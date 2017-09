Verona, Albertazzi vince la causa per mobbing: torna in rosa

Michelangelo Albertazzi era un difensore molto promettente e, da poco più che adolescente, fece parlare di sé perché rifiutò l'Arsenal e poi perché il Milan lo strappò alle giovanili del Bologna pagandolo 2 milioni. Adesso è diventato un caso giudiziario che, per sua fortuna, si è chiuso in modo positivo: il Collegio Arbitrale, infatti, ha condannato il Verona alla immediata reintegrazione in rosa del giocatore classe 1991 e al risarcimento dei danni per una cifra pari a 57.600 euro.



Albertazzi, assistito dall'avvocato Mattia Grassani, ha fatto causa per mobbing al club dopo essere stato messo fuori rosa da inizio stagione: "Ripetute violazioni dei diritti fondamentali di Albertazzi, gravi inadempimenti contrattuali, con esclusione del giocatore dai test atletici e da tutta la preparazione precampionato e da ogni attività dell'Hellas organizzata da luglio". Ecco le motivazioni della sentenza a favore dell'ex promessa: per il Verona, in un momento particolarmente complicato, una sconfitta anche fuori dal campo.