VAR, Pieri lancia l'allarme: "Nel ritorno 10 errori palesi"

C'è un girone d'andata e uno di ritorno: se il calcio è un paradigma, anche la sua novità dell'anno - la VAR - vive il suo momento di riflusso. Perché numeri alla mano, nelle prime sette giornate della seconda metà del campionato (manca solo una gara, Juve-Atalanta) appare evidente il calo del ricorso degli arbitri al supporto della videoassistenza. Un dato su tutti, tra quelli elaborati e forniti all'Ansa dall'ex arbitro internazionale Tiziano Pieri: i rigori concessi con la moviola in campo sono diminuiti di più della metà, dai 7 di inizio stagione (quando la VAR era partita in pompa magna spinta dall'allora presidente federale Tavecchio) ai 3 di questo inizio di girone di ritorno.

E se pure aumentano i gol annullati per fuorigioco, è probabile che questo avvenga perché qui si entra nel campo del non opinabile: in fondo dopo l'avvio della stagione il designatore Rizzoli aveva dato indicazione di rispettare il protocollo per i casi di off side, ovvero nel dubbio lasciare correre l'azione per poi ricorrere al video. Ma lì dove resta dirimente l'opinione del direttore di gara - che tra l'altro i vertici Fifa non hanno voluto mai mettere in discussione -, l'inerzia dell'uso sta lentamente restaurando la centralità del fischietto. Insomma, dopo la partenza a razzo vissuta dall'arbitraggio al tempo della rivoluzione copernicana della moviola in campo, i fischietti italiani sembrano essersi un po' allontanati dal monitor. Il caso di scuola di questa teoria è il rigore reclamato dal Benevento contro l'Inter, e per il quale la VAR è rimasta spenta.

I NUMERI

Arrivati a due terzi del campionato, la VAR ha inciso per circa il 25% nell'assegnazione dei rigori e delle espulsioni, anche se nel raffronto tra le prime sette giornate del girone d'andata e di ritorno la 'moviola in campo' offre uno spaccato assai diverso, con un utilizzo più marcato a inizio campionato (e due soli errori evidenti) e uno assai più blando nell'analogo periodo del girone di ritorno (con ben 10 errori palesi).

"Assistiamo a un drastico calo dei rigori concessi, mentre sono aumentati i gol annullati e le espulsioni tramite la VAR - fa sapere Pieri - Complessivamente, dopo la 26.ma giornata i rigori concessi sono stati 87, di cui 65 fischiati direttamente dall'arbitro e 22 con l'ausilio della moviola, che ne ha invece tolti 11. In questa fase di campionato ci sono stati tanti errori non corretti - spiega l'ex arbitro internazionale - L'ipotesi è che si stia cercando di fare un uso più attento della VAR. Dopo la 'scorpacciata' di inizio campionato, forse Rizzoli ha invitato a un arbitraggio più da campo, affidandosi alla VAR solo nei casi eclatanti, anche se a volte non sono state prese le scelte giuste: in questi primi sette turni del ritorno - sottolinea ancora Pieri - gli errori evidenti sono stati dieci rispetto all'andata quando furono solo due".

GLI ERRORI

Dal 6 gennaio, 1.ma giornata di ritorno, Pieri evidenzia dieci sbagli, 7 chiari ed evidenti errori del direttore di gara non corretti ai monitor VAR più tre di valutazione in cabina di regia che hanno indotto l'arbitro a cambiare decisione sbagliando.

"Dal fallo di mano di Bernardeschi in Cagliari-Juventus (1/a giornata), - spiega Pieri - all'errore marchiano dell'addetto VAR che fa annullare una rete regolare al Crotone all'86' della gara casalinga con il Cagliari (3/a giornata), al gol di mano di Cutrone in Milan-Lazio (3/a giornata), ma in quel caso mi sento di assolvere il VAR Rocchi perché l'errore è stato della tecnologia ovvero le immagini non sono pervenute, al mancato rigore concesso alla Spal in Cagliari-Spal (4/a giornata), al gol annullato al Torino contro l'Udinese per il fuorigioco di Maxi Lopez e al rigore negato all'Inter per fallo su Eder in Inter-Bologna (entrambe alla 5/a giornata)". Quattro, infine, secondo Pieri, gli errori della VAR nell'ultima giornata: "La mancata espulsione di Gagliardini per il fallo su Sandro in Inter-Benevento, il rigore di Ranocchia su Cataldi sempre in Inter-Benevento, il rigore non fischiato in diretta ma assegnato dopo aver rivisto le immagini ("on field review" ) in favore dei biancocelesti in Sassuolo-Lazio. Ed ultimo -conclude l'ex arbitro - il rigore negato sullo 0-0 al Napoli contro il Cagliari per la trattenuta evidente di Lykogiannis su Mertens".