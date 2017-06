Vieri, messaggio a Ventura: "Borriello merita la Nazionale"

Se la sposorizzazione arriva da uno che ha giocato due Mondiali e segnato centinaia di gol allora ha più valore, anche se l'ex bomber in questione è un tuo grande amico. Bobo Vieri "raccomanda" Marco Borriello per la Nazionale e manda un chiaro messaggio al ct: "Non so perché Ventura non lo chiami – ha detto l’ex attaccante a Radio 105 - L’età cosa vuol dire? Se fa gol una partita sì e una no vuol dire che sta bene. Sta giocando da Dio, sta facendo un grande campionato. Un mese fa gli ho detto che ha già vinto la scommessa (“15 gol e ti pago le vacanze" aveva promesso Bobo quest'estate il giorno della presentazione a Cagliari, ndr), ma non ho precisato il posto. In ballo ci sono India, Bangladesh, Tasmania e basta".

A conferma delle sue buone intenzioni, Bobo ha anche firmato un "contratto" in diretta radiofonica: “Io sottoscritto Christian Vieri, nato a Bologna il 12 luglio 1973, dichiaro che pagherò la vacanza a Marco Borriello, nato a Napoli il 18 giugno 1982, a fronte raggiungimento target 15 gol in stagione e relativa scommessa persa stipulata nell'agosto 2016. In fede, Christian Vieri. Notaio: Max Brigante”.