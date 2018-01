Verona, Pazzini escluso dal ritiro: lo vuole il Torino

Giampaolo Pazzini e il Verona sono sempre più separati in casa: l'attaccante dell'Hellas è stato escluso dai convocati del ritiro di Coverciano insieme a Daniel Bessa (che non si allena col gruppo dall'inizio della settimana perché prossimo all'addio) e a Bruno Zuculini, squalificato e anche lui sul mercato.



Pazzini resterà ad allenarsi a Peschiera del Garda e salterà la sfida di domenica a Firenze, poi prima del 31 gennaio dovrebbe lasciare il Verona dopo due stagioni e mezza caratterizzate dalla retrocessione al primo anno (con appena 6 gol in 30 partite), dallo splendido campionato in Serie B, condito da 23 reti, e dagli ultimi 6 mesi trascorsi quasi sempre in panchina.



A fare pressing sul Verona è il Torino, in particolare da quando è arrivato Mazzarri, sebbene le carriere dei due si siano soltanto incrociate alla Sampdoria: i granata vanno a caccia di un vice-Belotti e vedono in Pazzini il profilo ideale. Il centravanti, che ha rotto con Pecchia, e che sembra chiuso dall'arrivo di Petkovic all'Hellas, accetterebbe di buon grado la nuova destinazione.