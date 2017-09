Verona, Pecchia: "Pazzini? Le cose sono cambiate"

Le esclusioni di Giampaolo Pazzini dall'undici titolare contro Napoli e Crotone nelle prime due giornate di campionato non erano dovute a uno scarso momento di forma del centravanti. Fabio Pecchia, nella conferenza stampa che precede la gara con la Fiorentina, mette le cose in chiaro e manda un altro messaggio al capitano del Verona.



"È un giocatore importante, è il nostro capitano. Ma vogliamo il miglior Pazzini. Il contesto è cambiato, il Verona giocherà più indietro e io ho l’obbligo di mettere il Verona e Pazzini nelle migliori condizioni. L'abbiamo voluto io e il ds, se facesse 20 gol sarei il più contento. Le esclusioni fanno notizia ma con lui ho un rapporto diretto, franco. Ora sta bene: domenica potrebbe giocare".



Traduzione: in Serie B Pazzini era titolare inamovibile perché il Verona era la squadra più forte e giocava ogni partita per vincere aggredendo gli avversari. In A l'Hellas sarà costretta ad abbassare il baricentro e a sfruttare il contropiede, così un centravanti come Pazzini rischia di essere penalizzato. Ecco perché non avrà il posto fisso in questa stagione.