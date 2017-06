Ultras dell'Atalanta e spacciatori: 26 arresti nel bergamasco

Ultras dell'Atalanta spacciatori. 26 persone sono state arrestate questa mattina nel bergamasco per traffico e spaccio di droga, estorsione, rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Dalle indagini, condotte dalla Squadra mobile di Bergamo e dallo Sco della Polizia di Stato, sarebbe emerso emerso che il gruppo, in prevalenza ultras nerazzurri, prima di assistere alle partita, acquistava e assumeva cocaina nei pressi o anche dentro lo stadio, incappucciandosi poi per compiere azioni violente.



Le indagini sono partite nel settembre del 2015 e hanno consentito di acquisire gravi elementi indiziari a carico di un gruppo di italiani, nonché di un cittadino albanese e di uno serbo. Tra gli indagati ci sono anche un 63enne e un 73enne. Il consumo di droga nei pressi dello stadio seguito dalle violenze, è stato accertato anche prima degli scontri verificatisi nel gennaio 2016, nel centro di Bergamo, dopo la partita contro l'Inter, che ha portato a contestare il reato di resistenza a pubblico ufficiale, per le condotte violente al termine del match.



L'operazione, chiamata 'Mai una gioia', prende il nome e dal linguaggio in codice tipico usato dagli arrestati, che ripetevano di continuo la frase, riportata anche in uno striscione in curva.