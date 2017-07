Verona, Setti: "Cassano non ce la fa di testa, siamo basiti"

Cassano lascia il calcio, anzi no. Anzi, ci ha ripensato ancora. Tra un dietrofront e l'altro, Verona ha perso la pazienza. E la doppia dichiarazione di Maurizio Setti, prima all'Ansa, poi al sito ufficiale, lo lascia intendere chiaramente.



"Questo ragazzo non ce la fa di testa, anche se fisicamente e atleticamente sta molto bene - aveva detto il presidente all'Ansa -. Professionalmente non gli si può rimproverare nulla, evidentemente non riesce a rimanere sereno e lucido in un gruppo e vuole restare a casa. C'è un up e un down, parla e poi sta muto: peccato, perché dal punto di vista professionale stava facendo tutto per bene".



Al sito del club il patron ha aggiunto: "Rimango, e rimaniamo, basiti per quanto appreso riguardo la presunta mancanza di stimoli di Cassano. Nel sottolineare che il calciatore è tuttora un tesserato gialloblù, voglio altresì ribadire che al Verona il gruppo viene prima del singolo e la maglia prima di qualsiasi calciatore. Verona è una piazza storica e appassionata, che merita considerazione e rispetto. Per quanto ci riguarda, proseguiremo nel lavoro per rendere questa squadra in grado di poter lottare per il nostro obiettivo".