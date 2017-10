Var, Rosetti: "Due errori in 7 turni e 3 evitati a giornata"

Il bilancio sulla Var lo fa chi n'è assunto la responsabilità: Roberto Rosetti. L'ex arbitro è l'uomo che ha guidato e sta guidando l'introduzione della moviola in campo in Serie A: "Comprendo i timori, sono normali quando si tenta di portare un cambiamento - ha detto alla Gazzetta dello Sport -. Ma non si può fare a meno della tecnologia nel calcio. La questione è semplice: perchè perdere uno scudetto, una finale o una qualsiasi altra partita per errori umani, facilmente evitabili? Questo dovrebbe chiedersi chi crede che la Var sia di aiuto solo ai direttori di gara".



"Le azioni finite sotto la lente d'ingrandimento della tecnologia fin qui sono 309: di questi ben 288 casi la scelta della terna arbitrale è stata confermata, nei rimanenti 21 è stata modificata. Questo vuol dire una media di 3 errori evitati per giornata. Non solo: i falli sono passati dai 260 dei primi 7 turni dell'anno passato, ai 203 dello stesso arco di quest'anno. Le ammozioni sono diminuiti da 313 a 245, le espulsioni da 24 a 15. I giocatori sono consapevoli del maggior rischio, e quindi diminuiscono le scorrettezze. Per non parlare del calo delle proteste. E il tempo effettivo di gioco è aumentatato di solo un minuto in questa stagione. I minuti di recupero sono aumentati, ma è un passaggio a cui ci dovremo abituare".



"Sono stati commessi un paio di errori: per esempio il rigore concesso al Genoa contro la Juventus". Non lo è stato annullare il 3-1 di Mandzukic a Bergamo: "Si ritorna all'infrazione più vicina all'azione in questione. Va applicata la continuità, come nel gol annullato alla Juventus contro l'Atalanta".