Uefa, i dubbi di Ceferin: "Proprietà Milan? Sono preoccupato"

Il futuro del Milan tra Voluntary Agreement, Settlement Agreement, Fair Play finanziario e chi più ne ha più ne metta continua a tenere in apprensione i tifosi rossoneri e come se non bastassero i dubbi sollevati da diversi organi di stampa, ci si mette anche il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, che in un'intervista a Repubblica si dice "preoccupato" per il futuro del club di via Aldo Rossi.

"La proprietà cinese del Milan? Ci stiamo lavorando, non posso dire nulla. Sono preoccupato, ma vediamo che cosa succede. A metà dicembre l’organismo competente si pronuncerà sul voluntary agreement richiesto dal club. E se il piano dovesse essere bocciato? Si passerà al Settlement Agreement con sanzioni sportive? Tutto è possibile, ma è prematuro parlarne".

Poi Ceferin cambia argomento e parla anche di FFP in giro per l'Europa: "Il caso Neymar? Non posso dire molto. C’è un’inchiesta in corso. Una decisione dovrebbe essere presa prima della prossima stagione. Sul mercato invernale il Psg potrà agire liberamente. L’UEFA tratta tutti allo stesso modo, grandi e piccoli. Io non faccio il populista, devo essere giusto. Non ci saranno favoritismi, fidatevi".

Ed infine, immancabile un commento sull'eliminazione dell'Italia dal Mondiale: "Sportivamente, per un Paese tanto passionale verso il calcio, è una tragedia. È un’opportunità per cambiare le cose che non vanno, tipo le infrastrutture. Tra i grandi Paesi europei l’Italia è il più indietro. È una catena: senza infrastrutture non si creano giovani calciatori, senza talenti non si vince. Servono progetti chiari".