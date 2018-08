Vieri: "Juve, con Cristiano Ronaldo hai fatto rosicare tutti"

"Rosicano tutti". Bobo Vieri, uno degli ex calciatori più amati dai fan sui social, forse si farà amare solo da una parte dei tifosi con le sue nuove dichiarazioni su Cristiano Ronaldo: "È arrivato in Italia a 33 anni ma stanno tutti rosicando - ha detto l'ex attaccante della Nazionale a Dazn -. Dicono: 'Ha 33 anni, è vecchio' ma rosicano tutti perché la Juve ha tirato fuori 100 pappardelle, l'ha comprato, ha preso il numero uno e gli altri dicono 'No, ma è vecchio. Non ha più quella forza, farà meno gol'. Hai preso il numero uno, l'hai portato in Italia ma vorrai essere contento o no? Invece rosicano tutti".



"Nella mia generazione ho giocato con i più forti, oltre Ronaldo il fenomeno e Ronaldo il portoghese non ci sono giocatori che spostano così tanto, io l'ho visto quando sono arrivato all'Inter: era devastante, faceva impazzire e faceva gol tutte le domeniche. Ronaldo il portoghese è la stessa roba, ha segnato più di 600 gol: fa 50 gol all'anno, rovesciate, sinistro, destro. Ogni domenica questo segna, è una macchina da gol".