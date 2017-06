Var e moviola in campo: ecco i 4 casi in cui si può usare

L’Italia del calcio gioca in anticipo. In attesa dell’ok definitivo dell’Ifab, il board internazionale del calcio, è pronta a dare il via libera alla moviola in campo già a partire dalla prima giornata del prossimo campionato. L’ultimo tabù del calcio, dunque, sta per cadere. Dopo i test secretati e che non hanno influito in alcun modo sulle partite in questa stagione, a partire da agosto scenderà in campo la moviola con i suoi verdetti inappellabili.



Sarà l’arbitro a poter chiedere il supporto delle immagini direttamente dal campo oppure il contrario, cioè i colleghi posti davanti al monitor segnalano al direttore di gara l’opportunità di rivedere un’azione sospetta sanzionata oppure no. Di fatto i due arbitri che saranno nel box della Var prenderanno il posto degli attuali addizionali che scompariranno dal prossimo campionato.



Sono quattro i casi in cui la moviola potrà essere richiesta:

1) infrazioni in occasione di un gol e quindi annullare o convalidare la rete.

2) concessione o mancata concessione di un calcio di rigore, fallo commesso dentro o fuori area o fallo di mano)

3) in merito ad una espulsione, correttezza che porta il direttore di gara ad estrarre il cartellino rosso per un fallo o condotta violenta.

4) evitare lo scambio di persona, cioè sanzionare senza errore il giocatore che effettivamente ha commesso il fallo.



Per ogni decisione il direttore di gara ha due opzioni: o fidarsi degli assistenti video o rivedere di persona a bordo campo l’azione incriminata. In ogni caso l’ultima parola spetterà sempre all’arbitro in campo.

Pietro Pinelli