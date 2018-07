Uruguay, Bentancur: "Ronaldo mi ha sorpreso, conosceva il mio nome..."

Rodrigo Bentancur, in un'intervista a Tyc Sports, svela un curioso retroscena legato a Cristiano Ronaldo, suo nuovo compagno di squadra.



"Al Mondiale (dopo Uruguay-Portogallo ndr) sono andato con lui a fare il controllo antidoping. Quando è venuto a salutarmi mi ha chiamato per nome e non so come facesse a saperlo, mi ha sorpreso. C'erano già voci su una sua possibile partenza ma non gli ho chiesto nulla sulla Juventus. Abbiamo parlato e mi è sembrata davvero una gran persona" racconta il centrocampista.



Il 21enne quindi aggiunge: "Col suo arrivo mi hanno cambiato posto nello spogliatoio ma sono contento del suo acquisto. L'ho affrontato da avversario ed è un giocatore straordinario, lo ha dimostrato in tutta la sua carriera. Bisogna approfittarne al meglio".