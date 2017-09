Var, il terzo gol di Kalinic andava convalidato

Var super protagonista dell'ultimo turno di Serie A con un gol annullato e un rigore assegnato a Verona e con altre due reti annullate a San Siro durante Milan-Udinese. Complimenti e giudizi positivi assolutamente unanimi (e ci mancherebbe), ma c'è qualcosa che ancora non funziona: il problema in questo caso non è di merito, ma di metodo.

Proviamo a spiegarci partendo da una necessaria premessa: il Var è molto preciso, ma non dà la garanzia assoluta di prendere la decisione giusta (anche la Goal Line Technology ha un margine di tolleranza di uno-due centimetri). Questo perchè quando si va a rivedere per esempio un fuorigioco come quello di Kalinic, ci si basa sul reticolo di linee che appare sul monitor, ma se la camera non è perfettamente allineata al difensore, oppure se c’è da valutare una parte aerea del corpo (un piede o la testa) diventa tutto molto più difficile e può scapparci l'errore. Inoltre anche fermare l’immagine per individuare il frame giusto è un’operazione comunque manuale (e quindi soggetta ad errore) da parte degli arbitri.

Cosa fare dunque in questi casi? L’indicazione è molto precisa e da qui nasce l'errore commesso da Guida durante la gara di San Siro. Se non c'è assoluta certezza sulla posizione dell'attaccante, l'arbitro deve restare fedele alla decisione presa live durante lo svolgimento del gioco (quindi nel caso di Milan-Udinese gol da convalidare).

In poche parole è lo stesso principio che ha guidato Irrati nella decisione di non assegnare alla Roma il rigore per il fallo di Skriniar su Perotti alla seconda giornata: se le immagini non chiariscono senza ombra di dubbio e se l'episodio non è evidente, si resta fedeli alla decisione presa live dal direttore di gara. Ci vorrà ancora un po' perchè anche tutti gli arbitri si abituino, ma siamo sulla strada giusta.