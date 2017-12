Verona, Pecchia si gioca la panchina con il Sassuolo

Cinque sconfitte consecutive e il penultimo posto in classifica a quota 6 punti dopo 13 giornate. La situazione in casa Verona è critica e come riporta la Gazzetta dello Sport la panchina di Fabio Pecchia sarebbe ora fortemente a rischio.



Il club veneto è intenzionato a dare all'allenatore un'ultima chance contro il Sassuolo (sabato alle 18): in caso di nuovo ko diventerebbe concreto il rischio dell'esonero. I nomi dei possibili sostituti sono quelli di Iachini, Reja e Guidolin.



La società spera naturalmente di non dover arrivare a questa misura drastica: gli scaligeri da qui al 10 dicembre affronteranno (oltre al Sassuolo), Genoa e Spal: il calendario offre la possibilità per invertire la rotta. Intanto la squadra sarà in ritiro fino a sabato a Collecchio per preparare al meglio la sfida con i neroverdi di Bucchi.