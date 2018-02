Verona, Sogliano: "Presi Belotti, Papu Gomez e Bonaventura, ma il club..."

"Con Sogliano mi sono trovato bene, ma era uno che spendeva tanto". Le parole di Maurizio Setti, patron del Verona, hanno mandato su tutte le furie l'ex direttore sportivo gialloblù, ora al Bari. Così è arrivata la risposta con una lunga e argomentata lettera, nella quale il dirigente ha puntualizzato i propri meriti durante le tre stagioni all'Hellas. Eccone alcuni stralci.



"Ho fatto parte di un organigramma societario ben strutturato dove c’ero io, c’era un direttore generale, c’erano svariate figure professionali divise per aree di competenza, e c’era un presidente (Setti, n..d.r.) molto presente ed attento alle vicende della società. Dico questo per evidenziare il fatto che tutte (e sottolineo TUTTE), le operazioni e gli ingaggi sono state condivise ed avallate dal presidente stesso".



"Oltre ad ottenere risultati eccezionali ci sono altri aspetti che mi riempiono d’orgoglio perché hanno portato prestigio: - aver scelto personalmente due calciatori che sono entrati nella storia dell’Hellas: DANIELE CACIA e LUCA TONI capocannonieri in Serie B e di Serie A; - le due salvezze raggiunte consecutivamente sotto la mia gestione hanno permesso al Verona di partecipare al terzo anno consecutivo in Serie A e di avere quindi diritto, successivamente, ad un paracadute fondamentale (25 milioni di euro) da poter utilizzare nell’anno della Serie B 2016-17; - le “PLUSVALENZE” realizzate grazie a calciatori portati a Verona sotto la mia gestione e grazie al lavoro del mio staff con a capo Roberto Gemmi e Fabio Gatti. DONSAH, ITURBE, SALA, ZAMPANO, IONITA, DE COL, GOLLINI, BELKHEIR: operazioni che hanno permesso al club di incassare almeno 25 MILIONI di euro".



"Un grande rimpianto, forse l’unico, che ho è il non essere stato ascoltato fino in fondo dalla società (o da qualcuno della società...), in relazione a tre operazioni che erano già state impostate e definite. Mi riferisco a 3 calciatori che avrebbero trascinato la squadra ancora più in alto: BELOTTI (allora all’AlbinoLeffe), PAPU GOMEZ (proveniente dall’Ucraina e poi ingaggiato in quella stessa sessione di mercato dall’Atalanta) e BONAVENTURA (per il quale avevamo già un accordo con l’Atalanta, ma sfumato INSPIEGABILMENTE e finito al Milan nelle ultimissime ore di mercato)".