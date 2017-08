Una buona Samp ko nel finale: lo United si impone 2-1

Una buona Sampdoria perde 2-1 nell'amichevole disputata all'Aviva Stadium di Dublino (e trasmessa in esclusiva da Premium Sport) contro il Manchester United. La squadra di Giampaolo contro i vincitori dell'ultima edizione di Europa League (martedì in diretta esclusiva su Premium la sfida con il Real Madrid per la Supercoppa Europea) si arrende solo a 9' dal termine per effetto del gol di Mata.



LA PARTITA

La Samp sembra partire meglio ma al 9' va sotto. Quagliarella non riesce a concretizzare una punizione a due in area (concessa per tocco di mano di De Gea su retropassaggio di Blind) e sulla ripartenza Mkhitaryan infila Puggioni sfruttando al meglio l'invito di Darmian dalla sinistra. La Samp reagisce con Quagliarella: il pallonetto della punta blucerchiata esce non di molto. Con il passare dei minuti la squadra di Mourinho prende però il sopravvento: Pugglioni respinge il colpo di testa dello scatenato Mkhitaryan mentre la conclusione mancina di Valencia sfiora il palo. I Red Devils insistono mentre l'undici di Giampaolo non riesce a imabastire azioni pericolose: ancora una volta Puggioni è decisivo nell'anticipare in tuffo Lukaku.



Nella ripresa il copione non cambia perché è sempre il Manchester United ad avere il pallino del gioco. Ander Herrera si vede annullare un gol per posizione di fuorigioco (assist di Fellaini). Al 63' lampo della Sampdoria: Linetty mette in mezzo, Smalling respinge male e Praet non lascia scampo a De Gea con il piatto destro. Subìta la rete del pari, gli inglesi si gettano in avanti anche se la retroguardia doriana regge l'urto degli avversari. Fino a 10' dal termine: Herrera spreca di testa da buona posizione e Mata capitalizza l'invito di Martial (decisivo il suo ingresso insieme a quello di Rashofrd) grazie a un sinistro chirurgico. A questo lo United potrebbe dilagara ma il neo entrato Tozzo evita un passivo più pesante.