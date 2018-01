Var, i tifosi della Lazio fanno causa agli arbitri

Per molti è promosso, per qualcuno non ancora e poi c’è chi non vorrebbe vederlo mai più. Il Var divide dal primo giorno, da quel Juve-Cagliari del 19 agosto quando fu usato per la prima volta, ma di sicuro mette d’accordo i vertici arbitrali, che si dichiarano soddisfattissimi della prima parte di sperimentazione della moviola in campo. “Nessuno è perfetto – ha dichiarato all’Ansa Tiziano Pieri, ex arbitro internazionale ed esperto di Var – ma adesso in campo c’è più giustizia. E le proteste, comprese quelle sugli spalti, sono state eliminate”.

Ecco, forse “eliminate” non ancora: basti pensare ai venti agitati che da tempo soffiano in casa Lazio, galeotto fu (soprattutto) quel mani in area di Iago Falque nella gara col Torino dell’11 dicembre non considerato dal Var, che invece indusse l’arbitro (Giacomelli) a espellere Immobile. L’eco di quella protesta non è ancora finita, anzi, tanto che i tifosi biancocelesti hanno deciso di 'scendere in campo' al fianco del proprio tecnico Simone Inzaghi, che si era sfogato dopo il match con l'Inter ("È uno strumento utile, ma dipende come viene utilizzato. Sta togliendo le emozioni al calcio, non si può esultare per paura che un gol venga annullato. Così non ci sto più!").

E non ci stanno più neanche i tifosi, che stanno organizzando una protesta clamorosa, senza precedenti, portata avanti dai “consumatori”, abbonati all’Olimpico per le partite della squadra biancoceleste oppure alle pay per view. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, è nata una class action gratuita e ufficiale nei confronti dell’Associazione Italiana Arbitri i cui promotori sono gli avvocati Gianluca Mignogna e Pasquale Trane.

Finora, si legge, i due legali hanno raccolto oltre 600 adesioni e chiuderanno l’elenco entro sabato 6 gennaio per poi presentare formalmente l’istanza al Tribunale Civile di Roma: "L’obiettivo principale sarà quello di far accertare l’illegittima applicazione del protocollo Var nelle partite Roma-Lazio, Lazio-Fiorentina e Lazio-Torino - ha spiegato l'avvocato Mignogna - L’obiettivo consequenziale, più complicato ma non impossibile, sarà poi ottenere l’annullamento su tali basi degli atti e delle refertazioni arbitrali che determinerebbero automaticamente la nullità dell’omologazione delle suddette partite".