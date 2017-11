Verona, ultras del Napoli devastano un bar del centro

Una quarantina di ultras partenopei ha assaltato con spranghe e coltelli un bar in Corso Cavour a Verona, prima della partita Chievo-Napoli, devastando completamente il locale, ritrovo abituale dei tifosi del Verona. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni ai Carabinieri giunti sul posto, i "tifosi" poco dopo mezzogiorno hanno sfondato tre vetrine e lanciato in aria tavoli e sedie. La trasferta veronese era stata aperta a tutti i supporter azzurri vista la mancanza di incidenti in Verona-Napoli dello scorso agosto.



"Atto gravissimo che non si può tollerare: i delinquenti che lo hanno perpetrato devono essere identificati. La polizia municipale sta già lavorando sui filmati per individuare le targhe delle auto coinvolte. Al questore ho chiesto la massima fermezza perché la città e i suoi abitanti devono essere tutelati" le parole del sindaco di Verona, Federico Sboarina.