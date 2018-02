Verona, Setti risponde ai tifosi: "Non esonero Pecchia, Pazzini massacrato"

“Mi dispiace, non trovo giusto che al sesto anno dal mio insediamento ci siano ancora macchie da chiarire. È giusto che parli pubblicamente, rispondendo alle domande di chi ci ha scritto in questi giorni”. Il presidente del Verona, Maurizio Setti, dedica quasi un'ora ai tifosi e pubblica questo video aggiungendo: “Quando sono arrivato non c’era una società e si cercava una persona che facesse calcio per passione, cosa che mi ha sempre contraddistinto nel mio lavoro”.

Tanti, ovviamente gli argomenti toccati dal numero uno gialloblu, che rivendica la bontà del suo lavoro: "Penso che il cammino del Verona sia stato trionfale perchè dalla B siamo saliti subito in Serie A con due campionati di livello. Oltre alla cifra spesa per acquistare il club ho messo a disposizione un capitale per formare una squadra. Il giudizio è legato al campo, ma davanti al conto economico bisogna riflettere".

Capitolo Toni: “Abbiamo avuto la fortuna di avere con noi un giocatore che faceva la differenza, un gran professionista e bomber. Toni si è voluto allontanare, io ho insistito perchè rimanesse con noi, è una persona seria. L’anno che ha passato con me è stato di crescita, per cercare di fargli capire cosa volesse fare. Ha detto di non voler fare il ds né l’allenatore, a fine anno si è allontanato da solo, penso che sia stata una valutazione di istinto, sarà sempre il benvenuto da noi”.

Su Pazzini: “Giampaolo è un giocatore del Verona, massacrato al primo anno perchè non all’altezza di Toni. Non stava bene, ha giocato con infiltrazioni per molto tempo. Al secondo anno è stato al centro del progetto, la squadra è stata fatta su di lui e c’era un bonus al superamento del record di gol di Toni. È stato capocannoniere ed ha contribuito alla promozione. In giugno è stato messo al livello degli altri giocatori, è cambiata l’idea di gioco. A gennaio è arrivata una proposta per Pazzini, a cui comunque contribuiamo per lo stipendio, e ha preferito accettarla per giocare di più".

Pecchia resta? "Non vedo i presupposti per esonerarlo. Voglio ricordare che è l’allenatore che ci ha portato in Serie A. Venire su dalla Serie B non è facile, neanche con grandi investimenti. Fabio Pecchia oltre a essere un grande professionista è una persona che ha in mano il gruppo. Mi viene da ridere quando sento dire che è un allenatore che non ha atteggiamenti consoni. In verità è un grande allenatore e copre molto bene questo ruolo".

Si parla anche del caso Albertazzi: "Il giocatore ha rifiutato cinque offerte per giocare, tra cui Miami, Sion e squadre di B. Aveva un anno di contratto e l’ho chiamato personalmente. Non era stato convocato per il ritiro e gli era stato proposto l’allungamento del contratto a cifre consone per un giocatore che non giocava da due anni. La cosa che mi ha dato più fastidio è stata che abbia filmato conversazioni private, c’è una premeditazione per cercare di andare in rottura con la squadra. Non si è comportato in modo corretto".