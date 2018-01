Verona, i tifosi contestano e Pecchia trema

L'unico che ci mette la faccia è Romulo, perché Fabio Pecchia, dopo il tracollo del suo Verona contro il Crotone, è rimasto in silenzio e chissà se troverà ancora modo di parlare da allenatore dell'Hellas. Lo 0-3 nello scontro diretto che fa scivolare i gialloblù a -5 dalla salvezza rischia di costare caro al tecnico, alla quarta sconfitta consecutiva: al suo posto potrebbe arrivare Di Carlo, che era in tribuna al Bentegodi.



"La pazienza è finita - ha ammesso Romulo -. Oggi era la partita della vita che dovevamo vincere a tutti i costi invece abbiamo fatto una brutta prestazione. I tifosi volevano una prestazione diversa ma non l’abbiamo fatta. Dobbiamo scusarci con i tifosi. Nello spogliatoio c’è un silenzio incredibile. Siamo veramente dispiaciuti. Il comportamento dei tifosi è giustificabile. Io da tifoso avrei fatto la stessa cosa, però da parte di tutti c’è grande amarezza".



Parte della curva è andata via a metà secondo tempo, ammainando le bandiere. Poi, a fine partita, è partita la forte contestazione dei tifosi. Un nutrito gruppo di sostenitori gialloblù, circa 1500, ha scandito slogan contro giocatori, allenatore e società, tenuti lontano dagli spogliatoi dalle forze dell'ordine. Precedentemente una trentina di tifosi del Verona aveva fatto irruzione nella tribuna vip, ma il pronto intervento degli addetti alla sicurezza ha impedito che la tensione prendesse il sopravvento.