O Hellas não chega a três triunfos seguidos no campeonato desde outubro de 2013.

» A derrota para a Juventus na quarta-feira encerrou uma série de cinco jogos de invencibilidade da Atalanta. A Dea também não perdia como visitante havia sete partidas.

» 20% dos gols do Verona foram marcados a partir de cobranças de pênalti – percentual recorde no campeonato.

» Nenhum time rouba mais bolas no campeonato do que a Atalanta: a média de 72 desarmes por partida.

» Desde que chegou ao Verona, Ryder Matos é o jogador do elenco que mais finalizou: são nove chutes e nenhum gol para o brasileiro.

» Somente Douglas Costa tem mais dribles do que Gómez nesta Serie A. 70 para o brasileiro e 69 para o argentino.

» Verona e Atalanta irão a campo com suas formações habituais e poucos desfalques. O embate entre Rômulo e Gómez e Ilicic será muito interessante.

» Cotação média nas casas de aposta: Verona 6,89 / Empate 4,19 / Atalanta 1,52 Verona Time provável (4-4-2): Nícolas; Ferrari, Caracciolo, Vukovic, Fares; Rômulo, Calvano, Valoti, Verde; Ryder Matos, Petkovic. T: Fabio Pecchia

Desfalques: Moise Kean (a, lesão, volta incerta), Alessio Cerci (a, lesão, volta incerta)

Pendurados: Antonio Caracciolo (zagueiro), Mohamed Fares (meia) e Bruno Petkovic (atacante)

Brasileiros do elenco: Nícolas (goleiro), Rômulo (meia; naturalizado italiano) e Ryder Matos (atacante) Atalanta Time provável (3-4-3): Berisha; Rafael Tolói, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Spinazzola; Ilicic, Petagna, Gómez. T: Gian Piero Gasperini

Desfalques: Gianluca Mancini (z, suspensão, volta na próxima rodada), Mattia Caldara (z, lesão, volta incerta), Alessandro Bastoni (z, lesão, volta incerta)

Pendurados: Rafael Tolói (zagueiro)

Brasileiros do elenco: Rafael Tolói (lateral) e João Schmidt (meia)

LAZIO-BOLOGNA » A Lazio está invicta há nove jogos da Serie A contra o Bologna: são quatro empates e cinco vitórias, incluindo a por 2-1 no primeiro turno.

» No Olímpico, a Lazio perdeu apenas uma dos 16 últimos compromissos com o Bologna. São 11 vitórias e quatro empates neste período.

» Após 28 rodadas, a Lazio já anotou 66 gols neste campeonato. É a melhor marca da equipe em sua história, superando os 59 tentos de 1994-95.

» Falta pontaria: o Bologna só conseguiu acertar a meta adversária uma vez nas duas últimas partidas.

» O Bologna é o time que mais perdeu em 2018 pela Serie A: são seis derrotas no ano solar.

» O Bologna perdeu seus quatro últimos jogos como visitante no campeonato: desde outubro de 2015 não perdeu cinco em sequência.

» Capitão da Lazio, Lulic tem bom retrospecto contra o Bologna. Ele tem no time rossoblù a sua vítima preferida, com três gols – inclusive o seu primeiro na Serie A.

» Com 24 gols no campeonato, Immobile vai liderando a briga pela chuteira de ouro. O atacante da Lazio já superou sua melhor marca como profissional.

» Entre as equipes que estão na Serie A atualmente, a Lazio é aquela contra a qual Palacio marcou mais vezes. São sete gols em 13 partidas para o argentino, que volta a ser titular no domingo.

» Cotação média nas casas de aposta: Lazio 1,36 / Empate 5,07 / Bologna 9,29 Lazio Time provável (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, De Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Felipe Anderson; Immobile. T: Simone Inzaghi

Desfalques: Sergej Milinkovic-Savic (m, lesão, volta em 2 dias)

Pendurados: Wallace (zagueiro), Luis Alberto (meia), Ciro Immobile (atacante)

Brasileiros do elenco: Luiz Felipe (zagueiro), Maurício (zagueiro), Wallace (zagueiro), Lucas Leiva (meia), Felipe Anderson (atacante) Bologna Time provável (3-5-1-1): Mirante; De Maio, González, Helander; Di Francesco, Donsah, Pulgar, Dzemaili, Masina; Verdi; Palacio. T: Roberto Donadoni

Desfalques: Angelo da Costa (g, lesão, volta incerta), Andrea Poli (m, lesão, volta em 2 semanas), Riccardo Orsolini (a, lesão, volta em 3 semanas)

Pendurados: Antonio Mirante (goleiro), Filip Helander (zagueiro)

Brasileiros do elenco: Angelo da Costa (goleiro)