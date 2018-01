Verona, Setti in ritiro a Peschiera: Pecchia rischia

Fabio Pecchia sembra avere le ore contate. L'esonero non è certo, ma dopo la quarta sconfitta consecutiva che ha fatto precipitare il Verona a -5 dalla zona salvezza, la panchina del tecnico è sempre più in bilico. Il primo provvedimento preso dal club è stato il ritiro punitivo: la squadra si sta allenando a Peschiera ed è lì che il presidente l'ha raggiunta in mattinata.



Il blitz di Maurizio Setti può essere il preludio alla svolta: i nomi più gettonati sono quelli di Edy Reja e Mimmo Di Carlo, due veterani della categoria. Al di là della sconfitta, a far scattare l'esonero di Pecchia sarebbe il modo in cui è maturata (0-3, con una reazione inesistente nella ripresa), tra l'altro nella partita "peggiore": ci si aspettava il sorpasso al Crotone, al contrario c'è stato un crollo clamoroso.