Verona, nessun ribaltone: Setti conferma Pecchia in panchina

Niente cambi sulla panchina del Verona. Fabio Pecchia resta in sella, e guiderà la squadra gialloblù anche nel prossimo impegno di campionato, in trasferta al Franchi, contro la Fiorentina. Lo ha deciso il presidente del club, Maurizio Setti, allontanando le voci che volevano il tecnico con le ore contate e pronto a essere sostituito da uno tra Di Carlo e Reja dopo il ko interno contro il Crotone.



La squadra andrà intanto in ritiro. "Al termine di una giornata di riflessioni e confronti - spiega il club scaligero in una nota - il presidente dell'Hellas Verona, Maurizio Setti, ha deciso che la squadra andrà in ritiro fino a data da destinarsi. Il gruppo, in vista del match con i Viola, si allenerà ad Imola agli ordini di Fabio Pecchia e del suo staff, con il primo allenamento in programma per mercoledì 24 gennaio". La proprietà comunica inoltre di aver indetto il silenzio stampa, esteso "a tutti i propri tesserati".