Verona-Toni, addio al veleno: "Davanti a me ho trovato un muro"

E' un addio pieno di delusione e veleno quello di Luca Toni dal Verona. L'ex attaccante dell'Italia campione del mondo a Berlino nel 2006 chiarisce in maniera netta, ai microfoni di Premium, i motivi che lo hanno indotto a divorziare dal club del presidente-amico Maurizio Setti.

"Il direttore sportivo Filippo Fusco mi ha detto 'qui comando io, qui decido tutto io'. E ho capito che per me non c'era motivo di continuare" ha ha spiegato per motivare il proprio addio ai gialloblu dopo tre stagioni da giocatore e una da dirigente. "Ho trovato davanti a me un muro e mi sono sentito ferito. E certe cose non me le ha dette, che so, un Rumenigge. Ringrazio il presidente Setti che stimo umanamente, ma se non c'è condivisione e possibilità di dare almeno qualche consiglio, io qui non posso crescere".

Toni non si ferma e affonda: "Non è colpa mia se mi chiamo Luca Toni o se Luca Toni in giro viene cercato più di chiunque altro, io non volevo essere un peso e sono venuto qui con umiltà". Un addio ricco di veleni e di giudizi che faranno discutere: "La promozione di quest'anno non é un'impresa. La vera impresa è stata quella della Spal. Noi avevamo 14 milioni di monte ingaggi ed era una cosa che avevo fatto notare in società".

Altro motivo di discordia la prossima campagna acquisti, l'ipotesi Cassano in primis: "A mio avviso Cassano sarebbe stato prezioso per l'Hellas, per me chi prende Antonio fa un affare. Qui c'è bisogno di gente esperta per la A e lui sarebbe arrivato con lo spirito giusto". Comunque sia andata a finire, però, di Verona Toni conserverà un bel ricordo: "Qui mi sono trovato benissimo: il titolo di capocannoniere e la festa per il mio addio sono i ricordi più dolci. Porterò sempre questa città e l'Hellas nel mio cuore".