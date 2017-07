Verona, Cassano: "Non mi ritiro, attimo di debolezza"

L'ennesimo dribbling di Antonio Cassano: in mattinata la voce del possibile addio al Verona e addirittura il ritiro dal mondo del calcio, nel pomeriggio la smentita in conferenza stampa. "Ho avuto un momento di debolezza, volevo staccare un attimo, io ragiono sempre con la pancia - ha detto FantAntonio - ma voglio continuare con questa sfida e sono convinto al 100% che la vincerò. Ringrazio la mia famiglia e la società per il supporto, mi hanno fatto ragionare. Chiedo scusa ai tifosi se si sono sentiti offesi, ora farò una grande stagione: sono sicuro".



La spiegazione del barese: "Mi mancava la famiglia, niente questioni fisiche: sono stato tanti mesi a casa con loro, non vivevo più la quotidianità del calcio ed è stato difficile riabituarmi. Lasciare il calcio sarebbe stata una cazzata (testuale, ndr), la più grossa tra tutte quelle che ho fatto. Ora l'ultimo miracolo della mia carriera, la salvezza con il Verona: lo devo ai tifosi che mi hanno dato tanto supporto".



Il ds Fusco ha approfondito: "Cassano ha avuto un momento di stanchezza, capita a tutti. Orgogliosi di averlo qui, è un patrimonio non solo del Verona ma del calcio. É stato capace di rivedere una decisione che aveva preso d'impulso, ha avuto coraggio. Niente screzi con i giocatori, si sta comportando benissimo".