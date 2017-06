Viaggio nella crisi dell'Inter targata De Boer

A volte non sai nemmeno da dove cominciare. Se è vero che alle figuracce non c'è mai fine, allora ai tifosi di questa Inter davvero è difficile dare qualche spiegazione. Un tecnico sostituito alla vigilia dell’inizio della stagione ti fa già partire con il piede sbagliato; se poi questo tecnico è straniero e porta con sé uno stuolo di collaboratori senza nessuna voce italiana allora tutto diventa ancora più difficile. Ma il calcio è universale, obietta qualcuno, allora perché dopo ben 4 partite l’Inter ancora non ha né capo né coda? Concessa l’attenuante della chiamata a mercato, quasi….appunto, quasi….chiuso, come può De Boer spiegare una partenza con 2 sconfitte, Chievo e Beer Sheva, un pareggio, a San Siro contro il Palermo, e una sola vittoria, contro la neo promossa Pescara e maturata solo nel finale? Non si offenda nessuno, ma è il caso di ripetere quali sono state le avversarie dell’Inter in questo choccante inizio?



E come puoi convincere i tuoi tifosi che a inizio stagione hai già bisogno di operare un massiccio turnover contro gli israeliani del Beer Sheva? Cosa accadrà quando arriverà la primavera e ci saranno già sette mesi di calcio giocato nelle gambe e, come si augurano e sperano i pazientissimi tifosi nerazzurri, ci saranno forse gli ottavi o i quarti delle coppe? I tre cambi nel finale di Pescara oggi, più che una genialata alla Mourinho, appaiono la classica mossa del “non so più che fare”. E’ andata bene, ma l’ex tecnico dell’Ajax li aveva già rischiato grosso. Ma la pochezza delle idee di ieri sera davvero trovano poche giustificazioni, e nella formazione di partenza non c’erano proprio degli sprovveduti, a cominciare da Samir Handanovic, ancora una volta il migliore dei suoi. L’Inter in difesa balla paurosamente, sinora sempre almeno un gol subito, a centrocampo manca la voce guida, eterno problema mai risolto, e in attacco la confusione regna sovrana. C’era bisogno di andare in Olanda per rivedere film già trasmessi e ritrasmessi nelle ultime stagioni, comunque con una panchina tutta italiana?

Mino Taveri