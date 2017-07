Verona, Cassano lascia e si ritira

Antonio Cassano ha deciso: lascia il Verona e il calcio. L'attaccante barese non sopporta la lontananza dalla famiglia, presto arriverà l'annuncio ufficiale della rescissione del contratto tra il club gialloblù e il giocatore. Nonostante i buoni rapporti con il tecnico Pecchia e i compagni di squadra non è scoccata la scintilla con l'ambiente veneto, troppo forte la nostalgia di casa.



Nella giornata convulsa anche un piccolo giallo social. Prima appare un messaggio sul profilo Twitter della moglie Carolina Marcialis: "Non ho intenzione di lasciare il calcio, semplicemente non me la sento di continuare con il Verona. Fisicamente sto benissimo come ho mostrato nei 15 giorni di preparazione ma mentalmente non sono stimolato a continuare in questo club!". Per questo si era pensato a soluzioni alternativa, più vicine a Genova, come Entella, Spezia o addirittura il Genoa.



Il tweet è stato poi cancellato per fare posto ad un altro: "Carolina ha sbagliato, dopo aver riflettuto ho deciso: Antonio Cassano non giocherà più a calcio. Chiedo scusa alla città di Verona, ai tifosi, al presidente Setti, al ds Fusco, all'allenatore Pecchia, allo staff medico/tecnico e ai miei compagni. Per un uomo di 35 anni sono le motivazioni a dettare la vita e in questo momento la priorità è la mia famiglia".