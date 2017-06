Vecchi: "L'Inter non va oltre, Gabigol ci ha messo del suo"

Otto partite senza vittorie, quattro sconfitte consecutive: Stefano Vecchi deve provare a far uscire l'Inter fuori dal baratro. Domenica sera ultima trasferta stagionale all'Olimpico, contro la Lazio. Ecco le principali dichiarazioni del tecnico nerazzurro in conferenza.



"Da un punto di vista fisico la squadra fa quello che le chiedi, ma la differenza la fa il provare a superare i propri limiti ed andare oltre nel momento della fatica. Non accetta lo sforzo in questo momento, ha bisogno di essere incitata, spinta, sempre e in ogni situazione ed è una cosa che fai fatica a ritrovare. Fisicamente la squadra sta bene, contro il Sassuolo ha corso, ma fa fatica ad andare oltre. In settimana qualche segnale c’è stato. Come è possibile? Succede spesso che l’aspetto mentale vada ad incidere così, è una cosa chiaramente involontaria. Crea problemi nel tempo. I ragazzi ci tengono, ma stanno facendo fatica e non succede solo con i ragazzini. Non è stato un calo di tensione, ma una stagione storta da finire bene. La squadra ha dato segnali di non voler finire in questo modo"



"Mourinho? Per squadra e blasone l'Inter ha bisogno del miglior allenatore del mondo. Ora tocca a me con i miei limiti di cercare di portare a termine la stagione nel miglior modo possibile. Abbiamo pochi giorni, ma vogliamo dare ordine e disciplina"



"Pinamonti avrà un futuro importante, all’interno di una squadra senza problemi probabilmente avrebbe giocato, ma sono restio a farlo giocare dall’inizio perché potrebbe essere troppo sotto pressione. Domenica Eder ha dato la svolta quando è entrato, Gabigol ha dato buoni segnali: ha bisogno di giocare, ha fatto fatica perché davanti a lui ci sono giocatori importanti, un po' lui ci ha messo del suo, ma è un ragazzo e il fatto che a volte fosse demotivato o demoralizzato è normale".