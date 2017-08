Verona-Napoli, Insigne va via con l'applauso ironico

Lorenzo Insigne ha lasciato il Bentegodi tra gli applausi. I suoi, innanzitutto. Già perché l'attaccante del Napoli ha risposto così ai continui fischi dei tifosi del Verona prima, durante e dopo la partita. Il giocatore ha scelto un modo ironico per replicare, poi ha ripetutamente battuto la mano destra sul petto, per indicare il suo orgoglio e la sua appartenenza alla maglia azzurra e alla città.



In tribuna è andata peggio a suo fratello, secondo quanto denunciato da chi era presente: "Roberto Insigne e Dezi ricoperti di insulti e non solo, interviene la Digos per un cambio posto". Lo speaker del Napoli ha parlato anche di sputi diretti al fratello di Lorenzo, anche lui nella rosa azzurra.

Roberto Insigne e Jacopo Dezi in tribuna a Verona coperti di insulti e non solo interviene la Digos per un cambio posto — Carlo Alvino (@Carloalvino) 19 agosto 2017