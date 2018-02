Verona, Setti: "Il risultato sportivo verrà sempre dopo il bilancio"

Maurizio Setti, presidente del Verona, ha rilasciato dichiarazioni che faranno sicuramente discutere ma che descrivono in pieno lo stato del calcio italiano in questo momento storico: "Il risultato sportivo per me verrà sempre dopo l'equilibrio di bialncio, meglio sani in serie B che fallire in serie A: non faremo la fine del Parma o di altri club con buchi economici folli che poi hanno portato allo scoppio".



Nell'intervista al Corriere di Verona, Setti spiega: "Capisco i tifosi, anche io vorrei un Verona che si consolidasse in serie A ma senza crescita del fatturato è impossibile, ecco perché, anche se mi prendono in giro, parlo di internazionalizzazione del brand: la società non vale meno di 70 milioni di euro. Io? Non prendo un euro come stipendio da presidente".



Il numero uno gialloblù tra passato e futuro: "Con Sean Sogliano mi sono trovato bene ma era uno che spendeva tanto: Marquinho, per esempio, ci è costato di fatto 400mila euro a partita nel 2015. Il prossimo ds sarà uno che spacca i numeri, che faccia sempre tornare i conti. Pecchia? A fine anno credo se ne andrà, al di là dell'esito del campionato".