Verso Milan-Juve: Higuain e Donnarumma anticipano la sfida su Twitter

Sono due tra i protagonisti più attesi di Milan-Juventus. Stiamo parlando di Gigio Donnarumma e Gonzalo Higuain. I due hanno anticipato la sfida via Twitter. L'attaccante argentino ha mandato un messaggio al 'rivale' ricordndo di non essere riuscito a fargli gol lo scorso campionato: "Mi auguro di segnare a San Siro e di vincere la partita" . L'estremo difensore ha ringraziato per il 'pensiero' e aggiunto riferendosi ai propositi del Pipita: "Spero che ti sbagli". Un anticipo insomma di quello che vedremo sabato sera al Meazza.

Road to #MilanJuve

Higuain has something to say to @gigiodonna1... Enjoy Gigio's answer!

Quale sarà la risposta di Gigio a Higuain? pic.twitter.com/MnJ3efUkSJ — AC Milan (@acmilan) 21 ottobre 2016