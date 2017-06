Vieri: "Con Spalletti l'Inter può considerarsi già in Champions"

Christian Vieri vota Spalletti. In un'intervista alla Gazzetta dello Sport l'ex attaccante spiega perché il tecnico sarà l'uomo in più dell'Inter: "Lo considero già adesso il migliore acquisto in assoluto di questo mercato italiano. Luciano ha carattere, è tosto, è un duro in allenamento e fa giocare molto bene le sue squadre. All'Inter servono gli attributi e il mister ne ha in abbondanza. Sì, con Spalletti i nerazzurri possono già considerarsi in Champions, vado sul sicuro".



Sospesa invece la valutazione sul nuovo Milan: "Aspetto il campo. A San Siro, che si parli indifferentemente di Inter o Milan, devono entrare solo fenomeni, e fino a quando non rivedrò un certo tipo di giocatori eviterò di impegnarmi in giudizi particolari".



Giudizi particolari che non mancano sull'ultima finale di Champions League: "La Juve ha perso contro un grandissimo Real Madrid, una squadra mostruosa per fisico e tecnica. Quando tutto funziona, il Real è una delle tre squadre inavvicinabili in Europa. Le altre sono Bayern Monaco e Barcellona. Certo, perdere fa molto amle, ma la Juve non deve essere delusa. E' stata due volte finalista negli ultimi tre anni, ha una società solida e organizzata. E' forte, ha futuro".



I bianconeri quindi partiranno in pole position anche nel prossimo campionato, "poi Napoli, Inter e Roma nell'ordine. Per il Milan sarà dura". Nella serie A forse continuerà a giocare, mercato permettendo, Andrea Belotti, per molti l'erede proprio di Bobo Vieri: "Ha fame, è un lottatore, ha grinta e carattere da vendere.Quando hai davanti uno così sai già che il resto della squadra lo seguirà. A me piacciono le punte fisiche, di gamba, che vanno sitematicamente nello spazio senza dare per perso nessun pallone. Ma Belotti non deve certo mollare o credere di essere arrivato chissà dove. Zero tocchettini quindi, solo lavoro, lavoro e ancora lavoro".